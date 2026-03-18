Programacion Miércoles 18 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Trío Beaux Arts
Ignacy Jan Paderewski
Sonata para piano en mi bemol menor, op.21
Andrzej Stefanski, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Iona Brown, violín
Nobuko Imai, viola
Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown
Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Tutto 'I di piango
Le Nuove Musiche. Dolcissimo sospiro
Montserrat Figueras, soprano
Hopkinsons Smith, laúd
Jordi Savall, viola da gamba
Claude Debussy
Gigas, Nº1 de Imágenes para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935
Alfred Brendel, piano
Camille Saint-Saëns
Romanza en Re bemol mayor, op.37
Jean-Pierre Rampal, flauta
Marielle Nordmann, arpa
Jean Sibelius
Sinfonía Nº6 en re menor, op.104
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor, WoO 19
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Emerson
Georg Muffat
Concerto grosso Nº5 en Sol mayor, de Armonico Tributo
Ensemble 415 / Chiara Banchini
Erik Satie
Oro en polvo
Prélude en tapisserie
Angela Brownridge, piano
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Bjarne Fiskum, violín
Jörgen Larsen, piano
Maurice Ravel
La valse (versión para dos pianos)
Martha Argerich, piano
Nelson Freire, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, R.436
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Carlos Guastavino
Sonata para guitarra Nº1
Carlos Groisman, guitarra
Andrea Falconieri
Passacalle
Sinfonía la buon'hora
Sinfonía quarta
Ensamble Fitzwilliam
Ernest Chausson
Trío en sol menor, op.3
Trío Beaux Arts
Bedrich Smetana
Sueños. Seis piezas características para piano
Peter Schmalfuss, piano
07.00
Y la mañana va
Leos Janácek
Suite orquestal de la ópera “La zorrita astuta”
Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hoboken 16
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para mandolina y orquesta en Do mayor, Catálogo Ryom 425
Ugo Orlandi, mandolina
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Gabriel Fauré
Allegro, de la Suite sinfónica en Fa mayor, op.20
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton
08.00
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto de Kreutzberg
Claude Debussy
Tres canciones tempranas: Romance, Las campanas y Mandolina
Jessye Norman, soprano
James Levine, piano
Alexander Scriabin
El Poema del Extasis, op.54
Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi
09.00
Vincent D'Indy
“Cuadros de viaje”, op.33
Michael Schäfer, piano
Mauro Giuliani
“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116
Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras
Nikolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / Andre Anichanov
10.00
Paul Hindemith
Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41
Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV 806
Glenn Gould, piano
Robert Kajanus
Aino, poema sinfónico
Coro Masculino de la Universidad de Helsinki
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jorma Panula
11.00
Los Caminos del Barroco
12.00
Al Mediodía
Jean Sibelius
Obertura Karelia, op.10
Orquesta Sinfónica de Kuopio / Shuntaro Sato
Johann Schobert
Trío en Fa mayor, op.16, Nº4
Luciano Sgrizzi, piano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, cello
André Jolivet
Concierto para trompeta y orquesta Nº2
Maurice André, trompeta
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Jean Fournet
Grabado en vivo el 11 de marzo de 1976
Niccolò Paganini
Sonata para violín y guitarra en La mayor, de la colección Centone di sonate, op.64, Nº4
Moshe Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Bedřich Smetana
“Vyšehrad”, del ciclo Mi patria
Orquesta del Estado de Dresde / Paavo Berglund
Piotr Ilich Chaikovsky
Recuerdo de un lugar querido, op.42, para violín y piano (“Meditación”, “Scherzo” y “Melodía”)
Julia Fischer, violín
Yakov Kreizberg, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Final de la primera escena del tercer acto de la ópera La dama de picas, op.68
Galina Vishnevskaya, soprano
Peter Gougaloff, tenor
Orquesta Nacional de Francia / Mstislav Rostropovich
Piotr Ilich Chaikovsky
Final de la ópera La dama de picas, op.68
Peter Gougaloff, tenor
Bernd Weikl, barítono
Fausto Tenzi, tenor
Coro Chaikovsky
Orquesta Nacional de Francia / Mstislav Rostropovich
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Frédéric Chopin
Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44
Rafał Blechacz, piano
Richard Strauss
Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor
Hansjörg Schellenberger, oboe
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
Johann Schobert
Trío en Si bemol mayor, op.16, Nº1
Luciano Sgrizzi, fortepiano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, chelo
19.00
Carlos Guastavino
Jeromita Linares
María Isabel Siewers, guitarra
Cuarteto Stamic de Praga
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
Antonio Salieri
"Numi, respiro- Ah, lo sento" y "Quando più irato freme" de la ópera L’Europa riconosciuta
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer
Franz Schubert
Movimiento para cuarteto de cuerdas, D.703
Cuarteto Lindsay
20.00
Momentos Musicales
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº36 en Do mayor, Hob.XVI:21
Liubov Timofeieva, piano
Johann Strauss (hijo)
Tres valses: La vienesa, vals op.144, Aceleraciones, vals op.234, Diarios de la mañana, vals op.279
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
Giuseppe Verdi
Preludio al primer acto de la ópera La traviata
Orquesta Sinfónica de Londres / Vilem Tausky
Ludwig van Beethoven
Once danzas para siete instrumentos, WoO 17
Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi
21.00
Maurice Ravel
Pavana para una infanta difunta
Klára Körmendi, piano
Nicolò Porpora
Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6
Artifizii Musicali
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano
Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter
Anton Arensky
Suite del ballet Las noches egipcias, op.50a
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov
22.00
Industria Nacional
Antonio Salieri
Misa del emperador
Orfeón de Buenos Aires
Camerata Bariloche / Michel Corboz
Grabado en vivo en el Teatro Colón, el 14 de junio de 2006
Miguel Ángel Scebba
Don Quijote. Trío con piano
Alex Zuzuk, violín
Vesselin Yanakiev, chelo
Miguel Ángel Scebba, piano
Jorge Horst
Esferas (1991)
Mariano Rey, clarinete bajo
Andrea Merenzon, fagot
Marcela Magin, viola
Roberto Segret, chelo
Pastor Mora, contrabajo
Andrés Gerszenson, dirección
23.00
Complemento musical
Robert Schumann
Trío Nº3 en sol menor, op.110
Isabelle Faust, violín;
Jean-Giuhen Queyras, chelo;
Alexander Melnikov, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971
Rosalyn Tureck, piano
Gabriel Fauré
Masques et bergamasques, op.112
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner