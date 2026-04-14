PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/04/2026

Programación Miércoles 15 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Joe Elefante
Jazz for dummies
Nobly born

Julian Lage
Talking drum
Opal

Dominique Fils-Aimé
Gimme a reason
Our roots run deep

00.30
La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº35 en do menor, op.56, Nº3
Mazurca para piano Nº36 en la menor, op.59, Nº1
Mazurca para piano Nº37 en La bemol mayor, op.59, Nº2
Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3
Mazurca para piano Nº39 en Si mayor, op.63, Nº1
Mazurca para piano Nº40 en fa menor, op.63, Nº2
Artur Rubinstein, piano

Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Alfred Printz, clarinete
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales para orquesta
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Vladimir Ashkenazy, piano
The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Sébastien de Brossard
Stabat Mater
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Nicolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, suite sinfónica op.35
Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.19 (Libro Nº1)
Canciones sin palabras, op.30 (Libro Nº2)
Martin Jones, piano

Camille Saint-Saëns
Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano

Darius Milhaud
Sinfonía Nº1, op.12
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Richard Strauss
Llevo mi amor, op.32, Nº1
Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1
¡Suena!, op.48, Nº3
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano

Franz Danzi
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en re menor, op.31
András Adorján, flauta
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808
Rosalyn Tureck, piano

Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano

Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri

Scott Joplin
Bethena
Polly Ferman, piano

07.00
Y la mañana va

Miklós Rozsá
Obertura para un concierto sinfónico, op.26a
Orquesta Filarmónica Estatal Alemana de Renania-Palatinado / Gregor Bühl

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonatina vienesa Nº2 en La mayor
Cyprien Katsaris, piano

Marin Marais
Suite en Do mayor, piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba
Ensamble “A los Pies del Rey”

Arnold Bax
Dos baladas: “Para Basil Cameron” y “Preludio para una ocasión solemne”
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

08.00

André Jolivet
Serenata para quinteto de vientos con oboe principal
Quinteto de vientos de Bergen

Gioacchino Rossini
Obertura y “Una volta c'era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Sergei Rachmaninov
Cinco etudes tableaux, op.39. Orquestación de Ottorino Respighi
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

09.00

Vincent D'Indy
Cuentos de hadas, suite para piano op.86
Michael Schäfer, piano

Bedrich Smetana
Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria
Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de Cámara Monteverdi
Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth (director y compositor inglés, nacido en 1935)
Suite de danzas inglesas
Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano

Joseph Martin Kraus
Sinfonía en La mayor
Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, Deutsch 438
Vera Beths, violín solista
Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines
Steven Dann, viola
Anner Bylsma, chelo

11.00
Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel
Anthem para el Foundling Hospital, HWV 268
Martyn Hill, tenor
James Bowman, contratenor
Judith Nelson, soprano
Coro de la Christ Church Cathedral de Oxford
Tha Academy of Ancient Music / Simon Preston

George Frideric Handel
Oratorio “El Mesías”, selección de la Primera Parte
Paul Elliott, tenor
Emma Kirkby, soprano
Carolyn Watkinson, mezzosoprano
Coro de la Christ Church Cathedral de Oxford
Tha Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00
Al Mediodía

Karl Goldmark
En primavera, op.36
Orquesta Boston Pops / Arhtur Fiedler

Fernando Sor
El ánimo, op.34, par dúo de guitarras
Alexandre Lagoya e Ida Presti, guitarra

Lars-Erik Larsson
Concertino para oboe y orquesta de cuerdas, de la serie de Doce concertinos, op.35, Nª2
Helén Jahren, oboe
Musica Vitae / Lennart Hedwall

Carl Czerny
Obertura característica y brillante, op.54, para piano a cuatro manos (1824)
Dúo Tal & Groethuysen

Ernest Moeran
Fárrago. Suite para orquesta (1932)
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Antonin Dvořák
Concierto en si menor para chelo y orquesta, op.104
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Filarmónica de Viene / André Previn

Fritz Kreisler
Preludio y Allegro (atribuido Gaetano Pugnani)
Alegrías de amor (atribuido Joseph Lanner)
Joshua Bell, violín
Paul Cocker, piano

Fritz Kreisler
La cacería (atribuida a Jean-Baptiste Cartier)
Jascha Heifetz
Brooks Smith, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para corno y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, K. 417
Michael Thompson, corno
Bournemouth Sinfonietta / Michael Thompson

Erwin Schulhoff
Sonata para chelo y piano, op.17
Jiří Bárta, chelo
Jan Čech, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
“Escena de la carta” de la ópera Eugene Onegin, op.24
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

19.00

Henrico Albicastro
Sonata en sol menor, op.5, Nº6, “La Folia”
Ensamble Hespèrion XXI / Jordi Saval

Asger Hamerik
Sinfonía Nº6 en Sol mayor, op.38, "Espiritual"
Orquesta de Cámara de la Academia de Música de Neuss / Johannes Goritzky

Georges Bizet
Selección de Juegos de niños, doce piezas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo

20.00
Momentos Musicales

Joaquín Turina
Danzas fantásticas para orquesta
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Louis Fremaux

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano N°15 en La mayor, K.305
Ray Chen, violin
Christoph Eschenbach, piano

Nikolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, Op. 31
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

21.00

Camille Saint-Saëns
Sinfonía Nº 3 en do menor, op. 78
Orquesta Sinfónica de Malmö / Marc Soustrot

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Paul Meyer, clarinete
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

22.00
Industria Nacional

Luis Gianneo (1897-1968)
Sinfonía de las Américas (1945)
Orquesta Sinfónica Nacional / Pablo Boggiano

Eric Whitacre
Leonardo sueña con la máquina de volar
Antonio Russo
Chacarera de las lomas
Música Quántica

Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano
Marina López, clarinete
Diana Schneider, piano

23.00
Complemento musical

Edvard Grieg
En otoño, op.11. Obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Louis Spohr
Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133
Trío Borodin

Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano