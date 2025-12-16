Programación Miércoles 18 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Dave Brubeck

Blue rondó a la turk

Three to get ready

Antti Sarpila

Helsinki jump

June Christy

Little grass shack

Skip rope

I’ll bet you do

00.30

La Trasnoche Clásica

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Dmitri Shostakovich

Obertura festiva en La mayor, op.96

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Re mayor, K.576

Mitsuko Uchida, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Lili Boulanger

Himno al sol, para contralto, coro mixto y piano

Regine Böhm, mezzosoprano;

Sabine Ebersprächer, piano

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

George Frideric Handel

Concerto grosso en mi menor, op.6, Nº3

Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Karl Goldmark

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.28

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

Louis Spohr

Seis canciones alemanas, op.103

Helen Donath, soprano;

Dieter Klöcher, clarinete;

Klaus Donath, piano

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo;

Dian Baker, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Orfeo, poema sinfónico Nº4

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Yoshiko Iwai, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5

Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Léo Délibes

Suite del ballet “Sylvia”

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

07.00

Engelbert Humperdinck

“Tánger”, de la Rapsodia morisca

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro III

Alicia de Larrocha, piano

Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1

Cuarteto Noûs

Igor Stravinsky

Sinfonía, Gavota y Minué final, de la suite del ballet Pulcinella

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

08.00



Benjamin Godard

Fantasía persa para piano y orquesta, op.152

Victor Sangiorgio, piano

Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Carl Nielsen

Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

09.00



Hector Berlioz

“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52

Rafal Blechacz, piano

10.00

George Enescu

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax

En una tarde de mayo

Eric Parkin, piano

Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Gawrilow, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

11.00

Los Caminos del Barroco

12.00

El Clásico del Mediodía

George Frideric Handel

Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, Catálogo Handel 348

The English Concert / Trevor Pinnock

George Frideric Handel

Jubilate, Salmo 11, Catálogo Handel 279

Emma Kirkby, soprano y Judith Nelson, sopranos

Charles Brett, contratenor;

Covey-Trump y Paul Elliot, tenores

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romantcismo)

Priotr Ilich Chaikovsky

Obertura-Fantasía Romeo y Julieta

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Antonín Dvořák

Cuarteto Nº14 en La bemol mayor, op.105 (1895)

Cuarteto Cleveland

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ferdinand David (compositor alemán, 1810-1873)

Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Carl Maria von Weber

Siete variaciones sobre un tema de la ópera Silvana, op.33

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano

Benjamin Britten

Alla marcia

Cuarteto Endellion

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "Alexander's Feast"

The English Concert / Trevor Pinnock

19.00

Ludwig van Beethoven

“Agnus Dei” de la Missa Solemnis, op.123

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Patricia Payne, contralto

Robert Tear, tenor

Robert Lloyd, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Håvard Gimse, piano

Joseph Haydn

Concierto N°2 para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor

Marie-Claire Alain, órgano

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

20.00

La Gran Aldea (Brasil)

Camargo Guarnieri

Selección de Ponteios para piano

Marcello Verzoni, piano

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú, ballet para orquesta

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Sérgio Assad

Saga dos migrantes

Sérgio y Odair Assad, dúo de guitarras

Carlos Gomes

"Intenditi con Dio!... Ah! Se tu sei fra gli angeli" de la ópera Fosca

Rolando Villazón, tenor

Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milan / Daniele Callegari

21.00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto en re menor, K.421

Cuarteto Petrus

Julio Pardo (1940)

Gran tango para fagot y orquesta sinfónica

Andrea Merenzon, fagot

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Alberto Merenzon

22.00

Complemento musical