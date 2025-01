Programación Miércoles 15 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº3 en fa mayor

Europa Galante / Fabio Biondi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Claude Debussy

Trío en Sol mayor, L.3

Trío Fontenay

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:3

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

L'Abbandono

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Johann Pachelbel

Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Maurice Ravel

Sonatina para piano, M.40

Martha Argerich, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Alban Berg

Louis Spohr

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Leos Janácek

Cuento de hadas, para chelo y piano

Dietrich Panke, chelo;

Viola Mokrosh, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Chhristian Zacarias

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

06.00

Y la mañana va

Francesco Salieri

“La tempesta di mare”, sinfonía en Si bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Adagio y alegro para corno y piano, op.70

Richard Watkins, corno

Julius Drake, piano

Johann Kaspar Mertz

Flores de la patria húngara, op.1

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº2

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans



07.00

Jean Françaix

Obertura anacreóntica

Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281

Maria João Pires, piano

Heinrich Franz von Biber

Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”

The Rare Fruits Council

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

08.00

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.1 op.41

Eva Knardahl, piano

Giuseppe Valentini

Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

09.00

Alexander Zemlinsky

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15

Cuarteto Brodsky

Michael Tippett

Pequeña música para cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner



10.00

Federico Mompou

Suite compostelana para guitarra

Andrés Segovia, guitarra

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Luciano Sgrizzi, fortepiano

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, chelo

Dmitri Shostakovich

“La edad de oro”, suite de ballet, op.22

Orquesta Sinfónica de Londres / Walter Weller

11.00

Música de Verano

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Samson François, piano

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal N°2 en Re mayor, BWV 1068

Academia de Música Antigua de Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

12.00



Piotr Ilich Chaikovsky

- Junio, de “Las estaciones”, op.37b

- Marzo, de “Las estaciones”, op.37b

Van Cliburn, piano

Franz Joseph Haydn

Sinfonía N°42 en Re mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor

Collegium Aureum

Gabriel Fauré

Elegía para violonchelo y piano en do menor, op. 24

Steven Isserlis, violonchelo

Pascal Devoyon, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Hagen

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041

Giuliano Carmignola, violín

Concerto Köln

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Claude Debussy

Petite Suite para piano a 4 manos, L.65

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº4 en Mi bemol mayor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

19.00

Claudio Monteverdi

Selección de la ópera L’Orfeo

Víctor Torres, barítono

Adriana Fernández, soprano

Gloria Banditelli, mezzosoprano

María Cristina Kiehr y Roberta Invernizzi, sopranos

Coro Antonio Il Verso

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº4 en Do mayor, K.157, "Cuarteto Milán Nº3"

Cuarteto Festetics

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Peter Sculthorpe (compositor australiano 1929-2014)

Pequeña ciudad

Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins

20.00

Hugo Wolf

En el extranjero III

Magia nocturna

La noche

Stephen Genz, barítono;

Roger Vignoles, piano

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

21.00

Francis Poulenc

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

François-René Duchable - Jean-Philippe Colard, pianos

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / James Conlon

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Enrique Granados

Seis piezas sobre cantos populares españoles

Alicia de Larrocha, piano

Thomas Ford

Go, passions, to the cruel fair

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

22.00

André Destouches

Los elementos. Suite para orquesta

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Franz Schubert

El caminante a la luna, El barquero, En el Danubio, En el puente, El nostálgico y Otoño, canciones

Florian Boesch, barítono

Roger Vignoles, piano

Arnold Bax

Tintagel, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

23.00

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas en La mayor, op.45, N°4

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

Johann Kaspar Mertz

Fantasía original, op.64, N°1, para guitarra

Laszlo Szendrey-Karper, guitarra

Dmitri Kabalevsky

Concierto N°1 en sol menor para chelo y orquesta, op.49

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Zdeněk Fibich

Selección de Impresiones, op.41

William Howard, piano