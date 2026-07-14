Programación Miércoles 15 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Bunky Green Quartet
Seashells
I concentrate on you
Kenny Drew
Sunset
Winter flower
Tony Desare y Edward Decker
Angel eyes
When she loved me
You go to my head
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"
Trío de Oslo
Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of instruments / Peter Holman
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete;
Emanuel Ax, piano
Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125
Leif Ove Andsnes, piano
Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko
Camille Saint-Saëns
La Rueca de Omphale, op.31
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Alban Berg
Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta;
Ian Brown, piano
Heitor Villa-Lobos
Concierto para guitarra y orquesta
Julian Bream, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"
Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov
Joseph Timmer
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
John Field
Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Johann Sebastian Bach
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Pieter van Maldere
Sinfonía en La mayor con viola obligada
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Vladimir Ashkenazy, piano
07.00
Y la mañana va
Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde
Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
08.00
Reinhold Gliere
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2
Cuarteto Gliere
Claude Debussy
“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida”, “La catedral sumergida” y ”La danza de Puck” del libro I de los Preludios para piano
Daniel Barenboim, piano
Percy Grainger
Canción de la montaña, Nº1
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon
09.00
Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor
James y Jeanne Galway, flautas
London Mozart Players
Ernst Toch (compositor austríaco de música clásica y películas, 1887-1964)
Sonata para chelo y piano, op.50
Jens Peter Maintz, chelo
Jascha Nemtsov, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
10.00
Sergei Prokofiev
Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”
Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz
Ferdinand David
Cuatro caprichos para violín solo, op.9
Reto Kuppel, violín
John Ireland
“Satiricón”, obertura de concierto
Sinfonía of London / John Wilson
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Sebastian Bach
Coro inicial de la cantata ““Celebra tu ventura, afortunada Sajonia”, BWV 215
Coro y Orquesta del Bach Collegium de Japón / Masaaki Suzuki
Wilhelm Friedemann Bach
Concierto para dos clavecines y orquesta en Mi bemol mayor
Andreas Staier y Robert Hill
Musica Antiqua Koln / Reinhard Goebel
Antonio Vivaldi
Sinfonía y arias “Nell'intimo del petto” y “Gelido in ogni vena” de la ópera “Farnace”, RV 711
Karina Gauvin, soprano
Max Emanuel Cencic, contratenor
I Barocchisti / Diego Fasolis
12.00
Al Mediodía
Edvard Grieg
Tres números de la Música incidental para Sirgud Josalfar, op.56
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Arvo Pärt
Spiegel im Spiegel (Espejo en espejo) (1978)
Benjamin Hudson, viola
Jürgen Kruse, piano
Joseph Martin Kraus
Sinfonía en Do mayor
Orquesta de la Era del Iluminismo / Anthony Halstead
Malcolm Arnold
Trío para flauta, viola y fagot, op.6
Miembros del Ensamble Nash
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Anton Bruckner
Sinfonía Nº 6 en La mayor (edición de Leopold Novak)
Orquesta Filarmónica de Viena / Horst Stein
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Manuel Ponce
Instantáneas mejicanas
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
Leoš Janáček
Sobre un camino cubierto de hierba (Libro Nº1)
Jet Röling, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Ileana Cotrubaş, soprano
Frederica von Stade, mezzosoprano
José van Dam, bajo-barítono
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
19.00
Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Stanisław Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Francisco Tárrega
Recuerdos de la Alhambra
Wolfgang Lendle, guitarra
John Marsh
Sinfonía Nº7 en Mi bemol mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert
20.00
Momentos Musicales
Carl Nielsen
Suite Aladino, FS 89
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Jos van Immersel, fortepiano
Georg Philip Telemann
Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor, de las “Sonatas metódicas”
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave
21.00
Hector Berlioz
Obertura de “Benvenuto Cellini”, op.23
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman
Carl Stamitz
Dúo para dos violines en Sol mayor, op.27, Nº6
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.72
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
22.00
Industria Nacional
Jorge Pítari
Los que se fue
Juan Manuel Solare, piano
Nicolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade. Suite sinfónica, op.35
Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania de Jermolaj Albiker, violín
Baden-Baden y Friburgo / Alejo Pérez
23.00
Complemento musical
Antonín Dvorák
Variaciones sinfónicas, op.78
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº61 en re menor, op.76, Nº2 Hob.III:76
Cuarteto Amadeus