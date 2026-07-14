Programación Miércoles 15 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Bunky Green Quartet

Seashells

I concentrate on you

Kenny Drew

Sunset

Winter flower

Tony Desare y Edward Decker

Angel eyes

When she loved me

You go to my head

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"

Trío de Oslo

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Richard Stoltzman, clarinete;

Emanuel Ax, piano

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125

Leif Ove Andsnes, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko

Camille Saint-Saëns

La Rueca de Omphale, op.31

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Alban Berg

Bohuslav Martinu

Sonata para flauta y piano Nº1, H.306

Susan Milan, flauta;

Ian Brown, piano

Heitor Villa-Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"

Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

John Field

Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58

John O'Connor, piano

Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach

El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Pieter van Maldere

Sinfonía en La mayor con viola obligada

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

07.00

Y la mañana va

Johannes Brahms

Obertura para el Festival Académico, op.80

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

Bedrich Smetana

Ricardo III, poema sinfónico, op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

08.00

Reinhold Gliere

Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2

Cuarteto Gliere

Claude Debussy

“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida”, “La catedral sumergida” y ”La danza de Puck” del libro I de los Preludios para piano

Daniel Barenboim, piano

Percy Grainger

Canción de la montaña, Nº1

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

09.00

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor

James y Jeanne Galway, flautas

London Mozart Players

Ernst Toch (compositor austríaco de música clásica y películas, 1887-1964)

Sonata para chelo y piano, op.50

Jens Peter Maintz, chelo

Jascha Nemtsov, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

10.00

Sergei Prokofiev

Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz

Ferdinand David

Cuatro caprichos para violín solo, op.9

Reto Kuppel, violín

John Ireland

“Satiricón”, obertura de concierto

Sinfonía of London / John Wilson

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Coro inicial de la cantata ““Celebra tu ventura, afortunada Sajonia”, BWV 215

Coro y Orquesta del Bach Collegium de Japón / Masaaki Suzuki

Wilhelm Friedemann Bach

Concierto para dos clavecines y orquesta en Mi bemol mayor

Andreas Staier y Robert Hill

Musica Antiqua Koln / Reinhard Goebel

Antonio Vivaldi

Sinfonía y arias “Nell'intimo del petto” y “Gelido in ogni vena” de la ópera “Farnace”, RV 711

Karina Gauvin, soprano

Max Emanuel Cencic, contratenor

I Barocchisti / Diego Fasolis

12.00

Al Mediodía

Edvard Grieg

Tres números de la Música incidental para Sirgud Josalfar, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Arvo Pärt

Spiegel im Spiegel (Espejo en espejo) (1978)

Benjamin Hudson, viola

Jürgen Kruse, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de la Era del Iluminismo / Anthony Halstead

Malcolm Arnold

Trío para flauta, viola y fagot, op.6

Miembros del Ensamble Nash

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Anton Bruckner

Sinfonía Nº 6 en La mayor (edición de Leopold Novak)

Orquesta Filarmónica de Viena / Horst Stein

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Manuel Ponce

Instantáneas mejicanas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Leoš Janáček

Sobre un camino cubierto de hierba (Libro Nº1)

Jet Röling, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Ileana Cotrubaş, soprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

19.00

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Stanisław Moniuszko

Cuarteto Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Varsovia

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Wolfgang Lendle, guitarra

John Marsh

Sinfonía Nº7 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00

Momentos Musicales

Carl Nielsen

Suite Aladino, FS 89

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Anner Bylsma, chelo

Jos van Immersel, fortepiano

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor, de las “Sonatas metódicas”

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

21.00

Hector Berlioz

Obertura de “Benvenuto Cellini”, op.23

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Carl Stamitz

Dúo para dos violines en Sol mayor, op.27, Nº6

Luis Michal, violín

Martha Carfi, violín

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.72

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

22.00

Industria Nacional

Jorge Pítari

Los que se fue

Juan Manuel Solare, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade. Suite sinfónica, op.35

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania de Jermolaj Albiker, violín

Baden-Baden y Friburgo / Alejo Pérez

23.00

Complemento musical

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº61 en re menor, op.76, Nº2 Hob.III:76

Cuarteto Amadeus