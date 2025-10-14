Programación Miércoles 15 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Coleman Hawkins
I remember you
I’m looking over a four leaf clover
Stumpy bossa nova
Baptiste Trotignon
Abracadabra
Lissy Walker
There ain’t no sweet man
Isn’t it romantic?
Lullaby in ragtime
00.30
La Trasnoche Clásica
Arthur Honegger
Sonata para violín y piano N°1 en do sostenido menor, H. 17
Dong-Suk Kang, violín;
Pascal Devoyon, piano
Guillaume Lekeu
Cuarteto inconcluso con piano en si menor
Thanos Adamopoulos, violín;
Christophe Desjardins, viola;
Gilbert Zanlonghi, chelo;
Daniel Blumenthal, piano
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Sigismond Thalberg
Concierto para piano en fa menor, op.5
Michael Ponti, piano
Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp
Claude Debussy
Tres baladas de François Villon, L.119
Udo Reinemann, barítono;
Theodor Paraskivesko, piano
Peter van Anrooy (compositor holandés, 1879-1954)
Quinteto con piano
Maarten Bon, piano
Miembros de la Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda
Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Ralph Vaughan Williams
Variaciones para orquesta de vientos
Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger
Antonín Dvorák
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51
Cuarteto Vermeer
Johann Sebastian Bach
Invención para clave a dos voces en Do mayor, BWV 772
Invención para clave a dos voces en do menor, BWV 773
Invención para clave a dos voces en Fa mayor, BWV 779
Invención para clave a dos voces en fa menor, BWV 780
Invención para clave a dos voces en La mayor, BWV 783
Glenn Gould, piano
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº1 en re menor, op-28
Howard Shelley, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano
06.00
Y la mañana va
Mijail Glinka
Obertura de Ruslán y Ludmila
Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta Nº6 en Do mayor, Ryom 447
Nicholas Daniel, oboe y dirección
Orquesta de cuerdas de Peterborough
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano
Harald Saeverud
Lucrecia, op.10, suite sinfónica sobre “El rapto de Lucrecia” de Shakespeare
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev
07.00
Sergei Prokofiev
Sinfonietta, op.5
Real Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho variaciones para piano en Sol mayor sobre una canción holandesa, K.24
Ingrid Haebler, piano
Willem de Fesch
Sonata para chelo y bajo continuo en la menor, op.13, Nº6
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos
Konrad Junghänel, tiorba
Robert Kohnen, clave
Joseph Haydn
Sinfonía Nº15 en Re mayor, Hoboken 1, N°15
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
08.00
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.1
Michael Collins, clarinete y dirección
Orquesta de Cámara de Suecia
Francisco Tárrega
Fantasía para guitarra sobre motivos de la ópera “Marina” de Emilio Arrieta
Pepe Romero, guitarra
Leos Janácek
Suite para orquesta de cuerdas
Orquesta de Cámara de Granada / Misha Rachlevsky
09.00
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia
Vasily Kalinnikov
“Bylina”, obertura sinfónica
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov
10.00
Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90
Florent Schmitt
Tres valses nocturnos
Pascal Le Corre, piano
Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Ulrika Ahlen, soprano
Gunvor Nilsson, mezzosoprano
Gösta Zackrissson, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
11.00
Los Caminos del Barroco
Arcangelo Corelli
Concerto grosso en Re mayor, op. 6 N°4
Armandine Beyer, violín
Gli Incogniti / Flavio Losco
Alessandro Scarlatti
Salve Regina en fa menor para soprano y contratenor, cuerdas y bajo continuo
Veronique Gens, soprano
Gérard Lesne, contratenor
Il Seminario Musicale
Antonio Montanari
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi bemol mayor, op.1 N°6
Johannes Pramsohler, violín
Ensemble Diderot / Johannes Pramsohler
Antonio Vivaldi
Sovvente il sole, aria de la serenata “Andromeda liberata”, (catálogo Ryom) RV 117
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi
12.00
El Clásico del Mediodía
Johann Sebastian Bach
La Pasión según San Mateo, BWV 244. "Erbame dich" (versión chelo y orquesta)
Yo-Yo Ma, chelo barroco
Orquesta Barroca de Amsterdan / Ton Koopman
Johann Pachelbel
Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)
Orquesta de Cámara Jean François Paillard / Jean François Paillard
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45 (versión dos pianos)
Martha Argerich, piano;
Alexandre Rabinovitch, piano
Franz Liszt
Coro de los peregrinos, de Tannhäuser de Wagner, S443, transcripción para piano (segunda versión)
Leslie Howard, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Alexander Glazunov
Selección de la música del ballet Raymonda, op.57
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional