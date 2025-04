Programación Miércoles 16 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

The Tom Kubis Big Band

Purple Porpoise Parkway

Exactly like this

Ilya Osachuk

Tenderly

The Black Market Trust

Almost like being in love

Ain’t that a kick in the head

The way you look tonight

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Johann Sebastian Bach

"Was seind das vor grosse Schlösser", quodlibet, BWV 524

Barbara Schlick, soprano;

Kai Wessel, contratenor;

Christoph Prégardien, tenor;

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Darius Milhaud

Sinfonía Nº8 en Re mayor, op.362, "Rhodanienne"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Alexander Scriabin

Sonata para piano en mi bemol menor

Bern Glemser, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Anthony Holborne

Dos piezas para laúd

Hopkinson Smith, laúd

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

François Couperin

Concierto Real Nº3

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

John Burton

Sonata para piano Nº1 en Re mayor

Ian Hobson, piano

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

Camille Saint-Saëns

Aires de ballet de la ópera Ascanio - Adagio y variación

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Robert Schumann

Papillons, op.2

Claudio Arrau, piano

Claude Debussy

Marcha escocesa sobre un tema popular, L.77 (versión orquesta)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

Aram Jachaturián

Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)

James Galway, flauta

Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Felix Mendelssohn

Siete piezas características, op.7

Martin Jones, piano

Peter Erasmus Lange-Müller

Trío en fa menor, op.54

Tre Musici

06.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

“La consagración del hogar”, obertura, op.124

Orquesta de los Conciertos Lamoureux de París / Igor Markevitch

Erik Satie

Cuaderno de apuntes y de bocetos

Aldo Ciccolini, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo en Do mayor, op.2, Nº6

René Clemencic, flauta dulce

Alexandra Bachtiar, chelo

Christiane Jaccottet, clave

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

07.00

Eric Coates

“Los tres osos”, fantasia orquestal

Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº4 en re menor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta



08.00

Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)

Allegro de concierto para piano y orquestaen la mayor, op.7

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Jean Sibelius

Seis canciones para voz y piano, op.50

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothhóni, piano

09.00

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nro.4 en fa menor

Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Bernard Roberts, piano

10.00

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)

Sexteto para quinteto de vientos y piano

Lee Hoiby, piano

Quinteto de Vientos Dorian

Nicolai Miaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky



11.00

Los Caminos del Barroco

Alessandro Scarlatti

Sinfonía del Oratorio para la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

Mechthild Bach y Petra Geitner, sopranos

Kai Wessel, contratenor

La Stagione / Michael Schneider

Alessandro Scarlatti

“Fosco orrore”, aria del Oratorio para la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

Mechthild Bach, soprano

La Stagione / Michael Schneider

Alessandro Scarlatti

“Cangio aspetto col perdono”, “Come sola rimane” y “Spinta dal duolo”, arias del Oratorio para la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

Mechthild Bach y Petra Geitner, sopranos

Kai Wessel, contratenor

La Stagione / Michael Schneider

Alessandro Scarlatti

Final de la primera parte del Oratorio para la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

Mechthild Bach y Petra Geitner, sopranos

Kai Wessel, contratenor

La Stagione / Michael Schneider

12.00

El Clásico del Mediodía

Maurice Ravel

Dafnis y Cloé, M.57

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

.

Richard Wagner

Preludio al primer acto del Festival Sagrado Parsifal

Orquesta de la Radio de Baviera / Eugen Jochum

Richard Wagner

“Escena de la Comunión”, final del primer acto del festival sagrado Parsifal

Hans Hotter y Gottlob Frick, bajos

Niños Cantores de Viena

Coro de la Ópera del Estado de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Richard Wagner

“Escena de Parsifal y las muchachas flor”, del segundo acto del festival sagrado Parsifal (1882)

Jess Thomas, tenor

Irene Dalis, mezzosoprano

Anja Silja. Else-Margrete Gardelli y Gundula Janowitz, sopranos

Dorothea Siebert y Rita Bartos, mezzosopranos

Orquesta del Festival de Bayreuth / Hans Knappertsbusch

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº6 en re menor, op.12, Nº4, “En la casa del diablo"

Cantilena / Adrian Shepherd

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

Frederic Curzon

Capricante, capricho español para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

19.00

Johann Sebastian Bach

Cantata "Ven ahora, salvador de los gentiles", BWV 61

Barbara Schlick, soprano

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.33

Vladimir Ovchinnikov, piano

Leopold Mozart

Concierto para corno y orquesta en Re mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00

La Gran Aldea (Austria)

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº2 en Re mayor, “La caida de Faeton”

Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf

Alexander von Zemlinsky

Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3

Trio Beaux Arts

Philipp Fahrbach Junior

Sobre una superficie lisa como un espejo, polka op.343

Orquesta Johann Strauss de Viena / Alfred Eschwé

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit

Valentina Díaz-Frénot, piano

Eva Lopszyc

Brigantía de los vientos, para banda sinfónica (2010)

Banda del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia

Pablo Araya

Spanda (2015)

Cuarteto de la UNTREF

Pablo Araya

Anta, para trompeta sola (2017)

Abel Ali, trompeta