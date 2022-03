Programación Miércoles 16 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

The Eddie Barefield Sextet

Spud

Soup beans

Martin Listabarth

Hercule Poirot

The hand of god

Louise Dodds

In other words

This is where I leave you

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

Orlando Gibbons

Tres fantasías a 3 "para el gran contrabajo" Nº20, Nº16 y Nº17

The Parley of instruments / Peter Holman

Erich Wolfgang Korngold

Sinfonía en Fa sostenido mayor, op.40

Orquesta Sinfónica de Londres / John Wilson

Hugo Wolf

Accidente

Amor secreto

Añoranza

Stephen Genz, barítono;

Roger Vignoles, piano

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"

Heinz Holliger, oboe;

Thomas Füri, violín:

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern

Isaac Albéniz

Asturias (arr. para guitarra de Andrés Segovia)

Eduardo Fernández, guitarra

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Franz Liszt

Álbum de un viajero. Segundo libro: Flores melódicas de los Alpes, S.156, Nº8-Nº16

Leslie Howard, piano

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de “Cupido y el poeta”, op.54

Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, Catálogo Searle 159

Leslie Howard, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de Paris / David Stern

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gabriel Fauré

Cuatro nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

“La Gran Pascua Rusa“, obertura op.36

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Ottorino Respighi

Primero cuadro de la suite del ballet La astucia de Colombina

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.13

Hae-won Chang, piano

William Sterndale Benne

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Georges Enescu

Dos impromptus para piano: en La bemol mayor y en Do mayor

Josu de Solaun, piano

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº8 de “Les goûts réunis”

Ensamble Couperin

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)