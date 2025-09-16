Programación Miércoles 17 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
The Royal Krunk Jazz Orchestra
Natatory astronauts
Paolo Pavan y Pasqualino Ubaldini
Five special blues
il saltimbanco
Carter Calvert
The best is yet to come
Please don’t stop him
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Siete variaciones para chelo y piano sobre un dueto de "La flauta mágica", WoO 46
Yo-Yo Ma, chelo;
Emanuel Ax, piano
Marc-Antoine Charpentier
Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484
Les Arts Florissants / William Christie
Béla Bartók
Suite de danzas
Gáber Gabos, piano
Louis Spohr
Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20
Maurizio Pollini, piano
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel
Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3, op.46
Murray MacLachlan, piano
Francesco Bartolomeo Conti
Languet anima mea
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº2 para orquesta de câmara
Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos
Johannes Brahms
Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39
Dúo Crommelynck, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard
Bedrich Smetana
Sueños. Seis piezas características para piano
Peter Schmalfuss, piano
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Jean Hubeau, piano;
Raymond Galois-Montbrun, violín;
André Navarra, chelo
06.00
Y la mañana va
Antonin Dvorák
Otello, obertura de concierto, op.93
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Franz Schubert
Rondó brillante para violín y piano en si menor, op.70
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y continuo en sol menor, op.41, Nº6
Ensamble Le Petit Trianon
Julius Fučik
Obertura de ballet, op.319
Orquesta de la Armada de la República Checa / Karel Bélohoubek
07.00
Edvard Grieg
Balada para piano en sol menor, op.24
Eva Knardahl, piano
Anton Arensky
Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov
Ludwig Van Beethoven
Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor
Susan Milan, flauta
Sergio Azzolini, fagot
08.00
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Corey Cerovsek, violín
Orquesta de Cámara de Lausana / Hannu Lintu
Fernando Sor
Cinco piezas para guitarra, op.48
Jeffrey McFadden, guitarra
Gabriel Faure
Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster
09.00
Joseph Martin Kraus
“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas
Rossina Sonnenschimdt, soprano
Ensamble Sephira de Stuttgart
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Jean-Guihen Queyrás, chelo
Alexander Tharaud, piano
Francesco Maria Veracini
Obertura Nº6 en Si bemol mayor
Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, K.452
Alfons Kontarsky, piano
Solistas de vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Antonio Vivaldi
Concierto para guitarra y orquesta en Do mayor, Ryom 425 (original para mandolina)
László Szendrey-Karper, guitarra
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai
Dmitri Kabalevsky
Bocetos musicales sobre “Romeo y Julieta”, op.55
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Kitaenko
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean-Baptiste Lully
Suite de la ópera “Armide”
Orquesta Histórica / Martyna Pastuszka
Luigi Rossi
Fragmentos de la ópera “L´Orfeo”
Ensemble Allabastrina / Elena Sartori
Francesco Cavalli
Dos arias de “Ercole amante”:
- Ma in amor ciò ch'altri fura
-E vuol dunque Ciprigna
Mariana Flores, soprano
Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón
Michel Mascitti
Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 9 Nº1
Quartetto Vanvitelli
12.00
El Clásico del Mediodía
Franz Liszt
Seis grandes estudios de Paganini, S.141, Nº3: "La Campanella"
Daniil Trifonov, piano
Heitor Villa-Lobos
Selección de estudios para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Bedřich Smetana
Trío en sol menor, op.15 (1855)
Trío Joachim
Léo Delibes
Fragmentos del primer y segundo acto de la música del ballet Copelia (1870)
Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea ()
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional