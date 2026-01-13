Programación Miércoles 14 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Arabesque para piano en Do mayor, op.18

Maurizio Pollini, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Beaux Arts

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº3: "Rondas de primavera" (Libro Nº3)

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Giulio Caccini

Le Nuove Musich: Amor ch'attendi; Amor, io parte; Tu ch'hai le penne; Non ha'l ciel

Arnold Schoenberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Ernö Dohnányi

Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.15

Cuarteto Kodály

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

Johann Kaspar Mertz

Le Gondolier, op.65, Nº3

Raphaëlla Smits, guitarra

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas para orquesta, op.64

Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Felix Mendelssohn

Seis preludios y fugas para piano, op.35

Martin Jones, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Anton Bruckner

Quinteto de cuerdas en Fa mayor, WAB 112

Quinteto Filarmónico de Viena

Franz Schubert

Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Microcosmos, Sz107 Vol.4/97-121

Loránt Szücs, piano

Tielman Susato

Pavana "Mille Regretz", Ronda, Pavana "Si pas souffrir", Ronda y Saltarello, Danza de Hoboecken y Ronda "Il estoit une fillette"

Collegium Aureum

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

07.00

Y la mañana va

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4

Dominique y Raymond D'Arco, violines

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Alexis Weissenberg, piano

Benjamin Britten

“Mañanas musicales”, sobre temas de Gioacchino Rossini

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

08.00



Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40

Orquesta de Cámara de Mito, Japón / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00



Antonin Dvorak

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

10.00



Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)

Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”

Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

11.00

Música de Verano

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Samson François, piano

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal N°2 en Re mayor, BWV 1068

Academia de Música Antigua de Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

12.00



Piotr Ilich Chaikovsky

- Junio, de “Las estaciones”, op.37b

- Marzo, de “Las estaciones”, op.37b

Van Cliburn, piano

Franz Joseph Haydn

Sinfonía N°42 en Re mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor

Collegium Aureum

Gabriel Fauré

Elegía para violonchelo y piano en do menor, op. 24

Steven Isserlis, violonchelo

Pascal Devoyon, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Pepe Romero, guitarra

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Gösta Nystroem (Compositor sueco, 1890 – 1966)

Sueño de una noche de verano

Claes-Hakan, tenor

Thomas Schuback, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Alexéi Fiódorovich Lvov

Concierto para violín y orquesta en la menor

Sergei Stadler, violín

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Francis Poulenc

Suite del ballet Las ciervas

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4

László Czidra, flauta dulce

Gergely Sárközy, viola bastarda

19.00

Ludwig van Beethoven

Trío en Mi bemol mayor, op.70, Nº2

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de la música para la película “Las montañas doradas”, op.30

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Domenico Sarro (compositor italiano, 1679-1744)

“Al torrente che ruina”, de la ópera Siroe, Re di Persia

Romina Basso, mezzosoprano

Armonia Atenea / George Petrou

20.00

Música de Verano

Jean-Baptiste Lully

Te Deum (1687)

Amel Brahim-Djelloul y Claire Lefilliatre, sopranos

Jean-François Lombard, contratenor

Mathias Vidal, tenor

Geoffroy Buffière, bajo

Le Poème Harmonique

Les Cris de Paris / Vincent Dumestre

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Luciano Sgrizzi, piano

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, cello

Ernesto Nazareth

Fon fon, Odeón y Resbalón, tangos brasileños

Polly Ferman, piano

21.00

Arnold Bax

El jardín de Fand, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica del Ulster/ Bryden Thomson

Benedetto Marcello

Sonata para flauta piccolo y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº1 (1712)

Carl Dolmetsch, flauta piccolo

Walter Stiftner, fagor barroco

Peter Widensky, órgano positivo

Charles Gounod

Vals de Julieta, de la ópera Romeo y Julieta

Nadine Sierra, soprano

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Ivan Repušić, conductor

Leoš Janáček

Concertino para piano, clarinete, corno, viola y dos violines

Rudolf Firkušny, piano

Miembros de la Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

22.00

Johann Strauss

Aceleraciones, op.294, vals

Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 1994, Sala de la Musikverein, Viena

Agustín Barrios Mangoré

La catedral, para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Antonio Bertali

Chacona en Do mayor, para violín y continuo

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Zoltán Kodály

Danzas de Galánta

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Luigi Maurizio Tedeschi

Fantasía para arpa y violín, op.48

Guillaume Sutre, violín

Kyunghee Kim-Sutre, arpa

23.00

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Miklós Szenthelyi, violín;

András Schiff, piano

Frederick Delius

In a summer garden

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano