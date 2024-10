Programación Miércoles 16 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

James Spaulding

The break through

Cheesecake

Dave Stapleton

Running East

Ulita Knaus

Cuál es tu nombre?

Vida pasada

00.30

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Frank Bridge

Cuarteto Nº2 en sol menor

Cuarteto Delmé

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Nocturno para piano Nº7 en do sostenido menor, op.27, Nº1

Nocturno para piano Nº9 en Si mayor, op.32, Nº1

Nelson Goerner, piano

Johann Christoph Demantius

Danzas

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº9 en Do mayor, op.59, Nº3, "Razumovsky Nº3"

Cuarteto Emerson

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición (orquestación de Ravel)

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite) para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Shlomo Mintz, violín;

Paul Ostrovsky, piano

06.00

Y la mañana va

Granville Bantock

“El Pierrot del minuto”, obertura de comedia

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Arthur Grumiaux, violín

Walter Klein, piano

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nro.11

Ensamble Couperin

Pietro Mascagni

Danza exótica

Orquesta Filarmónica '900 / Gianandrea Noseda

07.00

Sigmund Romberg

“Un beso”, de la opereta La luna nueva. Arreglo para orquesta

Orquesta Hollywood Bowl Pops / Carmen Dragon

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.7, Nº1

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Andrei Gavrilov, piano

Samuel Barber

“Die Natali”, preludio para orquesta, op.37

Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop



08.00

Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Trío para fortepiano, violín y chelo Nº21 en Si bemol mayor, Hoboken 15, Nro.8

Trío 1790



Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Orquesta de cámara Orpheus

09.00

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº1, op.25

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano



Dietrich Buxtehude

“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, Cantata sacra, Nro.de catálogo 108

Matthew White, contratenor

Katherine Hill, soprano

Paul Grindlay, bajo

Ensamble Aradia / Kevin Mallon



10.00

Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a, Relato sinfónico

Gavy van Riet, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Franz Liszt

Rapsodia española para piano, Catálogo Searle.254

Murray Perahia. piano

Edgard Grieg

Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Dueto “¿Cuándo vendrás, mi Salvador?”, de la cantata “Despierten, la voz nos llama”, BWV 140

Maria Keohane, soprano

Matthew Brook, bajo

Shunske Sato, violín piccolo

Sociedad Bach de los Países Bajos / Jos van Veldhoven

Ignaz Biber

Sonatas del Rosario Nº 1, 3, 4 y 7

Lina Tur Bonet, violín barroco

Musica Alchemica

Francesco Geminiani

Sonata en do menor para violín y bajo continuo, op. 4 Nº9

Rüdiger Lotter, violin barroco

Olga Watts, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Papillons, op.2

Claudio Arrau, piano

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº3 en la menor, WoO 2

Christian Tetzlaff, violín;

Lars Vogt, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Nicolò Paganini

Caprichos para violín solo, op.1, Nº1, 2 y 3

Midori, violín

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Franz Liszt

Quasi cedrus (El jardín de María), motete

Coro Ensamble Folklórico Húngaro / Kálmán Strausz

Martá Lukin, mezzo-soprano

István Gáti, barítono

Bedřich Smetana

Ricardo III, op.11, poema sinfónico (1858)

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Bedrich Smetana

“Vysehrad” del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127

Claude Helffer, piano

Orquesta Nacional de Francia / David Robertson

Luis Gianneo

Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

19.00

August Enna

Selección de la ópera La pequeña cerillera

Henriette Bonde-Hansen, soprano

Gitta-Maria Sjöberg, soprano

Coro de niñas de la Radio de Dinamarca

Coro de Sokkelund

Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Roman Zeilinger

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para fagot en Si bemol major

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

20.00

La Gran Aldea (Suiza)

Sigismond Thalberg

Fantasía y variaciones para piano sobre motivos de Beatrice di Tenda

Franceso Nicolosi, piano

Joachim Raff

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.153, “En el bosque”

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Giuseppe Verdi

Dúo de Otelo y Yago de la ópera Otelo

Carlos Guichandut, tenor

Giuseppe Taddei, barítono

Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Franco Capuana

Grabación realizada en 1955

Giuseppe Verdi

Final de la ópera Otelo

Carlos Guichandut y Angelo Mercuriali, tenores

Cesy Broggini, soprano

Giuseppe Taddei y Alberto Albertini, barítonos

Rina Corsi, mezzosoprano

Marco Stefanoni, bajo

Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Franco Capuana

Grabación realizada el 8 de junio de 1955

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las serranías” (1944)

Trío de Olavarría

Nahuel Carfi

Emboscada (2010)

Orquesta Música Nueva / Ricardo Hagman