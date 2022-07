Programación Miércoles 13 de Julio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Kate Wyatt

Short stories

Bangs and Talbot

Goody goody

Leela’s dance

Julia Moscardini

It don’t mean a thing

All too soon

Take the “A” train

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Isaac Albéniz

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si menor, op.78, "Concierto fantástico"

Jean-François Heisser, piano

Orquesta de Cámara de Lausanne / Jesús López-Cobos

Jean-Philippe Rameau

Las fiestas de Hébé, suíte

Les Arts Florissants / William Christie

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Sergei Rachmaninov

SinfoníaNº1 en re menor, op.13

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboé

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Martha Argerich, piano

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Obertura de la opereta El Pañuelo de encaje de la Reina

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Alfred Walter

Nicolo Paganini

“La primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Maria Szymanowska (pianista y compositora polaca, 1789-1831)

Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek

Anna Ciborowska, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía buffa en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

08.00



Alan Hovhaness (compositor estadounidense, 1911-2000)

Canción de la tarde, para flauta, violín, timbales y orquesta de cuerdas

Paul Edmund-Davies, flauta

Arnold Kobyliansky, violin

Randy Max, timbales

Orquesta “I fiamminghi” de Flandes / Rudolf Werthen

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Piotr illych Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica sobre temas de Shakespeare, op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

09.00

Arthur Bliss

Quinteto con oboe

Nicholas Daniel, oboe

Cuarteto Maggini

Pablo Sarasate

Tres danzas españolas para violín y piano: Habanera, Playera y Malagueña

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº14 en La mayor

Orquesta Austro-Húngara Haydn / Adam Fischer

10.00

Erik Satie

Tres nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº5 en La mayor, op.18, Nº5

Cuarteto Jerusalén

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Alberto Williams

Segunda obertura de concierto, op.18 (1891)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Antonio Russo

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1982

Gerardo Gardelín

Cuadros. Suite N°2 para flauta y piano

Jorge de la Vega, flauta

Gerardo Gardelín, piano

Virtù Maragno (1928-2004)

Tres piezas para arco

Orquesta Sinfónica de LRA Radio Nacional / Enrique Sivieri

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 30 de octubre de 1958

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)