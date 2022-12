Programación Miércoles 14 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Eamon Dilworth

Crawfish fiesta

Walk like a crawfish

Gary Burton

The lookout

Helle Henning

Love is right here

If your life was a movie

The sweetest moment

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi bemol mayor, op.18, Nº1

Orquesta de Cámara Siant Paul / Pinchas Zuckerman

Francesco Corbetta

Suite para para guitarra en mi menor, de Varii Scherzi di Sonate

Jakob Lindberg, guitarra

Aram Jachaturián

Marsquerade suite. Mov.I: Vals (arreglo para flauta y orquesta)

James Galway, flauta

Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Johann Pachelbel

Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Trío Beaux Arts

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Pietro Antonacci

Sinfonía Pastoral

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor (arreglo y edición de Adam Carse)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Vincent D'Indy

Sonata en mi menor, op.63

Michael Schäfer, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Dos contradanzas para orquesta para el conde Czernin, K.269b

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “Don Giovanni”, K 527

Orquesta Tafelmusik / Bruno Weil

Felix Mendelssohn

Sinfonía para cuerdas Nº1 en Do mayor

Orquesta de cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward.

Franz Schubert

Cinco lieder: ”La trucha”, ”Ganímedes”, ”En primavera”, ”Tu eres la calma” y ”Para Silvia”

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, violín y cuerdas en re menor, Bwv 1060

Emilia Csánky, oboe.

Janos Rolla, violín y dirección.

Orquesta de Cámara Franz Liszt.

08.00

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

Alexander Glazunov

Preludio y fuga N°1 en la menor, op.62

Stephen Coombs, piano

Béla Bartók

Bosquejos húngaros

The Philharmonia / Neeme Järvi

09.00

Nicoló Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Anton Bruckner

“Christus factus est pro nobis”, motete para coro a cappella

La Chapelle Royale y Collegium Vocale / Philippe Herreweghe

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

10.00

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Wanderer

Percy Grainger

Spoon river

Philip Martin y Richard McMahon, pianos

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Anónimo

El jaleo de Jerez

Gabriel Schebor, guitarra romántica

Sidney Pratten

Tristeza. Canción sin palabras

Silvia Fernández, guitarra romántica

Mademoiselle Mraseck

Marcha de la ópera ‘Ginevra di Scozia’ de Simon Mayr, para dos guitarras

Silvia Fernández y Gabriel Schebor, guitarra romántica

Alberto Ginastera

Concierto para violín y orquesta, op.30 (1963)

Salvatore Accardo, violín

Orquesta del Hopkins Center / Mario Di Bonaventura

Pierre Max Dubois

Rapsodia, para clarinete y piano

Luis Rossi, clarinete

Diana Schneider, piano

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)