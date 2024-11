Programación Miércoles 13 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Prince Lasha

Affectionately yours

Congo call

The Dirty Dozen Brass Band

Down by the riverside

Please let me stay a little longer

Frank Sinatra y Antonio Carlos jobim

Insensatez

Meditacao

Garota de Ipanema

00.30

La Trasnoche Clásica

Ottorino Respighi

Concerto all´antica para violín y orquesta

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Johann Pachelbel

Suite para teclado en mi menor, T.309

Joseph Payne, clave

Ástor Piazzolla

Otoño porteño (arreglo para guitarra)

Silvia Costanzo, guitarra

Manuel Ponce

Cuatro danzas mexicanas para piano

David Witten, piano

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Julius Fučik

Sueño ideal. Vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Ferruccio Busoni

Cuarteto en re menor, op.26

Cuarteto Pellegrini

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº6 en si menor, op.54

Orquesta Juvenil de Italia / Krzysztof Penderecki

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Sergei Rachmaninov

La isla de los muertos, op.29

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi mayor, BWV 1016

Jaime Laredo, violín;

Glenn Gould, violín

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

06.00

Y la mañana va

Heinrich Marschner

Obertura de la ópera “La montaña de Kyffhauser”

Orquesta Filarmónica Checa / Darío Salvi

Leopold Godowsky

Variaciones sinfónicas sobre “El murciélago” de Johann Strauss hijo

Konstantin Scherbakov, piano

Christoph Schaffrath (compositor alemán, que vivió entre 1709 y 1763)

Trío sonata en sol menor

Ensamble Época Barocca

Eric Coates

“Londres una vez más”, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de Eslovenia / Adrian Leaper

07.00

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Franz Schubert

Impromptu para piano en mi bemol menor, Deutsch.946, Nº1

Maria João Pires, piano

Lars-Erik Larsson

Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5

Sören Hermansson, corno

Sinfonietta Umca / Edvard Tjivzjel

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12

I Musici



08.00

Isaac Albéniz

Suite orquestal de la ópera “Pepita Jiménez”

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña / Jaime Martín

Hugo Kauder (compositor y pedagogo judío-austríaco, 1888-1972)

Cuarteto para cuerdas Nro.2

Cuarteto Euclid

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

09.00

Nikolay Roslavets (compositor ruso que vivió entre 1881 y 1944)

Sonata para piano Nro.1

Marc-André Hamelin, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim



10.00

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.52

Ragin Wenk-Wolf, violín

Orquesta Filarmónica Janacek / Dennis Burkh

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Rafal Blechacz, piano

Guillaume Lekeu

Molto adagio, para cuarteto de cuerfdas

Cuarteto Debussy

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola da gamba y clave Nº2 en re mayor, BWV1027

Christoph Croisé, chelo original de Giuseppe Amati

Peter Gorobets, clavecín

Antonio Vivaldi

Sonata en Sol mayor para chelo y bajo continuo Nº4 en Si bemol mayor, RV45

Anner Bylsma, chelo de Matteo Goffriller datado en Venecia en 1693

Francesco Galligioni, chelo

Ivano Zanenghi, archilaúd

Andrea Marcon, clavecín

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº6 en sol menor

L'Arte dell'Arco / Federico Guglielmo

12.00

El Clásico del Mediodía

Maurice Ravel

Rapsodia española

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Maurice Ravel

Estudio vocal en forma de habanera para voz y piano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Myung-Whun Chung, piano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Richard Wagner

Obertura y Música del Monte de Venus

Coro de la Ópera de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Christian Ferras, violín

Pierre Barbizet, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula

Joseph Haydn

Divertimento a seis en Do mayor, Hob.II:11, "El cumpleaños"

Flauta, oboe, dos violines, chelo y contrabajo

Solistas Barrocos de Alemania

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Sol mayor, op.12, Nº2

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Luis de Milán

Dos fantasías para laúd

Christopher Wilson, vihuela

19.00

Clásica en vivo desde el Auditorio

Con la conducción de Boris, participarán el dúo de violín y piano que integran Oleg Pishenin y Perla Gonilski, y la mezzosoprano Guadalupe Barrientos junto a la pianista Tamara Benítez. Van a interpretar obras de Debussy, Rachmáninov, Saint Saëns, Poulenc y Satie.

Vení a presenciar este programa especial de Clásica en vivo desde el Auditorio. Este miércoles a las 19 hs., en el Auditorio de Radio Nacional – Maipú 555 – Con entrada libre y gratuita

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Agathe Backer Grondahl

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano

Edvard Fliflet Bræin

Sinfonía Nº2, op.8

Orquesta de la Radio de Noruega / Peter Szilvay

Helge Sunde

Festina Lente

Ensamble Bit20 / Ingar Bergby

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Antonín Dvorák

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.87

Músicos de Cámara de Buenos Aires

Miguel Ángel Sugo

C y C 523 (Conquistadores y conquistados 523 años hace)

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Emmanuel Siffert