Programación Miércoles 15 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Coleman Hawkins

I remember you

I’m looking over a four leaf clover

Stumpy bossa nova

Baptiste Trotignon

Abracadabra

Lissy Walker

There ain’t no sweet man

Isn’t it romantic?

Lullaby in ragtime

00.30

La Trasnoche Clásica

Arthur Honegger

Sonata para violín y piano N°1 en do sostenido menor, H. 17

Dong-Suk Kang, violín;

Pascal Devoyon, piano

Guillaume Lekeu

Cuarteto inconcluso con piano en si menor

Thanos Adamopoulos, violín;

Christophe Desjardins, viola;

Gilbert Zanlonghi, chelo;

Daniel Blumenthal, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Sigismond Thalberg

Concierto para piano en fa menor, op.5

Michael Ponti, piano

Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp

Claude Debussy

Tres baladas de François Villon, L.119

Udo Reinemann, barítono;

Theodor Paraskivesko, piano

Peter van Anrooy (compositor holandés, 1879-1954)

Quinteto con piano

Maarten Bon, piano

Miembros de la Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Johann Sebastian Bach

Invención para clave a dos voces en Do mayor, BWV 772

Invención para clave a dos voces en do menor, BWV 773

Invención para clave a dos voces en Fa mayor, BWV 779

Invención para clave a dos voces en fa menor, BWV 780

Invención para clave a dos voces en La mayor, BWV 783

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº1 en re menor, op-28

Howard Shelley, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

06.00

Y la mañana va

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta Nº6 en Do mayor, Ryom 447

Nicholas Daniel, oboe y dirección

Orquesta de cuerdas de Peterborough

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Harald Saeverud

Lucrecia, op.10, suite sinfónica sobre “El rapto de Lucrecia” de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

07.00

Sergei Prokofiev

Sinfonietta, op.5

Real Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho variaciones para piano en Sol mayor sobre una canción holandesa, K.24

Ingrid Haebler, piano

Willem de Fesch

Sonata para chelo y bajo continuo en la menor, op.13, Nº6

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos

Konrad Junghänel, tiorba

Robert Kohnen, clave

Joseph Haydn

Sinfonía Nº15 en Re mayor, Hoboken 1, N°15

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00



Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.1

Michael Collins, clarinete y dirección

Orquesta de Cámara de Suecia

Francisco Tárrega

Fantasía para guitarra sobre motivos de la ópera “Marina” de Emilio Arrieta

Pepe Romero, guitarra

Leos Janácek

Suite para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara de Granada / Misha Rachlevsky

09.00



Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Pavel Kowalski, piano

Cuarteto de Silesia

Vasily Kalinnikov

“Bylina”, obertura sinfónica

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

10.00

Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7

Simon Standage, violín y dirección

Collegium Musicum 90

Florent Schmitt

Tres valses nocturnos

Pascal Le Corre, piano

Wilhelm Stenhammar

Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5

Ulrika Ahlen, soprano

Gunvor Nilsson, mezzosoprano

Gösta Zackrissson, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Re mayor, op. 6 N°4

Armandine Beyer, violín

Gli Incogniti / Flavio Losco

Alessandro Scarlatti

Salve Regina en fa menor para soprano y contratenor, cuerdas y bajo continuo

Veronique Gens, soprano

Gérard Lesne, contratenor

Il Seminario Musicale

Antonio Montanari

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi bemol mayor, op.1 N°6

Johannes Pramsohler, violín

Ensemble Diderot / Johannes Pramsohler

Antonio Vivaldi

Sovvente il sole, aria de la serenata “Andromeda liberata”, (catálogo Ryom) RV 117

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

La Pasión según San Mateo, BWV 244. "Erbame dich" (versión chelo y orquesta)

Yo-Yo Ma, chelo barroco

Orquesta Barroca de Amsterdan / Ton Koopman

Johann Pachelbel

Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)

Orquesta de Cámara Jean François Paillard / Jean François Paillard

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45 (versión dos pianos)

Martha Argerich, piano;

Alexandre Rabinovitch, piano

Franz Liszt

Coro de los peregrinos, de Tannhäuser de Wagner, S443, transcripción para piano (segunda versión)

Leslie Howard, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Alexander Glazunov

Selección de la música del ballet Raymonda, op.57

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional