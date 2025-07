Programación Miércoles 16 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Cyrus Chestnut

Ami’s dance

Twinkle tones

Brintex Collective

Julian

Nicole Henry

I didn’t know what time it was

Feeling good

00.30

La Trasnoche Clásica

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Melos

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2

Truls Mörk, chelo

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Louise Farrenc

Trío para flauta, chelo y piano en mi menor, op.45

Helen Keen, flauta;

Naomi Butterworh, chelo;

Diana Ambache, piano

Gaetano Donizetti

Il barcaiolo (edición de Raffaele Mingardo), de Nuits d'été à Pausilippe

Ah! rammenta, o bella Irene (edición de Raffaele Mingardo)

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Neil Black, oboe

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"

Marc Teicholz, guitarra

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº3: La imperial

Musica ad Rhenum

06.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “El sitio de Corinto”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en re menor

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Joseph Haydn

Sonata para piano Nro.58 en Do mayor, Hoboken 16, Nro.48

Emanuel Ax, piano

Ottorino Respighi

Las fuentes de Roma, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

07.00

Carl Michael Ziehrer

Los noctámbulos, vals op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Alina Ibragimova, violìn

Cedric Tiberghien, piano

Karl Kohout

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

08.00



Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Leos Janácek

En las brumas

Radoslav Kvapil, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº6, op.77

Cuarteto Arcana

09.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Albert Roussel

Trío para flauta, viola y chelo

Xavier Aragau, flauta

Jean-Louis Bonafous, viola

Agnès Vesterman, chelo



10.00

Alexander Glazunov

Concierto para piano y orquesta Nro.2 en Si mayor, op.100

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Edward Elgar

Cuatro canciones para coro, op.53

Coro Sinfónico de Londres / Vernon Handley

Franz Liszt

Reminiscencias de Don Juan

Marc-André Hamelin, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Selección de danzas polacas del Manuscrito de Rostock, TWV 45

-N°3 en re menor

-N°8 en Sol mayor

-N°11 en Sol mayor

-N° 12 en Sol mayor

-N°13 en la menor

-N°14 en re menor

-N°16 en la menor

Orkiestra Czasów Zarazy / Paweł Iwaszkiewicz

Georg Philipp Telemann

Selección de la “Pasión” de Barthold Brockes

Lydia Teuscher y Brigitte Christensen, sopranos

Marie-Claude Chappuis, mezzosoprano

Donat Hávár y Daniel Behle, tenores

Johannes Weisser, barítono

Coro de Cámara de la RIAS

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

12.00

El Clásico del Mediodía

Jean Sibelius

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.43

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Jean Sibelius

Sonatina para piano en fa sostenido menor, op.67, Nº1

Leif Ove Andsnes, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Sonata para piano N°2 en si bemol menor, op.35

Maurizio Pollini, piano

Bedřich Smetana

“Tábor” y “Blanik”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria (1879)

Orquesta Sinfónica de Boston / Rafael Kubelik

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ned Rorem

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / José Serebrier

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Antonio Maria Veracini (1690 - 1768)

“Amor, dover, rispetto”, de la ópera Adriano en Siria

Vivica Genaux, mezzosoprano

Armonia Atenea / George Petrou

19.00

En directo desde el Auditorio

20.00

La Gran Aldea (Brasil)

José Mauricio Nunes García

Selección de la Misa de Nuestra Señora del Carmen

Asociación de Canto Coral - Camerata Río de Janeiro / Henrique Morelenbaum

Ernesto Nazareth

Selección de piezas para piano

Polly Ferman, piano

Antonio Carlos Jobim

Wave y Samba de Aviao

Gerald García, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Constantino Gaito

Cuarteto N°2, op.33, “Incaico” (1924)

Cuarteto Sarastro

Carlos Simkin

Pasos lejanos (2015)

Orquesta Sinfónica Nacional / Pablo Boggiano

Ignacio Ares, piano

Cecilia Pereyra

Mientras te expandes

Jacobo Hernández Enríquez, violín

Daniel Moser, viola

Leo Morello, chelo

Dúo Stump–Linshalm, clarinete bajo