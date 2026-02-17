Programación Miércoles 18 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Musica ad Rhenum
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasía para piano en do menor, K.475
Zoltán Kocsis, piano
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Alban Berg
Der Wein, aria de concierto
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado
Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Pachelbel
Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum
Johann Kaspar Mertz
Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Piotr Ilich Chaikovsky
Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"
Nicolai Lugansky, piano
Enrique Granados
Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)
Miklós Perenyi, chelo;
Zoltán Kocsis, piano
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Alphons Diepenbrock
Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809
András Schiff, piano
07.00
Y la mañana va
Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Frédéric Chopin
Scherzo Nª4 en Mi mayor, op.54 y Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57
Maurizio Pollini, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”
The English Concert / Trevor Pinnock
08.00
Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas
Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Variaciones sobre un aire ruso y Nocturno
Konstanze Eickhorst, piano
Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.
09.00
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia
Vasily Kalinnikov
“Bylina”, obertura sinfónica
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov
10.00
Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90
Florent Schmitt
Tres valses nocturnos
Pascal Le Corre, piano
Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Ulrika Ahlen, soprano
Gunvor Nilsson, mezzosoprano
Gösta Zackrissson, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
11.00
Música de Verano
Domenico Scarlatti
- Sonata para clave en fa menor, K.239
- Sonata para clave en La mayor, K.208
- Sonata para clave en Do mayor, K.72
Alexandre Tharaud, piano
Aaron Copland
Primavera en los Apalaches. Suite
Orquesta Sinfónica de Boston / Aaron Copland
Carl Nielsen
Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53
Elisabeth Westenholz, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para cuerdas en Mi mayor, RV270, "Il Riposo", "Concerto per il Natale"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
12.00
Rued Langgaard (Dinamarca, 1893-1952)
Flores de la montaña, para trío
Tre Musici
André Cardinal Destouches (Francia 1672-1749)
Suite de la ópera-ballet “Los elementos”
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1 (arreglo orquestal de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Rondó para piano en Do mayor, op.51, Nº1
Rudolf Buchbinder, piano
Giovanni Girolamo Kapsberger
Cuatro danzas para laúd: - Gagliarda 1a
- Gagliarda 10a
- Corrente 7a
- Corrente 2a
Paul O'Dette, laúd
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Christoph Willibald Gluck
“Danza de los espíritus bienaventurados” de la ópera Orfeo y Eurídice
Salzburg Consort
Franz Schubert
Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, D.345
Jean-Jacques Kantorow, violín
Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Nicola Conforto
Obertura de La fiesta china
Concerto Köln / Pablo Heras-Casado
Bernhard Henrik Crusell (1775-1838)
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11
Thea King, clarinete
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano
19.00
Georg Philipp Telemann
Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48
Adrienne Soós - Ivo Haag, piano
Guillaume Lekeu
Meditación
Cuarteto Debussy
20.00
Música de Verano
Marin Marais
“Suite en mi menor”, del Segundo Libro de piezas para viola
Juan Manuel Quintana, viola da gamba
Attilio Cremonesi, clave
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta N°1 en Re bemol mayor, op.10
Yefim Bronfman, piano
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Juan Arizpacochaga
Sonata para guitarra y bajo
Gabriel Schebor, guitarra de seis órdenes
Ana Paula Segurola Pita, espineta
21.00
Guillaume Dufay
Aquella dama ante el paraíso – La dulce, chanson en versión instrumental
Ensamble Unicorn / Michael Posch
Richard Wagner
Dúo de amor del segundo acto de Tristán e Isolda
Margaret Price, soprano
René Kollo, tenor
Brigitte Fassbaender, mezzosoprano
Orquesta del Estado de Dresde / Carlos Kleiber
22.00
Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Peter-Lukas Graf, flauta
Serge Collot, viola
Ursula Holliger, arpa
Matrhew Locke
Música incidental para La tempestad, de William Shakespeare (1674)
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Piotr Ilich Chaikovsky
Dumka. Escena rústica rusa, op.59, para piano
Vladimir Ashkenazy, piano
Aaron Copland
Fanfarria par el hombre común (1942)
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
23.00
Alexander Campbell Mackenzie
Concierto escocés para piano y orquesta, op.55
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en La mayor, K.298
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Johann Sebastian Bach
Feliz reposo y amable deleite del alma, cantata Nº170, BWV 170
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel