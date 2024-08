Programación Miércoles 14 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Lee Morgan

His sister

Latin hangover

Trix

Impact

Georgia Cécile

Too marvelous for words

Crazy he calls me

Modern day apprentice

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Trío Nº8 en Si bemol mayor, WoO 39

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº7, "Antártica"

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Henry Purcell

Fantasía a 4 "tres partes sobre un ostinato", Z.733

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

06.00

Y la mañana va

Piotr Ilich Chaikovsky

Introducción, melodrama y danza de los bufones, de lamúsica incidental para “La doncella de nieve”, op.12

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

John Field

Nocturno para piano Nº17 en Mi mayor

John O'Conor, piano

François Couperin

Concierto Real Nº1

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº1 en Do mayor, "Las cuatro edades del hombre"

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd



07.00

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Charles-Valentin Alkan

El festín de Esopo, op.39, Nº12

Marc-André Hamelin, piano

Granville Bantock

Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley



08.00



Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49

Cuarteto Eder



09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, K.622

Martin Fröst, clarinete y dirección

Orquesta de Filarmónica de cámara Alemana de Bremen

George Frideric Handel

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7

I Musici

Camille Saint Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

10.00

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

William Sterndale Bennett

Capricho para piano en Mi mayor

Malcolm Binns, piano

Humiwo Hayasaka (compositor japonés, 1914-1955)

Danzas antiguas

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Aria “Son qual nave agitata” de la ópera “L'Oracolo in Messenia”

Julia Lezhneva, soprano

Europa Galante / Fabio Biondi

Antonio Vivaldi

Aria "Frà le procelle", de la ópera Tito Manlio, RV 738

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensemble Matheus

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo “La tempestad del mar”, RV 253

Giuliano Carmignola, violín

Sonatori De La Gioiosa Marca / Giorgio Fava

Antonio Vivaldi

Arias 'Sum medio tempestatum' y 'Semper maestra, sconsolata', del motete 'Sum medio tempestatum', RV 632

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Carl Heinrich Graun

Aria “Tra le procelle assorto”, de la ópera “Cesare e Cleopatra

Regula Mühlemann, soprano

Orquesta Barroca La Folia / Robin Peter Müller

Henry Purcell

Dúo “Ningún astro volverá a lastimarlos desde las alturas”, de la música incidental para “La tempestad”,

Jennifer Smith, soprano

Stephen Varcoe, bajo-barítono

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Ariel Ramírez y Jesús Gabriel Segade

Misa criolla

José Carreras, tenor

Arsenio Zambrano, charango

Lalo Gutierrez, guitarra

Raúl Barboza, acordeón

Jorge Padin, percusión

Domingo Cura, percusión

Coral Salvé de Laredo / Jose Luis Ocejo

Alberto Ginastera

Tres danzas argentinas para piano, op.2

Daniel Levy, piano

Carlos Guastavino / Francisco Silva y Valdés

La rosa y el sauce

Alberto Ginastera

Canción del árbol del olvido, op.3, Nº1

José Cura, tenor

Eduardo Delgado, piano

Ariel Ramírez

Alfonsina y el mar (arreglo guitarra)

Ernesto Bitetti, guitarra

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

Victor Villandangos, guitarra

Cuarteto de cuerdas de la Universidad de La Plata

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Anton Bruckner

Adagio de la Sinfonía Nº7 en Mi mayor (1883)

Orquesta Philharmonia / Otto Klemperer

Anton Bruckner

Último movimiento de la Sinfonía N°5 en Si bemol mayor (1876)

0rquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / ChristiaThielemann

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Joseph Joachim Raff

"Romeo y Julieta", obertura sobre temas de Shakespeare

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Mauro Giuliani

Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

César Franck

Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14, M.6

Mariana Sirbu, violín

Mihail Sarbu, piano

Tomás Luis de Victoria

Vidi speciosam sicut columbam

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Saball

19.00

George Gershwin

Rhapsody in Blue

Michael Tilson Thomas, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

Ferdinad Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Richard Wagner

“La cabalgata de las Valkirias” de la ópera La Valkiria, WWV 86b

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Friedrich von Flotow

"Ach so fromm" de la ópera Martha

Luciano Pavarotti, tenor

Richard Bonynge/ New Philarmonia Orchestra

20.00

La Gran Aldea (Brasil)

Camargo Guarnieri

Sinfonía Nº6

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neschling

Francisco Mignone

Concertino para fagot y pequeña orquesta

Frank Morelli, fagot

Orpheus Chamber Orquestra / Frank Morelli

Francisco Mignone

Caterete

Marcel Worms, piano

Cesar Camargo Mariano

Cristal

Yo-Yo Ma, chelo

Romero Lubambo, guitarra

Camargo Mariano, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Raúl Fiorino

El vuelo del arcángel para flauta dulce tenor y guimbarda (1999)

Horacio Fleitas, flauta dulce tenor

Roque de Pedro, guimbarda; ambos integrantes del Conjunto Antiquus

Robert Schumann

Pieza de concierto para cuatro cornos y orquesta, op.86

Ensamble Bayres Horns

Orquesta Sinfónica Nacional / Gustavo Fontana

Henryk Górecki

Totus Tuss

Randall Thompson

Escoge algo parecido a una estrella

Coro de Cámara Adrogué / Marcelo Martínez Rocca

Nelly Beatriz Gómez

Amalia

Camerata FA

Nelly Beatriz Gómez

Malambeando 2, para banda sinfónica

Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi