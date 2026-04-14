Programación Miércoles 15 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Joe Elefante
Jazz for dummies
Nobly born
Julian Lage
Talking drum
Opal
Dominique Fils-Aimé
Gimme a reason
Our roots run deep
00.30
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº35 en do menor, op.56, Nº3
Mazurca para piano Nº36 en la menor, op.59, Nº1
Mazurca para piano Nº37 en La bemol mayor, op.59, Nº2
Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3
Mazurca para piano Nº39 en Si mayor, op.63, Nº1
Mazurca para piano Nº40 en fa menor, op.63, Nº2
Artur Rubinstein, piano
Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Alfred Printz, clarinete
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales para orquesta
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Vladimir Ashkenazy, piano
The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy
Sébastien de Brossard
Stabat Mater
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Nicolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, suite sinfónica op.35
Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.19 (Libro Nº1)
Canciones sin palabras, op.30 (Libro Nº2)
Martin Jones, piano
Camille Saint-Saëns
Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano
Darius Milhaud
Sinfonía Nº1, op.12
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Richard Strauss
Llevo mi amor, op.32, Nº1
Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1
¡Suena!, op.48, Nº3
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano
Franz Danzi
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en re menor, op.31
András Adorján, flauta
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808
Rosalyn Tureck, piano
Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri
Scott Joplin
Bethena
Polly Ferman, piano
07.00
Y la mañana va
Miklós Rozsá
Obertura para un concierto sinfónico, op.26a
Orquesta Filarmónica Estatal Alemana de Renania-Palatinado / Gregor Bühl
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonatina vienesa Nº2 en La mayor
Cyprien Katsaris, piano
Marin Marais
Suite en Do mayor, piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba
Ensamble “A los Pies del Rey”
Arnold Bax
Dos baladas: “Para Basil Cameron” y “Preludio para una ocasión solemne”
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
08.00
André Jolivet
Serenata para quinteto de vientos con oboe principal
Quinteto de vientos de Bergen
Gioacchino Rossini
Obertura y “Una volta c'era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi
Sergei Rachmaninov
Cinco etudes tableaux, op.39. Orquestación de Ottorino Respighi
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda
09.00
Vincent D'Indy
Cuentos de hadas, suite para piano op.86
Michael Schäfer, piano
Bedrich Smetana
Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria
Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal
Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de Cámara Monteverdi
Concerto Armónico / Eva Kollar
Elgar Howarth (director y compositor inglés, nacido en 1935)
Suite de danzas inglesas
Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo
10.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano
Joseph Martin Kraus
Sinfonía en La mayor
Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist
Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, Deutsch 438
Vera Beths, violín solista
Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines
Steven Dann, viola
Anner Bylsma, chelo
11.00
Los Caminos del Barroco
George Frideric Handel
Anthem para el Foundling Hospital, HWV 268
Martyn Hill, tenor
James Bowman, contratenor
Judith Nelson, soprano
Coro de la Christ Church Cathedral de Oxford
Tha Academy of Ancient Music / Simon Preston
George Frideric Handel
Oratorio “El Mesías”, selección de la Primera Parte
Paul Elliott, tenor
Emma Kirkby, soprano
Carolyn Watkinson, mezzosoprano
Coro de la Christ Church Cathedral de Oxford
Tha Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
12.00
Al Mediodía
Karl Goldmark
En primavera, op.36
Orquesta Boston Pops / Arhtur Fiedler
Fernando Sor
El ánimo, op.34, par dúo de guitarras
Alexandre Lagoya e Ida Presti, guitarra
Lars-Erik Larsson
Concertino para oboe y orquesta de cuerdas, de la serie de Doce concertinos, op.35, Nª2
Helén Jahren, oboe
Musica Vitae / Lennart Hedwall
Carl Czerny
Obertura característica y brillante, op.54, para piano a cuatro manos (1824)
Dúo Tal & Groethuysen
Ernest Moeran
Fárrago. Suite para orquesta (1932)
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Antonin Dvořák
Concierto en si menor para chelo y orquesta, op.104
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Filarmónica de Viene / André Previn
Fritz Kreisler
Preludio y Allegro (atribuido Gaetano Pugnani)
Alegrías de amor (atribuido Joseph Lanner)
Joshua Bell, violín
Paul Cocker, piano
Fritz Kreisler
La cacería (atribuida a Jean-Baptiste Cartier)
Jascha Heifetz
Brooks Smith, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para corno y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, K. 417
Michael Thompson, corno
Bournemouth Sinfonietta / Michael Thompson
Erwin Schulhoff
Sonata para chelo y piano, op.17
Jiří Bárta, chelo
Jan Čech, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
“Escena de la carta” de la ópera Eugene Onegin, op.24
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev
19.00
Henrico Albicastro
Sonata en sol menor, op.5, Nº6, “La Folia”
Ensamble Hespèrion XXI / Jordi Saval
Asger Hamerik
Sinfonía Nº6 en Sol mayor, op.38, "Espiritual"
Orquesta de Cámara de la Academia de Música de Neuss / Johannes Goritzky
Georges Bizet
Selección de Juegos de niños, doce piezas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo
20.00
Momentos Musicales
Joaquín Turina
Danzas fantásticas para orquesta
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Louis Fremaux
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano N°15 en La mayor, K.305
Ray Chen, violin
Christoph Eschenbach, piano
Nikolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, Op. 31
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
21.00
Camille Saint-Saëns
Sinfonía Nº 3 en do menor, op. 78
Orquesta Sinfónica de Malmö / Marc Soustrot
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Paul Meyer, clarinete
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
22.00
Industria Nacional
Luis Gianneo (1897-1968)
Sinfonía de las Américas (1945)
Orquesta Sinfónica Nacional / Pablo Boggiano
Eric Whitacre
Leonardo sueña con la máquina de volar
Antonio Russo
Chacarera de las lomas
Música Quántica
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano
Marina López, clarinete
Diana Schneider, piano
23.00
Complemento musical
Edvard Grieg
En otoño, op.11. Obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Louis Spohr
Trío Nº4 en Mi bemol mayor, op.133
Trío Borodin
Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano