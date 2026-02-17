PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

17/02/2026

Programación Miércoles 18 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Musica ad Rhenum

Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasía para piano en do menor, K.475
Zoltán Kocsis, piano

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Alban Berg
Der Wein, aria de concierto
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Pachelbel
Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

Johann Kaspar Mertz
Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky
Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"
Nicolai Lugansky, piano

Enrique Granados
Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)
Miklós Perenyi, chelo;
Zoltán Kocsis, piano

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano

Alphons Diepenbrock
Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809
András Schiff, piano

07.00
Y la mañana va

Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin
Scherzo Nª4 en Mi mayor, op.54 y Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57
Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”
The English Concert / Trevor Pinnock

08.00

Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Variaciones sobre un aire ruso y Nocturno
Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00

Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia

Vasily Kalinnikov
“Bylina”, obertura sinfónica
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

10.00

Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90

Florent Schmitt
Tres valses nocturnos
Pascal Le Corre, piano

Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Ulrika Ahlen, soprano
Gunvor Nilsson, mezzosoprano
Gösta Zackrissson, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

11.00
Música de Verano

Domenico Scarlatti

  • Sonata para clave en fa menor, K.239
  • Sonata para clave en La mayor, K.208
  • Sonata para clave en Do mayor, K.72

Alexandre Tharaud, piano

Aaron Copland
Primavera en los Apalaches. Suite
Orquesta Sinfónica de Boston / Aaron Copland

Carl Nielsen
Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53
Elisabeth Westenholz, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para cuerdas en Mi mayor, RV270, "Il Riposo", "Concerto per il Natale"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Rued Langgaard (Dinamarca, 1893-1952)
Flores de la montaña, para trío
Tre Musici

André Cardinal Destouches (Francia 1672-1749)
Suite de la ópera-ballet “Los elementos”
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1 (arreglo orquestal de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven
Rondó para piano en Do mayor, op.51, Nº1
Rudolf Buchbinder, piano

Giovanni Girolamo Kapsberger
Cuatro danzas para laúd: - Gagliarda 1a
- Gagliarda 10a
- Corrente 7a
- Corrente 2a
Paul O'Dette, laúd

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble

Christoph Willibald Gluck
“Danza de los espíritus bienaventurados” de la ópera Orfeo y Eurídice
Salzburg Consort

Franz Schubert
Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, D.345
Jean-Jacques Kantorow, violín
Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Nicola Conforto
Obertura de La fiesta china
Concerto Köln / Pablo Heras-Casado

Bernhard Henrik Crusell (1775-1838)
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11
Thea King, clarinete
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano

19.00

 Georg Philipp Telemann
Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48
Adrienne Soós - Ivo Haag, piano

Guillaume Lekeu
Meditación
Cuarteto Debussy

20.00
Música de Verano

Marin Marais
“Suite en mi menor”, del Segundo Libro de piezas para viola
Juan Manuel Quintana, viola da gamba
Attilio Cremonesi, clave

Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta N°1 en Re bemol mayor, op.10
Yefim Bronfman, piano
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Juan Arizpacochaga
Sonata para guitarra y bajo
Gabriel Schebor, guitarra de seis órdenes
Ana Paula Segurola Pita, espineta

21.00

Guillaume Dufay
Aquella dama ante el paraíso – La dulce, chanson en versión instrumental
Ensamble Unicorn / Michael Posch

Richard Wagner
Dúo de amor del segundo acto de Tristán e Isolda
Margaret Price, soprano
René Kollo, tenor
Brigitte Fassbaender, mezzosoprano
Orquesta del Estado de Dresde / Carlos Kleiber

22.00

Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Peter-Lukas Graf, flauta
Serge Collot, viola
Ursula Holliger, arpa

Matrhew Locke
Música incidental para La tempestad, de William Shakespeare (1674)
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Piotr Ilich Chaikovsky
Dumka. Escena rústica rusa, op.59, para piano
Vladimir Ashkenazy, piano

Aaron Copland
Fanfarria par el hombre común (1942)
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

23.00

Alexander Campbell Mackenzie
Concierto escocés para piano y orquesta, op.55
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en La mayor, K.298
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina

Johann Sebastian Bach
Feliz reposo y amable deleite del alma, cantata Nº170, BWV 170
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel