Programación Miércoles 18 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Dave Brubeck
Blue rondó a la turk
Three to get ready
Antti Sarpila
Helsinki jump
June Christy
Little grass shack
Skip rope
I’ll bet you do
00.30
La Trasnoche Clásica
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali
Dmitri Shostakovich
Obertura festiva en La mayor, op.96
Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano en Re mayor, K.576
Mitsuko Uchida, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en do menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Lili Boulanger
Himno al sol, para contralto, coro mixto y piano
Regine Böhm, mezzosoprano;
Sabine Ebersprächer, piano
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann
Jean Sibelius
Sinfonía Nº4 en la menor, op.63
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis
George Frideric Handel
Concerto grosso en mi menor, op.6, Nº3
Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck
Karl Goldmark
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.28
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn
Louis Spohr
Seis canciones alemanas, op.103
Helen Donath, soprano;
Dieter Klöcher, clarinete;
Klaus Donath, piano
Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Roger Drinkal, chelo;
Dian Baker, piano
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
06.00
Y la mañana va
Franz Liszt
Orfeo, poema sinfónico Nº4
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Clara Schumann
Tres romances para piano, op.11
Yoshiko Iwai, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5
Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Léo Délibes
Suite del ballet “Sylvia”
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor
07.00
Engelbert Humperdinck
“Tánger”, de la Rapsodia morisca
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau
Enrique Granados
Tres danzas españolas, del Libro III
Alicia de Larrocha, piano
Luigi Boccherini
Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1
Cuarteto Noûs
Igor Stravinsky
Sinfonía, Gavota y Minué final, de la suite del ballet Pulcinella
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson
08.00
Benjamin Godard
Fantasía persa para piano y orquesta, op.152
Victor Sangiorgio, piano
Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta
Ute Petersilge, chelo
Aline Zylberajch, clave
Carl Nielsen
Suite para piano, op.45
Christian Eggen, piano
09.00
Hector Berlioz
“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis
August Klughardt
Quinteto para vientos, op.79
Quinteto de Vientos de Bergen
Joseph Haydn
Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52
Rafal Blechacz, piano
10.00
George Enescu
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13
Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster
Arnold Bax
En una tarde de mayo
Eric Parkin, piano
Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43
Saschko Gawrilow, violín
Julius Berger, chelo
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert
11.00
Los Caminos del Barroco
12.00
El Clásico del Mediodía
George Frideric Handel
Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, Catálogo Handel 348
The English Concert / Trevor Pinnock
George Frideric Handel
Jubilate, Salmo 11, Catálogo Handel 279
Emma Kirkby, soprano y Judith Nelson, sopranos
Charles Brett, contratenor;
Covey-Trump y Paul Elliot, tenores
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Simon Preston
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romantcismo)
Priotr Ilich Chaikovsky
Obertura-Fantasía Romeo y Julieta
Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti
Antonín Dvořák
Cuarteto Nº14 en La bemol mayor, op.105 (1895)
Cuarteto Cleveland
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ferdinand David (compositor alemán, 1810-1873)
Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Carl Maria von Weber
Siete variaciones sobre un tema de la ópera Silvana, op.33
Eduard Brunner, clarinete
Gerhard Oppitz, piano
Benjamin Britten
Alla marcia
Cuarteto Endellion
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "Alexander's Feast"
The English Concert / Trevor Pinnock
19.00
Ludwig van Beethoven
“Agnus Dei” de la Missa Solemnis, op.123
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Patricia Payne, contralto
Robert Tear, tenor
Robert Lloyd, bajo
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Henry Vieuxtemps
Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36
Lars Anders Tomter, viola
Håvard Gimse, piano
Joseph Haydn
Concierto N°2 para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor
Marie-Claire Alain, órgano
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
20.00
La Gran Aldea (Brasil)
Camargo Guarnieri
Selección de Ponteios para piano
Marcello Verzoni, piano
Heitor Villa-Lobos
Uirapurú, ballet para orquesta
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
Sérgio Assad
Saga dos migrantes
Sérgio y Odair Assad, dúo de guitarras
Carlos Gomes
"Intenditi con Dio!... Ah! Se tu sei fra gli angeli" de la ópera Fosca
Rolando Villazón, tenor
Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milan / Daniele Callegari
21.00
Industria Nacional
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto en re menor, K.421
Cuarteto Petrus
Julio Pardo (1940)
Gran tango para fagot y orquesta sinfónica
Andrea Merenzon, fagot
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Alberto Merenzon
22.00
Complemento musical