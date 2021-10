Programación Miércoles 13 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Don Ellis

Opus five

Vic Juris

All the things you are

Cyclic episode

Nnenna Freelon

Better than anything

Straighten up and fly right (con el grupo vocal Take 6)

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Franz Schubert

Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Erik Satie

Tres gymnopedias

Angela Brownridge, piano

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, "Linz"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Glenn Gould, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13

Evgeny Kissin, piano

07.00

Y la mañana va

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava en La bemol mayor, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en do menor, op.1, Nº11

Orquesta de Cámara de Colonia / Jan Corazolla

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº1, op.5

André Previn y Vladimir Ashkenazy, pianos

Rodolfo Halffter (compositor español nacionalizado mexicano, 1900-1987)

Suite del ballet “Don Lindo de Almería”

Orquesta de la Comunidad de Madrid / José Ramón Encinar

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas

Nancy Allen, arpa

Ransom Wilson, flauta

David Schifrin, clarinete

Cuarteto de cuerdas de Tokio

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Daniel Barenboim, piano

Sergei Prokofiev

"Desde que nos conocimos", vals de La guerra y la paz

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Frédéric Chopin

Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor

María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini

“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y orquesta, op.24

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº5 en Re mayor, op.15, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violin

Bengt Forsberg, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)