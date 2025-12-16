PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

16/12/2025

Programación Miércoles 18 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Dave Brubeck
Blue rondó a la turk
Three to get ready

Antti Sarpila
Helsinki jump

June Christy
Little grass shack
Skip rope
I’ll bet you do

00.30
La Trasnoche Clásica

Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano

Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali

Dmitri Shostakovich
Obertura festiva en La mayor, op.96
Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano en Re mayor, K.576
Mitsuko Uchida, piano

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en do menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Lili Boulanger
Himno al sol, para contralto, coro mixto y piano
Regine Böhm, mezzosoprano;
Sabine Ebersprächer, piano
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Jean Sibelius
Sinfonía Nº4 en la menor, op.63
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

George Frideric Handel
Concerto grosso en mi menor, op.6, Nº3
Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Karl Goldmark
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.28
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

Louis Spohr
Seis canciones alemanas, op.103
Helen Donath, soprano;
Dieter Klöcher, clarinete;
Klaus Donath, piano

Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano

Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Roger Drinkal, chelo;
Dian Baker, piano

Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

06.00
Y la mañana va

Franz Liszt
Orfeo, poema sinfónico Nº4
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Clara Schumann
Tres romances para piano, op.11
Yoshiko Iwai, piano

Antonio Vivaldi
Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5
Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave

Léo Délibes
Suite del ballet “Sylvia”
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

07.00

Engelbert Humperdinck
“Tánger”, de la Rapsodia morisca
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados
Tres danzas españolas, del Libro III
Alicia de Larrocha, piano

Luigi Boccherini
Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1
Cuarteto Noûs

Igor Stravinsky
Sinfonía, Gavota y Minué final, de la suite del ballet Pulcinella
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

08.00

Benjamin Godard
Fantasía persa para piano y orquesta, op.152
Victor Sangiorgio, piano
Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta
Ute Petersilge, chelo
Aline Zylberajch, clave

Carl Nielsen
Suite para piano, op.45
Christian Eggen, piano

09.00

Hector Berlioz
“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt
Quinteto para vientos, op.79
Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn
Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52
Rafal Blechacz, piano

10.00

George Enescu
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13
Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax
En una tarde de mayo
Eric Parkin, piano

Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43
Saschko Gawrilow, violín
Julius Berger, chelo
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

11.00
Los Caminos del Barroco

12.00
El Clásico del Mediodía

George Frideric Handel
Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, Catálogo Handel 348
The English Concert / Trevor Pinnock

George Frideric Handel
Jubilate, Salmo 11, Catálogo Handel 279
Emma Kirkby, soprano y Judith Nelson, sopranos
Charles Brett, contratenor;
Covey-Trump y Paul Elliot, tenores
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Simon Preston

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romantcismo)

Priotr Ilich Chaikovsky
Obertura-Fantasía Romeo y Julieta
Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Antonín Dvořák
Cuarteto Nº14 en La bemol mayor, op.105 (1895)
Cuarteto Cleveland

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Ferdinand David (compositor alemán, 1810-1873)
Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Carl Maria von Weber
Siete variaciones sobre un tema de la ópera Silvana, op.33
Eduard Brunner, clarinete
Gerhard Oppitz, piano

Benjamin Britten
Alla marcia
Cuarteto Endellion

George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "Alexander's Feast"
The English Concert / Trevor Pinnock

19.00

Ludwig van Beethoven
“Agnus Dei” de la Missa Solemnis, op.123
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Patricia Payne, contralto
Robert Tear, tenor
Robert Lloyd, bajo
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Henry Vieuxtemps
Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36
Lars Anders Tomter, viola
Håvard Gimse, piano

Joseph Haydn
Concierto N°2 para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor
Marie-Claire Alain, órgano
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

20.00
La Gran Aldea (Brasil)

Camargo Guarnieri
Selección de Ponteios para piano
Marcello Verzoni, piano

Heitor Villa-Lobos
Uirapurú, ballet para orquesta
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Sérgio Assad
Saga dos migrantes
Sérgio y Odair Assad, dúo de guitarras

Carlos Gomes
"Intenditi con Dio!... Ah! Se tu sei fra gli angeli" de la ópera Fosca
Rolando Villazón, tenor
Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milan / Daniele Callegari

21.00
Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto en re menor, K.421
Cuarteto Petrus

Julio Pardo (1940)
Gran tango para fagot y orquesta sinfónica
Andrea Merenzon, fagot
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Alberto Merenzon

22.00
Complemento musical