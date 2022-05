Programación Miércoles 18 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Mal Waldron

Champs Elysees

C’est formidable

Herb Ellis

Big red’s boggie woogie

Blues for junior

Eve Cornelious

You don’t know my name

Only the young

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Erik Satie

Deportes y divertimentos

Angela Brownridge, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº9

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Dowland

Lejos de la corte triunfal

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Joseph Haydn

Cuarteto Nº11 en re menor ,op.9, Nº4, Hob.III:22

Cuarteto Tátrai

Arnold Bax

Concierto para chelo y orquestra

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Maria João Pires, piano

Johannes Brahms

¿Cómo está mi reina?, op.32, Nº9

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº8 en mi menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

César Franck

Preludio, coral y fuga, M.21

Murray Perahia, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Dénes Koromzay, viola

Cuarteto Takács

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

07.00

Y la mañana va

Johannes Brahms

Obertura para un Festival Académico, op.80

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1035

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovchin

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, oboe y bajo continuo en Do mayor, Ryom 779

Camerata Köln

08.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg

Suite Nº1, op.46 de “Peer Gynt”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Claude Debussy

Tres baladas, sobre textos de Francois Villon

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano



09.00



Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Manuel de Falla

Interludio y danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

10.00



Johann Sebastian Bach

“Dad al Señor la gloria debida a su nombre”, cantata para el decimoséptimo domingo después de Trinidad, BWV 148

Bogna Bartosz, mezzosoprano

Gerd Türk, tenor

Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

Sergey Ostrovsky, violín

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Thomas Sanderling

Música en red (micro)



11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Francesco Paolo Tosti

¡Déjame! deja que respire, Pienso y Ninon, canciones

Dante Ranieri, tenor

Valdo Sciammarella, piano

Silvano Picchi

Sinfonía N°3 (1978)

Orquesta Sinfónica Nacional / Mario Perusso

Jorge Cardoso

Suite Yevî.á (Fiesta)

Cuarteto de Guitarras Ecos

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)