Programación Miércoles 17 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

The Royal Krunk Jazz Orchestra

Natatory astronauts

Paolo Pavan y Pasqualino Ubaldini

Five special blues

il saltimbanco

Carter Calvert

The best is yet to come

Please don’t stop him

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Siete variaciones para chelo y piano sobre un dueto de "La flauta mágica", WoO 46

Yo-Yo Ma, chelo;

Emanuel Ax, piano

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Béla Bartók

Suite de danzas

Gáber Gabos, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3, op.46

Murray MacLachlan, piano

Francesco Bartolomeo Conti

Languet anima mea

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº2 para orquesta de câmara

Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos

Johannes Brahms

Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39

Dúo Crommelynck, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Bedrich Smetana

Sueños. Seis piezas características para piano

Peter Schmalfuss, piano

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

André Navarra, chelo

06.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura de concierto, op.93

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Franz Schubert

Rondó brillante para violín y piano en si menor, op.70

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y continuo en sol menor, op.41, Nº6

Ensamble Le Petit Trianon

Julius Fučik

Obertura de ballet, op.319

Orquesta de la Armada de la República Checa / Karel Bélohoubek

07.00

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

08.00



Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Corey Cerovsek, violín

Orquesta de Cámara de Lausana / Hannu Lintu

Fernando Sor

Cinco piezas para guitarra, op.48

Jeffrey McFadden, guitarra

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

09.00



Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Jean-Guihen Queyrás, chelo

Alexander Tharaud, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº6 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, K.452

Alfons Kontarsky, piano

Solistas de vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Do mayor, Ryom 425 (original para mandolina)

László Szendrey-Karper, guitarra

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Dmitri Kabalevsky

Bocetos musicales sobre “Romeo y Julieta”, op.55

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Baptiste Lully

Suite de la ópera “Armide”

Orquesta Histórica / Martyna Pastuszka

Luigi Rossi

Fragmentos de la ópera “L´Orfeo”

Ensemble Allabastrina / Elena Sartori

Francesco Cavalli

Dos arias de “Ercole amante”:

- Ma in amor ciò ch'altri fura

-E vuol dunque Ciprigna

Mariana Flores, soprano

Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

Michel Mascitti

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 9 Nº1

Quartetto Vanvitelli

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Liszt

Seis grandes estudios de Paganini, S.141, Nº3: "La Campanella"

Daniil Trifonov, piano

Heitor Villa-Lobos

Selección de estudios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Bedřich Smetana

Trío en sol menor, op.15 (1855)

Trío Joachim

Léo Delibes

Fragmentos del primer y segundo acto de la música del ballet Copelia (1870)

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea ()

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional