Programación Miércoles 15 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Bill Mays

There’s a small hotel

Electro Deluxe

Paramount

Majestic

Esther Phillips

It’s all right with me

Let there be love

The party’s over

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en la menor, op.12, Nº4

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

John Adams

Berceuse elegíaca (arreglo para orquesta de cámara de la Elegía Nº4 para piano de Busoni)

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Daniil Trifonov, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº3, "Sinfonía Pastoral"

Margaret Price, soprano

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

Danzas húngaras de autor anónimo

Camerata Hungarica / László Czidra

Alessandro Scarlatti

Sonata (concerto IX) en la menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta de Cleveland / Christoph Von Dohnanyi

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Charles Avison

Concerto grosso Nº12 en Re mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Ferenc Erkel

Czardas de la ópera Ladislao Hunyadi

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ricercar Consort

Franz Liszt

“El Valle de Obermann”, de Suiza, 1er.año del ciclo Años de peregrinaje

Jorge Bolet, piano

Francois Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Anton Arensky

Suite del ballet “Noches egipcias”, op.50a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº1, Kinderman 257

Geoffrey Douglas Madge, piano

George Frideric Handel

Jubilate, HWV 279

Charles Brett, contratenor

Rogers Covey-Trump y Paul Elliot, tenores

David Thomas, bajo

Coro de la Catedral de Cristo de Oxford

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

Frank Bridge

Verano

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonieta de Estocolmo / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Alex Klein, oboe

Phillip Bush, piano

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº7 en Mi bemol mayor, K.160

Cuarteto Festetics

Dmitri Kabalevsky

Once preludios para piano, op.38

Murray MacLachlan, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)