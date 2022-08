Programación Miércoles 17 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

The Jazz Professors

The iberian

Les damoiselles d’Avignon

Marcelo Maccagnan

Vital spark

Sarah Vaughan

Be my love

Full moon and empty arms

Only

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en sol menor, op.5, Nº5

Dénes Kovács, violín;

Ede Banda, chelo;

János Sebestyéns, clave

Claude Debussy

Khama, L.125

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Amy Beach

Sinfonía en mi menor ("Gaélica"), op.32

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Arnold Bax

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

François Couperin

Suite para clave en do menor

Christopher Hogwood, clave

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Papillons, op.2

David Hyun-su Kim, fortepiano

Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Georg Frideric Handel

Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto (en el rol de Amadigi)

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Fa mayor

Orquesta de Cámara Checa de Pardubice / Marek Stilec

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Leopold Hofmann

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor

Stefan Schilli, oboe

Orquesta Nicolaus Esterházy / Béla Drahos

10.00

Franz Liszt

"Tasso: Lamento y Triunfo", poema sinfónico Nº2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Rafael Fruhbeck de Burgos

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281

Giuseppe Greco, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Julio Perceval

Serenata para flauta, clarinete y fagot (1934)

Miembros del Quinteto Aconcagua

Diana Rud

Clair… lointain regard (2003)

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Mauricio Weintraub

Johanes Brahms

La muerte en la fría noche, Hemos caminado, Noche de mayo, Tú eres mi reina y Me atraes como las melodías, canciones

Lucas Debevec Mayer, bajo-barítono

Ana María Floriani, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para piccolo y orquesta en Do mayor, RV.443

Claudio Barile, piccolo

Camerata Bariloche / Elías Khayat

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)