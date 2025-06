Programación Miércoles 18 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Jochen Rueckert

Way

The itch

Brian Charette

Chelsea bridge

Barbra Lica

So in love

How insensitive

Nashville

00.30

La Trasnoche Clásica

Camille Saint Saëns

Rapsodia morisca de la Suite Algeriana, op.60

Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2

Cuarteto Melos

Igor Stravinsky

El canto del ruiseñor

Orquesta Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2

Maria João Pires, piano

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Heinrich Schütz

O Jesu, nomen dulce, SWV 308

Andreas Scholl, contratenor

Karl-Ernst Schröder, laúd

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart

A Cloé, K.524

Anne sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Alexander Scriabin

Cinco preludios para piano, op.74

Emili Gilels, piano

Ludwig van Beethoven

Septimino en Mi bemol mayor, op.20

Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Piotr Ilich Chaikovsky

Álbum para la juventud, op.39

Mijail Pletniev, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

Ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkovv

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo;

Bruno Canino, piano

Gabriel Fauré

Barcarola para piano Nº2 en Sol mayor, op.41

Pascal Rogé, piano

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla



Maurice Ravel

Mi madre la oca, cinco piezas infantiles. Versión orquestal

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Agustín Barrios Mangoré

Dos piezas para guitarra: Vals en Sol mayor y La Catedral

Pepe Romero, guitarra

07.00

Pietro Mascagni

Mi primer vals

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Béla Bartók

Estudio para la mano izquierda

Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera "Dardanus"

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00

Antonin Dvorak

Terzetto en Do mayor, op.74

Jana Vlachová y Karel Stadtherr, violines

Petr Verner, viola

William Alwyn

Náyades, sonata fantasía para flauta y arpa

Judith Hall, flauta

Elinor Bennett, arpa

Vincent D'Indy

Istar, variaciones sinfónicas, op. 42

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

09.00

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Schubet

Sonata para piano Nro.14 en la menor, Deutsch 784

Alfred Brendel, piano

Gerald Finzi

Romance para orquesta de cuerdas

English String Orchestra / William Boughton



10.00

André Caplet

Quinteto para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano

Ensamble Initium

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00

Los Caminos del Barroco

Wilhelm Friedemann Bach

Sinfonía en Re mayor, (catálogo Falk) Fk 64

Academia de Música Antigua de Berlín / Stephan Mai

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía en Sol mayor, (catálogo Helm) H. 648

Academia de Música Antigua de Berlín

Johann Christian Bach

Sinfonía en Sol mayor, Op. 3, N°6

The Hanover Band / Anthony Halstead

Johann Christoph Friedrich Bach

Sinfonía en Si bemol mayor

Nuevo Collegium Musicum Bach / Burkhard Glaetzner

12.00

El Clásico del Mediodía

Enrique Granados

Goyescas, los majos enamorados, op.11

Alicia de Larrocha, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Edward Elgar

Sinfonía N°2 en Mi bemol mayor, op.63 (1911)

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / André Previn

Grabado en vivo el 19 de febrero de 1992

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Domenico Cimarosa

El maestro de capilla

József Gregor, bajo

Orquesta de Cámara Corelli / Tamás Pál

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Alban Berg

Frédéric Chopin

Polonesa para piano en La bemol mayor, op.53, "Heroica"

Martha Argerich, piano

19.00

La Orquesta Sinfónica Juvenil en vivo desde el Auditorio

Bajo la dirección de Mario Benzecry, la Sinfónica Juvenil interpretará la Sinfonía Nº 4 en fa menor de Tchaikovsky y las Variaciones sobre ‘El Carnaval de Venecia’, para trompeta, cuerdas y percusión de Jean- Baptiste Arban, con la participación del trompetista Miqueas Jauregialza como solista.

No te pierdas este concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional 'Libertador San Martín': este miércoles a las 19 hs., en el Auditorio de Radio Nacional – Maipú 555 – Con entrada libre y gratuita.

20.00

La Gran Aldea (Austria)

21.00

Música Nocturna

Richard Strauss

Una sinfonía alpina, op.64

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

22.00

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de la Radio de Suiza

Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic

Darius Milhaud

Kentuckiana, divertimento sobre 20 aires de Kentucky, op.287

Stephen Coombs y Artur Pizarro, dúo de pianos

James Brooks (1760-1809)

Concierto para violín y orquesta Nº1 en re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

Ferenc Rados, piano

23.00

Industria Nacional

Emilio Dublanc

Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op 47, sobre poesías de María Isabel Plorutti

Coro Provincial de Niños del Neuquén / Diego Lanfiuti

Daniel Binelli

Contrabando, para piano, bandoneón y orquesta

Polly Ferman, piano

Daniel Binelli, bandoneón

Ezequiel Menéndez, órgano

Orquesta Sinfónica nacional / Mariano Chichiarini

Germán Cancián

Lo que no es azul, para solo de marimba

Ángel Frette, marimba

Guillaume de Machaut

Rosa, lirio, rondó

Ensamble La Manfredina