Programación Miércoles 15 de Junio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

lllinois Jacquet

Still King

Everyday I have the blues

Tilman Müller

Jazzinger

True Lyle

Queen Porter Stomp

Sailor man

Walk alone

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta Philharmonia / Eliahu Inbal

Alberto Ginastera

Tres danzas argentinas para piano, op.2

Martha Argerich, piano

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74

Capricorn

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº4 en Mi mayor

Cuarteto Melos

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

07.00

Y la mañana va

Jacques Offenbach

Obertura de La Bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Francesco Zappa (compositor y chelista italo-holandés, 1737 - 1786)

Sinfonía en Si bemol mayor, "Con chelo”

Nueva Orquesta Académica de Holanda / Simon Murphy

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

08.00



Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a

Shlomó Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Richard Strauss

“Don Juan”, poema sinfónico sobre textos de Nikolaus Lenau, op.20

Orquesta Filarmónica de Munich / Valery Gergiev

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº5

Ensamble Couperin

09.00



Wilhelm Friedemann Bach

Concierto para clave, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de Cámara del Festival de Echternach / Yoon Lee



Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Wilhelm Stenhammar (compositor sueco, 1871-1927)

Seis canciones

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

10.00

Stephen Goss (compositor y guitarrista galés, nacido en 1964)

“The Albeniz Concerto”, concierto para guitarra y orquesta sobre música para piano de Isaac Albéniz

Xuefei Yang, guitarra

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Eiji Oue

Johann Baptist Vanhal

Sinfonía en Do mayor

Nicolaus Esterhazy Sinfonía / Uwe Grodd

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín solo en sol menor, op.27, Nº1

Javier Weintraub, violín

Antonio Maria Russo

Eros, Selene, Eros. Cantata profana sobre textos de Pablo Neruda y Federico García Lorca

Andrea Maragno, soprano

Coro de Cámara Arturo Berutti

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Antonio María Russo

Carlos Cutaia (1941)

Tres piezas para violín, clarinete, piano y contrabajo (1996)

Javier Casalla, violín

Siegfried Hiltmann, clarinete

Carlos Cutaia, piano

Ezequiel Cutaia, contrabajo

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)