Programación Miércoles 18 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

New York Trumpet Ensemble

Peckin

The Mooche

Black bottom stomp

Wolfgang Haffner

Nightsong

Sophie Darly

Brother were are you

People make the world go round

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Johannes Brahms

Concierto doble para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Gidon Kremer, violín

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Bohuslav Martinu

Sonata para flauta y piano Nº1, H.306

Susan Milan, flauta;

Ian Brown, piano

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, L.118

Dubravka Tomsic, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “El redoble del timbal”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

07.00

Y la mañana va

Louis Ferdinand, Príncipe de Prusia

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Lennox Berkeley

Sonatina para guitarra, op.51

Roberto Aussel, guitarra

Johann Sebastián Bach

Concierto para tres claves y cuerdas en Do mayor, BWV 1064

Andras Schiff, Peter Serkin y Bruno Canino, pianos

Camerata Bern

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, Deutsch 353

Cuarteto Melos

Carl Nielsen

Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Frédéric Chopin

Dos polonesas, op.26

Rafal Blechacz, piano

Charles Ives

Set orquestal Nº2

Coro y Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hoboken 1, Nº46

il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº1 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer



Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)