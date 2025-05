Programación Miércoles 14 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Serge Chaloff

Unison

Mar-dros

Bob the Robin

Joey DeFrancesco

This time around

Veronica Mortensen

Remedy

My haven

The little things

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin

En las estepas de Asia central

Staatskapelle Dresden / Kurt Sanderling

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Canciones sin palabras, op.62 (Libro Nº5)

Martin Jones, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

06.00

Y la mañana va

Albéric Magnard (compositor francés, 1865-1914)

Obertura, op.10

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573

Stefan Vladar, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Ludwig Minkus

Introducción y prólogo del ballet “Don Quijote”

Orquesta de la Opera Nacional de Sofía / Nayden Todorov

07.00

Franz Schubert

Obertura en Do mayor, “En el estilo italiano”, Deutsch 591

Orquesta Sinfónica de Berlín / Hansjörg Schellenberger

Joseph Haydn

Sonata para piano Nro.53 en mi menor, Hoboken 16, Nro.34

Alfred Brendel, piano

François Couperin

Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor

Rolf Döhler, viola da gamba

Barbara Sanderling, contrabajo

Zdenek Fibich

En el crepúsculo, Idilio para orquesta, op.39

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga

08.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nro.30 en Mi mayor, op.109

Rudolf Serkin, piano

Agostino Steffani (compositor, cantante y organista italiano, 1654-1728)

“Qui diligit Mariam”, motete para solistas, coro y orquesta

Salvo Vitale, bajo

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Franco Fagioli, contratenor

Coro de la Radio y Televisión Suiza-Italiana

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

Edward MacDowell

Lancelot y Elaine, poema sinfónico, op.25

Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger



09.00

Johannes Brahms

Serenata Nro.1 en Re mayor, op.11. Versión para noneto de vientos y cuerdas

Ensamble Obligat de Hamburgo

Fernando Sor

“En el momento adecuado”, seis valses para guitarra op.51

Jeffrey McFadden, guitarra



10.00

James Cohn (compositor estadounidense, 1928-2021)

Concierto para trompeta y cuerdas, op.76

Manon Lafrance, trompeta

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Vaktang Jordania

Hans Sitt

Hojas de album, seis piezas para viola y piano, op.39

Brett Deubner, viola

Caroline Fauchet, piano

Granville Bantock (compositor ingles, 1868-1946)

Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”

Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Cuarteto N° 6 en mi menor, de los Cuartetos Parisinos

Anna Besson, flauta

Louis Creac'h, violín

Robin Pharo, viola da gamba

Jean Rondeau, clavecín

Georg Muffat

'Armonico tributo', Sonata N°2 en sol menor

El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero

Johann Caspar Ferdinand Fischer

“Diario de primavera” ('Le Journal Du Printemps'), Obertura-Suite en Do mayor N°1

El Gran Teatro del Mundo / Julio Caballero

12.00

El Clásico del Mediodía

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo" Chouchanne Siranossian, violín;

Jos van Immerseel, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov

El vuelo del moscardón (chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

Mili Balakirev

Islamey

Alexander Paley, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Niccolò Paganini

El convento del Monte Saint Bernard. Sonata para violín, corto masculino y orquesta

Franco Mezzena, violín

Coro Januensis

Orquesta de Cámara de Génova / Antonio Plotino

Frédéric Chopin

Nocturno en sol menor, op.15, Nº3

Nelson Goerner, piano

Giuseppe Verdi

Preludio de la ópera I Masnadieri (Los bandidos)

Orquesta New Philharmonia / Lamberto Gardelli

Piotr Ilich Chaikovsky

Segundo movimiento del Concierto Nº2 en Sol mayor para piano y orquesta, op.44

Denis Matsuev, piano

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Josef Strauss

La libélula, op.204, polca-mazurca

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Athos Palma

Sonata para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Dora Castro, piano

Charles Gounod

"Ah! Je veux vivre" de la ópera Romeo y Julieta

Nino Machaidze, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti

19.00

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Noruega

Ralph Vaughan Williams

Suite de canciones folklóricas inglesas para banda militar

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Gioachino Rossini

Andantino sostenuto en fa sostenido menor

Jeffrey Swan, piano

20.00

La Gran Aldea (Venezuela)

Antonio Lauro

Concierto para guitarra y orquesta

Carlos Pérez, guitarra

Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile / Alejandra Urrutia

Inocente Carreño

Margariteña, variaciones sinfónicas

Orquesta Juvenil de Venezuela Simón Bolivar / Gustavo Dudamel

Juan Bautista Plaza

Minuet melancólico para piano

Guiomar Narváez, pianista

Juan Bautista Plaza

Fuga criolla para orquesta

Camerata Atlântica / Ana Beatriz Manzanilla

Juan Bautista Plaza

Homenaje a los vihuelistas

Nirse Gonzáles, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Alberto Williams

Trío en la menor, op.54

Carlos Pessina, violín

Luis Pratesi, chelo

Guillermo Opitz, piano

Joseph Rheinberger

Canción de atardecer

Javi Busto

Lux fulgebit

Joseph Biebl

Ave Maria

Asociación Coral Lorenzo Perosi / Osvaldo César Manzanelli

George Frideric Handel

Sonata Halle N°3 en si menor, para flauta y continuo

Dúo Embouchure

Gabriela Galván, flauta travesera barroca

Isidoro Roitman, laúd