PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

12/08/2025

Programación Miércoles 13 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Wild Iris Brass Band
The slow express
Eye of the cyclops

Ivan Farmakovskiy
Smile toys

Ginne Marker
La vie en glace
Sunny days

00.30
La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven
Trío Nº8 en Si bemol mayor, WoO 39
Trío Beaux Arts

Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano

Claude Debussy
La caja de juguetes, L.128
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Emanuel Ax, piano
The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº7, "Antártica"
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Henry Purcell
Fantasía a 4 "tres partes sobre un ostinato", Z.733
Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Béla Bartók
Dos retratos, op.5 Sz 37
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina

Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)
Göran Söllscher, guitarra

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos

William Sterndale Bennett
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.1
Malcolm Binns, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Liszt
Libros de canciones para piano solo. Segundo libro, S. 536-540
Jenö Jándo, piano

06.00
Y la mañana va

Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

Ferdinand Hiller (compositor y pianista alemán, 1811-1885)
Cuatro piezas para piano, op.130
Alexandra Oehler, piano

John Jenkins
Suite fantasía Nro.1 en la menor
Rachel Podger, violín
Ensamble Brecon Baroque

Franz Liszt
Rapsodia húngara para orquesta Nº5 en mi menor
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Vincenzo Bellini
Sinfonía de la ópera Montescos y Capuletos
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Berwald
Pieza de concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.2
Klaus Thunemann, fagot
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Josef Suk
Sensaciones, cinco piezas para piano, op.10
Karl-Andreas Kolly, piano

Edward Elgar
Polonia, preludio sinfónico, op.76
Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Andrzej Panufnik

08.00

Franz Krommer
Sinfonia Concertante para flauta, clarinete, violín y orquesta, op.80
Frederic Rapiin, clarinete
Brigitte Buxtorf, flauta
Jakub Cernohorsky, violín
Orquesta Filarmónica de Budweis / Jakub Hruša

Arthur Honegger
Tres piezas para piano: “Preludio”, “Homenaje a Ravel” y “Danza”
Jean François Antonioli, piano

09.00

Georg Muffat
Concerto grosso Nº8 en Fa mayor, "Coronatio augusta"
Orquesta “Musica Aeterna” de Bratislava / Peter Zajícek

Ermanno Wolf-Ferrari
Dos impromptus para piano, op.13
Horst Göbel, piano

Alexander Borodin
Cuarteto Nº1 en La mayor
Cuarteto Borodin

10.00

Cyril Scott (pianista, compositor y poeta inglés, 1879-1970)
Concierto para piano y orquesta Nro.2
John Ogdon, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Herrmann

Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Kenneth Sillito, violín
Skaila Kanga, arpa

Johann Svendsen
“Carnaval en Paris”, episodio para orquesta, op.9
Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi

11.00
Los Caminos del Barroco

Giacobbe Cervetto
Sonata Nº6 en Do mayor para dos chelos y bajo continuo
Marco Frezzato y Martin Zeller, chelo
Nicola Dal Maso, contrabajo
Stefano Demicheli, clavecín

Giacobbe Cervetto
Sonata Nº2 en Do mayor para chelo y bajo continuo
Cassandra Luckhardt, chelo
Apοllο Ensеmblе

Emanuel Siprutini
Sonata para chelo y bajo continuo en Re mayor, op.7 N°2
Balázs Máté, chelo
Lucia Krommer, chelo
Miklós Spányi, clavecín

Emanuel Siprutini
Sonata para dos chelos en Sol mayor, op.7 N°4
Claudio Ronco y Emanuela Vozza, chelos

12.00
El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía N°6 en si menor, op.74, “Patética”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Nicola Conforto
Obertura de La fiesta china
Concerto Köln / Pablo Heras-Casado

Bernhard Henrik Crusell (1775-1838)
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11
Thea King, clarinete
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano

19.00

Georg Philipp Telemann
Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48
Adrienne Soós - Ivo Haag, piano

Guillaume Lekeu
Meditación
Cuarteto Debussy

20.00
La Gran Aldea (Uruguay)

Eduardo Fabini
Campo
Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil

Luis Cluzeau Mortet
Suite de valses para piano Nº2
Polly Ferman, piano

León Ribeiro
Elegía Nº4 para quinteto de cuerdas
Roberto De Bellis, contrabajo
Cuarteto Aramis

José Serebrier
Poema elegíaco
Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Luis Sambucetti
Burlesque y Reverie (grabado en vivo, en el auditorio de Radio Nacional)
Elías Gurevich, violín
Haydeé Schvartz, piano

21.00
Música Nocturna

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Antonio Vivaldi
Sonata en trío en Si bemol mayor, R. 77
The Purcell Quartet

22.00

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, “Escocesa”
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

23.00
Industria Nacional

Alberto Williams
Obertura de concierto N°1 en la menor, op.15 (1889)
Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castagna

Gilardo Gilardi
Cuarteto Nº2, “Sobre escalas pentafónicas” (1942)
Cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata

Federico Moreno Torroba
Madroños
Antonio Ruiz-Pipó
Canción y Danza N°1
Joaquín Malats
Serenata española
Irma Costanzo, guitarra