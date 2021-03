Programación Miércoles 17 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Buddy Rich All Stars

Just blues

Let’s fall in love

Paolo Fresu y Ralph Towner

Wistful thinking

Punta Giara

Patrick Rydman

Old devil moon

Every little thing she does is magic

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Anónimo inglés

Perdida está mi libertad

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, “Trágica”

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

George Frideric Handel

Concierto para trompeta y orquesta en sol menor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Glenn Gould, piano

Cuarteto de cuerdas Juilliard

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Charles Villiers Stanford

Suite para violín y orquesta en Re mayor, op.32

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: “Iberia”

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en Mi mayor, op.6

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Janine Jansen, violín

Mischa Maisky, chelo

Lucas Debargue, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Zuill Bailey, chelo

Simone Dinnerstein, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº3 en la menor, “El carnaval”

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violin y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

“La dama de la montaña de cobre”, prólogo de la suite del ballet “La flor de piedra”

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

