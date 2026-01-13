PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

13/01/2026

Programación Miércoles 14 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

Robert Schumann
Arabesque para piano en Do mayor, op.18
Maurizio Pollini, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Do mayor, K.548
Trío Beaux Arts

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº3: "Rondas de primavera" (Libro Nº3)
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Giulio Caccini
Le Nuove Musich: Amor ch'attendi; Amor, io parte; Tu ch'hai le penne; Non ha'l ciel

Arnold Schoenberg
Tres piezas para piano, op.11
Mitsuko Uchida, piano

Ernö Dohnányi
Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.15
Cuarteto Kodály

Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano

Johann Kaspar Mertz
Le Gondolier, op.65, Nº3
Raphaëlla Smits, guitarra

Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Felix Mendelssohn
Seis preludios y fugas para piano, op.35
Martin Jones, piano

Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Anton Bruckner
Quinteto de cuerdas en Fa mayor, WAB 112
Quinteto Filarmónico de Viena

Franz Schubert
Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók
Microcosmos, Sz107 Vol.4/97-121
Loránt Szücs, piano

Tielman Susato
Pavana "Mille Regretz", Ronda, Pavana "Si pas souffrir", Ronda y Saltarello, Danza de Hoboecken y Ronda "Il estoit une fillette"
Collegium Aureum

Johann Sebastian Bach
Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055
Douglas Boyd, oboe
Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

07.00
Y la mañana va

Robert Schumann
Manfredo, obertura op.115
Orquesta Philharmonia / Christian Thielemann

Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4
Dominique y Raymond D'Arco, violines

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Alexis Weissenberg, piano

Benjamin Britten
“Mañanas musicales”, sobre temas de Gioacchino Rossini
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

08.00

Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op.40
Orquesta de Cámara de Mito, Japón / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Itzhak Perlman, violín
Pinchas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00

Antonin Dvorak
Obertura Carnaval, op.92
Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano

Carl Stamitz
Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Franz y Erwin Klein, clarinetes
Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

10.00

Franz Schubert
Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82
Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)
Tres piezas para piano, del ciclo “Canciones populares de mi país”
Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss
Música festiva para la ciudad de Viena, op.133
London Brass Virtuosi / David Honeyball

11.00
Música de Verano

Maurice Ravel
Pavana para una infanta difunta
Samson François, piano

Johann Sebastian Bach
Suite orquestal N°2 en Re mayor, BWV 1068
Academia de Música Antigua de Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183
Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

12.00

Piotr Ilich Chaikovsky
- Junio, de “Las estaciones”, op.37b
- Marzo, de “Las estaciones”, op.37b
Van Cliburn, piano

Franz Joseph Haydn
Sinfonía N°42 en Re mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Georg Philipp Telemann
Concierto para tres violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor
Collegium Aureum

Gabriel Fauré
Elegía para violonchelo y piano en do menor, op. 24
Steven Isserlis, violonchelo
Pascal Devoyon, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta
Pepe Romero, guitarra
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts

Gösta Nystroem (Compositor sueco, 1890 – 1966)
Sueño de una noche de verano
Claes-Hakan, tenor
Thomas Schuback, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Alexéi Fiódorovich Lvov
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violín
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Francis Poulenc
Suite del ballet Las ciervas
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4
László Czidra, flauta dulce
Gergely Sárközy, viola bastarda

19.00

Ludwig van Beethoven
Trío en Mi bemol mayor, op.70, Nº2
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano

Dmitri Shostakovich
Suite de la música para la película “Las montañas doradas”, op.30
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Domenico Sarro (compositor italiano, 1679-1744)
“Al torrente che ruina”, de la ópera Siroe, Re di Persia
Romina Basso, mezzosoprano
Armonia Atenea / George Petrou

20.00
Música de Verano

Jean-Baptiste Lully
Te Deum (1687)
Amel Brahim-Djelloul y Claire Lefilliatre, sopranos
Jean-François Lombard, contratenor
Mathias Vidal, tenor
Geoffroy Buffière, bajo
Le Poème Harmonique
Les Cris de Paris / Vincent Dumestre

Johann Schobert
Trío en Fa mayor, op.16, Nº4
Luciano Sgrizzi, piano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, cello

Ernesto Nazareth
Fon fon, Odeón y Resbalón, tangos brasileños
Polly Ferman, piano

21.00

Arnold Bax
El jardín de Fand, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica del Ulster/ Bryden Thomson

Benedetto Marcello
Sonata para flauta piccolo y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº1 (1712)
Carl Dolmetsch, flauta piccolo
Walter Stiftner, fagor barroco
Peter Widensky, órgano positivo

Charles Gounod
Vals de Julieta, de la ópera Romeo y Julieta
Nadine Sierra, soprano
Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Ivan Repušić, conductor

Leoš Janáček
Concertino para piano, clarinete, corno, viola y dos violines
Rudolf Firkušny, piano
Miembros de la Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

22.00

Johann Strauss
Aceleraciones, op.294, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 1994, Sala de la Musikverein, Viena

Agustín Barrios Mangoré
La catedral, para guitarra
Pepe Romero, guitarra

Antonio Bertali
Chacona en Do mayor, para violín y continuo
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Zoltán Kodály
Danzas de Galánta
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Luigi Maurizio Tedeschi
Fantasía para arpa y violín, op.48
Guillaume Sutre, violín
Kyunghee Kim-Sutre, arpa

23.00

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Miklós Szenthelyi, violín;
András Schiff, piano

Frederick Delius
In a summer garden
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano