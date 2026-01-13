Programación Miércoles 14 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Arabesque para piano en Do mayor, op.18
Maurizio Pollini, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Do mayor, K.548
Trío Beaux Arts
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº3: "Rondas de primavera" (Libro Nº3)
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier
Giulio Caccini
Le Nuove Musich: Amor ch'attendi; Amor, io parte; Tu ch'hai le penne; Non ha'l ciel
Arnold Schoenberg
Tres piezas para piano, op.11
Mitsuko Uchida, piano
Ernö Dohnányi
Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.15
Cuarteto Kodály
Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano
Johann Kaspar Mertz
Le Gondolier, op.65, Nº3
Raphaëlla Smits, guitarra
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel
Felix Mendelssohn
Seis preludios y fugas para piano, op.35
Martin Jones, piano
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Anton Bruckner
Quinteto de cuerdas en Fa mayor, WAB 112
Quinteto Filarmónico de Viena
Franz Schubert
Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Béla Bartók
Microcosmos, Sz107 Vol.4/97-121
Loránt Szücs, piano
Tielman Susato
Pavana "Mille Regretz", Ronda, Pavana "Si pas souffrir", Ronda y Saltarello, Danza de Hoboecken y Ronda "Il estoit une fillette"
Collegium Aureum
Johann Sebastian Bach
Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055
Douglas Boyd, oboe
Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd
07.00
Y la mañana va
Robert Schumann
Manfredo, obertura op.115
Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4
Dominique y Raymond D'Arco, violines
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Alexis Weissenberg, piano
Benjamin Britten
“Mañanas musicales”, sobre temas de Gioacchino Rossini
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge
08.00
Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op.40
Orquesta de Cámara de Mito, Japón / Seiji Ozawa
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Itzhak Perlman, violín
Pinchas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
09.00
Antonin Dvorak
Obertura Carnaval, op.92
Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz
Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano
Carl Stamitz
Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Franz y Erwin Klein, clarinetes
Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider
10.00
Franz Schubert
Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82
Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe
Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)
Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”
Vardo Rumessen, piano
Richard Strauss
Música festiva para la ciudad de Viena, op.133
London Brass Virtuosi / David Honeyball
11.00
Música de Verano
Maurice Ravel
Pavana para una infanta difunta
Samson François, piano
Johann Sebastian Bach
Suite orquestal N°2 en Re mayor, BWV 1068
Academia de Música Antigua de Berlín
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183
Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung
12.00
Piotr Ilich Chaikovsky
- Junio, de “Las estaciones”, op.37b
- Marzo, de “Las estaciones”, op.37b
Van Cliburn, piano
Franz Joseph Haydn
Sinfonía N°42 en Re mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Georg Philipp Telemann
Concierto para tres violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor
Collegium Aureum
Gabriel Fauré
Elegía para violonchelo y piano en do menor, op. 24
Steven Isserlis, violonchelo
Pascal Devoyon, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta
Pepe Romero, guitarra
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts
Gösta Nystroem (Compositor sueco, 1890 – 1966)
Sueño de una noche de verano
Claes-Hakan, tenor
Thomas Schuback, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Alexéi Fiódorovich Lvov
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violín
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko
Francis Poulenc
Suite del ballet Las ciervas
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment
George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4
László Czidra, flauta dulce
Gergely Sárközy, viola bastarda
19.00
Ludwig van Beethoven
Trío en Mi bemol mayor, op.70, Nº2
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Dmitri Shostakovich
Suite de la música para la película “Las montañas doradas”, op.30
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
Domenico Sarro (compositor italiano, 1679-1744)
“Al torrente che ruina”, de la ópera Siroe, Re di Persia
Romina Basso, mezzosoprano
Armonia Atenea / George Petrou
20.00
Música de Verano
Jean-Baptiste Lully
Te Deum (1687)
Amel Brahim-Djelloul y Claire Lefilliatre, sopranos
Jean-François Lombard, contratenor
Mathias Vidal, tenor
Geoffroy Buffière, bajo
Le Poème Harmonique
Les Cris de Paris / Vincent Dumestre
Johann Schobert
Trío en Fa mayor, op.16, Nº4
Luciano Sgrizzi, piano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, cello
Ernesto Nazareth
Fon fon, Odeón y Resbalón, tangos brasileños
Polly Ferman, piano
21.00
Arnold Bax
El jardín de Fand, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica del Ulster/ Bryden Thomson
Benedetto Marcello
Sonata para flauta piccolo y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº1 (1712)
Carl Dolmetsch, flauta piccolo
Walter Stiftner, fagor barroco
Peter Widensky, órgano positivo
Charles Gounod
Vals de Julieta, de la ópera Romeo y Julieta
Nadine Sierra, soprano
Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Ivan Repušić, conductor
Leoš Janáček
Concertino para piano, clarinete, corno, viola y dos violines
Rudolf Firkušny, piano
Miembros de la Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann
22.00
Johann Strauss
Aceleraciones, op.294, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 1994, Sala de la Musikverein, Viena
Agustín Barrios Mangoré
La catedral, para guitarra
Pepe Romero, guitarra
Antonio Bertali
Chacona en Do mayor, para violín y continuo
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer
Zoltán Kodály
Danzas de Galánta
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Luigi Maurizio Tedeschi
Fantasía para arpa y violín, op.48
Guillaume Sutre, violín
Kyunghee Kim-Sutre, arpa
23.00
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Miklós Szenthelyi, violín;
András Schiff, piano
Frederick Delius
In a summer garden
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano