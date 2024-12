Programación Miércoles 18 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Art Pepper

Art’s opus

Pepper pot

The Powergrade

Funk it

Danielle Wertz

I wish you love

Intertwined snippet

But not for me

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor, L.140

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Johannes Brahms

Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39

Dúo Crommelynck, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº49 en si menor, op.64, Nº2, Hob.III:68

Cuarteto Tátrai

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43

Peter Donohoe, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

Lili Boulanger

Dans l'immense tristesse (En la inmensa tristeza), para mezzosoprano y piano

Misuko Shirai, mezzosoprano;

Harmut Höll, piano

Jean-Féry Rebel

Los elementos. Suite del ballet

Academy of Ancient Muisic / Christopher Hogwood

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en la menor, K.3

Sonata para clave en Mi mayor, K.380

Sonata para clave en Sol mayor, K.431

Alexandre Tharaud, piano

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

André Caplet

Cuento fantástico para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento La máscara de la muerte roja de Poe

Vanessa McKeand, arpa;

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer

Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº4 en Mi bemol mayor, BWV 815

Glenn Gould, piano

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Wenzeslaus Thomas Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

François Couperin

Octavo concierto para oboe y bajo continuo

Le goût réunis / Ensamble Couperin

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Franz Schubert

Adagio en Mi bemol mayor, Deutsch 897, “Nocturno”

Trío Beaux Arts

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y bajo continuo en sol menor

Ensamble Bassorilievi

Ottorino Respighi

Arias y danzas antiguas para laúd, Suite Nº3. Transcripción para orquesta

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos



07.00

Alexander von Zemlinsky

Baile, de las piezas de ballet de “El triunfo del tiempo”

Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo / Gerd Albrecht

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.1, Nº13

György Pauk, violín

Mária Frank, chelo

János Sebestyén, clave

Franz Liszt

Balada para piano Nº2 en si menor

Leslie Howard, piano

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeni

Svetlanov



08.00

Robert SchumannCuarteto en Fa mayor, op.41, Nro.2Cuarteto Meios

Bohuslav Martinu

Tres madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe

David Campbell, clarinete

Graham Sheen, fagot

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces

Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, opus póstumo

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Anton Rubinstein

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41

Han Chen, piano

10.00

Ernst Krenek

Potpourri, op.54

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de “El arte de tocar la guitarra”

László Szendrey-Karper, guitarra

János Sebestyén, clave

Ede Banda, chelo

Andreas Romberg (violinista y compositor y alemán, 1767-1821)

Quinteto con clarinete en Mi bemol mayor, op.57

Thea King, clarinet

Cuarteto de cuerdas Britten

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

-Fanfarria en Re mayor, TWV 50:44

-Divertimento en mi bemol mayor TWV 50:21

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Georg Philipp Telemann

Obertura-suite en Re mayor para 2 cornos, 2 oboes, cuerdas y bajo continuo, TWV 55:D21

Ensemble Cordia / Stefano Veggetti

Georg Philipp Telemann

Obertura-suite en Fa mayor, TWV 55:F16

Collegium Instrumentale Brugense / Patrick Peire

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Itzhak Perlman, violín;

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Nocturno para piano en Fa mayor, op.10, Nº1

Sviatoslav Richter, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Sinfonía Nª4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

Edvard Grieg

“Tañido de campanas”, de Piezas líricas, op.54, Nº6

Leif Ove Andsnes, piano

Edvard Grieg

Slåtter, op.72, Nº8 y 18

Einar Steen Nøkleberg, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Michael Haydn

Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Edward Elgar

Andante con variazione

Ensamble Athenas

Michel Richard Delalande

Tercer capricho

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

19.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans

Jean Sibelius

Killikki, tres piezas líricas sobre temas del Kalevala, op.41

Leif Ove Andsnes, piano

Richard Strauss

Escena final de la ópera Salomé, op.54

Eva Marton, soprano

Orquesta Sinfónica de Toronto / Andrew Davis

20.00

La Gran Aldea (Bélgica)

Joseph Jongen

Sonata para violín y piano Nº2, op.34

Miembros del Trío César Franck

François-Joseph Gossec

Quinta escena del tercer acto de la ópera Teseo

Frédéric Antoun, tenor

Virginie Pochon, soprano

Jennifer Borghi, mezzosoprano

Tassis Christoyannis, barítono

Mélodie Ruvio, mezzosoprano

Les Agrémens / Guy Van Waas

Tielman Susato

Danzas de la colección Danserye

Mandel Quartet

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Michael Praetorius

Baile de los gallos

Hilda Herrera

La huesuda

Astor Piazzolla

Milonga del ángel y Fuga y misterio

Cuarteto de Guitarras de Buenos Aires

Johann Adolf Hasse

La contadina (La campesina). Segundo intermedio

Graciela Oddone, soprano

Lorenzo Regazzo, bajo

Ensamble Arcadia / Attilio Cremonesi

Daniel Cardoso

“Homenaje a Ravel” de la Suite Retratos

Zulma Cabrera, piano