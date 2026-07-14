PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/07/2026

Programación Miércoles 15 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Bunky Green Quartet
Seashells
I concentrate on you

Kenny Drew
Sunset
Winter flower

Tony Desare y Edward Decker
Angel eyes
When she loved me
You go to my head

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"
Trío de Oslo

Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of instruments / Peter Holman

Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete;
Emanuel Ax, piano

Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125
Leif Ove Andsnes, piano
Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko

Camille Saint-Saëns
La Rueca de Omphale, op.31
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Alban Berg

Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta;
Ian Brown, piano

Heitor Villa-Lobos
Concierto para guitarra y orquesta
Julian Bream, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"
Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov

Joseph Timmer
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

John Field
Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Pieter van Maldere
Sinfonía en La mayor con viola obligada
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Vladimir Ashkenazy, piano

07.00
Y la mañana va

Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde

Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

08.00

Reinhold Gliere
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2
Cuarteto Gliere

Claude Debussy
“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida”, “La catedral sumergida” y ”La danza de Puck” del libro I de los Preludios para piano
Daniel Barenboim, piano

Percy Grainger
Canción de la montaña, Nº1
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

09.00

Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor
James y Jeanne Galway, flautas
London Mozart Players

Ernst Toch (compositor austríaco de música clásica y películas, 1887-1964)
Sonata para chelo y piano, op.50
Jens Peter Maintz, chelo
Jascha Nemtsov, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

10.00

Sergei Prokofiev
Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”
Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz

Ferdinand David
Cuatro caprichos para violín solo, op.9
Reto Kuppel, violín

John Ireland
“Satiricón”, obertura de concierto
Sinfonía of London / John Wilson

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach
Coro inicial de la cantata ““Celebra tu ventura, afortunada Sajonia”, BWV 215
Coro y Orquesta del Bach Collegium de Japón / Masaaki Suzuki

Wilhelm Friedemann Bach
Concierto para dos clavecines y orquesta en Mi bemol mayor
Andreas Staier y Robert Hill
Musica Antiqua Koln / Reinhard Goebel

Antonio Vivaldi
Sinfonía y arias “Nell'intimo del petto” y “Gelido in ogni vena” de la ópera “Farnace”, RV 711
Karina Gauvin, soprano
Max Emanuel Cencic, contratenor
I Barocchisti / Diego Fasolis

12.00
Al Mediodía

Edvard Grieg
Tres números de la Música incidental para Sirgud Josalfar, op.56
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Arvo Pärt
Spiegel im Spiegel (Espejo en espejo) (1978)
Benjamin Hudson, viola
Jürgen Kruse, piano

Joseph Martin Kraus
Sinfonía en Do mayor
Orquesta de la Era del Iluminismo / Anthony Halstead

Malcolm Arnold
Trío para flauta, viola y fagot, op.6
Miembros del Ensamble Nash

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Anton Bruckner
Sinfonía Nº 6 en La mayor (edición de Leopold Novak)
Orquesta Filarmónica de Viena / Horst Stein

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Manuel Ponce
Instantáneas mejicanas
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Leoš Janáček
Sobre un camino cubierto de hierba (Libro Nº1)
Jet Röling, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Ileana Cotrubaş, soprano
Frederica von Stade, mezzosoprano
José van Dam, bajo-barítono
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

19.00

Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Stanisław Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia

Francisco Tárrega
Recuerdos de la Alhambra
Wolfgang Lendle, guitarra

John Marsh
Sinfonía Nº7 en Mi bemol mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00
Momentos Musicales

Carl Nielsen
Suite Aladino, FS 89
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Jos van Immersel, fortepiano

Georg Philip Telemann
Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor, de las “Sonatas metódicas”
Walter van Hauwe, flauta dulce
Wouter Möller, chelo
Glen Wilson, clave

21.00

Hector Berlioz
Obertura de “Benvenuto Cellini”, op.23
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Carl Stamitz
Dúo para dos violines en Sol mayor, op.27, Nº6
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.72
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

22.00
Industria Nacional

Jorge Pítari
Los que se fue
Juan Manuel Solare, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade. Suite sinfónica, op.35
Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania de Jermolaj Albiker, violín
Baden-Baden y Friburgo / Alejo Pérez

23.00
Complemento musical

Antonín Dvorák
Variaciones sinfónicas, op.78
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano

Joseph Haydn
Cuarteto Nº61 en re menor, op.76, Nº2 Hob.III:76
Cuarteto Amadeus