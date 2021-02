Programación Miércoles 17 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Peter Bernstein

Dance in your blood

We’ll be together again

Billy Harper Quintet

Calvary

Alena Neubert

All the way

Smile

Dream a little dream on me

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías (primera serie)

Oxford Camerata / Jeremy Summerly

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Heitor Villa-Lobos

Ciclo brasileiro

Cristina Ortiz, piano

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.1

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Leo Brouwer

Guajira criolla y Zapateo

Silvia Costanzo, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

07.00

Y la mañana va

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Frédéric Chopin

Trece preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Eric Coates (inglés, 1886-1957)

“Las tres Elizabeth”, suite orquestal

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Franz Liszt

Dos piezas para violín y piano: Epithalam y Elegía Nº2

András Kiss, violín

István Lantos, piano

Jean-Philippe Rameau

Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Carl Heinrich Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (checo, 1850-1900)

Ánimos para piano, op.41, libro 1

William Howard, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax

Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano

Robert Plane, clarinete

Lucy Gould, violín

Benjamin Frith, piano

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Complemento musical

Johann Wilhelm Wilms

Tercer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº2 en Do mayor, op.12

Paolo Giacometti, piano

Kölner Akademie / Michael Alexander Willens

Francesco Geminiani

El bosque encantado

Ensamble Corsara / Giuseppe Camerlingo

Sigismund Toduta

Sonata para flauta y piano Nº1

Radu Cotutiu, flauta

Heidi Brunner-Gut, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)