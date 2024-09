Programación Miércoles 18 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Fabio TIralongo

Blues for Trane

Greenwood

Phileas Fogg Trío

Lefty Lucy

Meta Roos

All of me

Dream a little dream

Goody goody

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno, L.86

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Gabriel Fauré

Cuarteto con piano Nº2 en sol menor, op.45

Emanuel Ax, piano

Isaac Stern, violín;

Jaime Laredo, viola;

Yo-Yo Ma, chelo

Edvard Grieg

Danzas campesinas noruegas, op.72

Eva Knardahl, piano

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Gidon Kremer, violín

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

George Frideric Handel

Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, HWV 348

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frygies Sándor

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Giovanni Gabrieli

Quem vidistis, pastores?

Charles Brett, contratenor;

Philip Langridge, tenor; Martyn Hill, tenor

Ensamble de Vientos Philip Jones / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq 164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

Nicoló Porpora

Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Bedrich Smetana

Sueños. Seis piezas características para piano

Peter Schmalfuss, piano

06.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Maurizio Pollini, piano

Reinhold Gliere

“Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Rel mayor

Cuarteto Plectr’Archi



07.00

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Michael Haydn

Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor, Perger 51

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél



08.00

Edward MacDowell

Concierto para piano y orquesta Nro.2 en re menor, op.23

Van Cliburn, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Walter Hendl

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Ferenc Tarjáni, corno

Cuarteto Kodály



09.00

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

Paul Hindemith

Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade

Trío Nº1 en sol menor, op.11

Trío Tzigane

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland

Suite de las tierras bajas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

11.00

Los Caminos del Barroco

Antoine Forqueray

Suite de piezas para viola da gamba N° 5 en do menor

Sigisward Kuijken, viola da gamba

Wieland Kuijken, viola da gamba

Gustav Leonhardt, clavecín

Jean-Baptiste Barrière

Sonata para chelo y bajo continuo en do menor N°6, segundo libro

Bruno Cocset, chelo

Les Basses Réunies / Bruno Cocset

Lodovico Giustini da Pistoia

Sonata N°1 para pianoforte en sol menor

Andrea Coen, pianoforte

12.00

El Clásico del Mediodía

Gabriel Fauré

Réquiem, op.48

Philippe Jaroussky, contratenor;

Matthias Goerne, barítono

Orquesta de París / Paavo Järvi

Coro de la Orquesta de París

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36

Pascal Rogé, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Antonín Dvořák

Sinfonía N°9 en mi menor, op.95, “Del Nuevo Mundo” (1893)

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Nathalie Stutzmann

Fritz Kreisler

Penas de amor y Alegrías de amor

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Aarre Merikanto

Lemminkäinen, op.16

Orquesta Filarmónica de Tampere / Tuomas Ollila

Barbara Strozzi

“L'amante segreto” y “Riamata da chi amava” de Cantate, ariette, e duetti, op.2

Renata Dubinskaité, mezzosoprano

Ensamble Canto Fiorito

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, K.80

Cuarteto Festetics

Frank Bridge

Canción de cuna

Øystein Birkeland, chelo

Vebjørn Anvik, piano

19.00

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº9 en re menor, op.55

Christiane Edinger, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Frank Cramer

Henry Purcell

Suite de Abdelazar o La venganza del moro, Z.570

The Parley of Instruments / Peter Holman

Magda García Robson (compositora argentina fallecida en 2009)

Estampas

Melina Marcos, piano

20.00

La Gran Aldea (Brasil)

Alberto Nepomuceno

Serie Brasilera

Orquestra Sinfónica Brasileña / Souza Lima

Alberto Nepomuceno

Sonata para piano en fa menor, op.9

Maria Inês Guimarães, piano

Alberto Nepomuceno

Dos canciones

André Vidal, tenor

Gisele Pires Mota, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Héctor Ayala (1914-1990)

Serie Sudamericana

Daniel Küper, guitarra

Gabriel Fauré

Pavana, op.50

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / María Laura Muñiz

Stephen Foster

Bella durmiente, Oh! Susana, Duerme dulcemente, mi bella Alice y Los ancianos en casa

Coro Estable de Rosario / Cristián Hernández Larguía

Alex Nante

Evocaciones, para vibráfono (2017)

Bruno Lo Bianco, vibráfono