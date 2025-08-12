Programación Miércoles 13 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Wild Iris Brass Band
The slow express
Eye of the cyclops
Ivan Farmakovskiy
Smile toys
Ginne Marker
La vie en glace
Sunny days
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Trío Nº8 en Si bemol mayor, WoO 39
Trío Beaux Arts
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
Claude Debussy
La caja de juguetes, L.128
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Emanuel Ax, piano
The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº7, "Antártica"
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink
Henry Purcell
Fantasía a 4 "tres partes sobre un ostinato", Z.733
Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen
Béla Bartók
Dos retratos, op.5 Sz 37
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)
Göran Söllscher, guitarra
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos
William Sterndale Bennett
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.1
Malcolm Binns, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
Franz Liszt
Libros de canciones para piano solo. Segundo libro, S. 536-540
Jenö Jándo, piano
06.00
Y la mañana va
Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta
Ferdinand Hiller (compositor y pianista alemán, 1811-1885)
Cuatro piezas para piano, op.130
Alexandra Oehler, piano
John Jenkins
Suite fantasía Nro.1 en la menor
Rachel Podger, violín
Ensamble Brecon Baroque
Franz Liszt
Rapsodia húngara para orquesta Nº5 en mi menor
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
07.00
Vincenzo Bellini
Sinfonía de la ópera Montescos y Capuletos
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
Franz Berwald
Pieza de concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.2
Klaus Thunemann, fagot
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Josef Suk
Sensaciones, cinco piezas para piano, op.10
Karl-Andreas Kolly, piano
Edward Elgar
Polonia, preludio sinfónico, op.76
Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Andrzej Panufnik
08.00
Franz Krommer
Sinfonia Concertante para flauta, clarinete, violín y orquesta, op.80
Frederic Rapiin, clarinete
Brigitte Buxtorf, flauta
Jakub Cernohorsky, violín
Orquesta Filarmónica de Budweis / Jakub Hruša
Arthur Honegger
Tres piezas para piano: “Preludio”, “Homenaje a Ravel” y “Danza”
Jean François Antonioli, piano
09.00
Georg Muffat
Concerto grosso Nº8 en Fa mayor, "Coronatio augusta"
Orquesta “Musica Aeterna” de Bratislava / Peter Zajícek
Ermanno Wolf-Ferrari
Dos impromptus para piano, op.13
Horst Göbel, piano
Alexander Borodin
Cuarteto Nº1 en La mayor
Cuarteto Borodin
10.00
Cyril Scott (pianista, compositor y poeta inglés, 1879-1970)
Concierto para piano y orquesta Nro.2
John Ogdon, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Herrmann
Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Kenneth Sillito, violín
Skaila Kanga, arpa
Johann Svendsen
“Carnaval en Paris”, episodio para orquesta, op.9
Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi
11.00
Los Caminos del Barroco
Giacobbe Cervetto
Sonata Nº6 en Do mayor para dos chelos y bajo continuo
Marco Frezzato y Martin Zeller, chelo
Nicola Dal Maso, contrabajo
Stefano Demicheli, clavecín
Giacobbe Cervetto
Sonata Nº2 en Do mayor para chelo y bajo continuo
Cassandra Luckhardt, chelo
Apοllο Ensеmblе
Emanuel Siprutini
Sonata para chelo y bajo continuo en Re mayor, op.7 N°2
Balázs Máté, chelo
Lucia Krommer, chelo
Miklós Spányi, clavecín
Emanuel Siprutini
Sonata para dos chelos en Sol mayor, op.7 N°4
Claudio Ronco y Emanuela Vozza, chelos
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía N°6 en si menor, op.74, “Patética”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Nicola Conforto
Obertura de La fiesta china
Concerto Köln / Pablo Heras-Casado
Bernhard Henrik Crusell (1775-1838)
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11
Thea King, clarinete
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano
19.00
Georg Philipp Telemann
Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48
Adrienne Soós - Ivo Haag, piano
Guillaume Lekeu
Meditación
Cuarteto Debussy
20.00
La Gran Aldea (Uruguay)
Eduardo Fabini
Campo
Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil
Luis Cluzeau Mortet
Suite de valses para piano Nº2
Polly Ferman, piano
León Ribeiro
Elegía Nº4 para quinteto de cuerdas
Roberto De Bellis, contrabajo
Cuarteto Aramis
José Serebrier
Poema elegíaco
Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier
Luis Sambucetti
Burlesque y Reverie (grabado en vivo, en el auditorio de Radio Nacional)
Elías Gurevich, violín
Haydeé Schvartz, piano
21.00
Música Nocturna
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Antonio Vivaldi
Sonata en trío en Si bemol mayor, R. 77
The Purcell Quartet
22.00
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, “Escocesa”
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
23.00
Industria Nacional
Alberto Williams
Obertura de concierto N°1 en la menor, op.15 (1889)
Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castagna
Gilardo Gilardi
Cuarteto Nº2, “Sobre escalas pentafónicas” (1942)
Cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata
Federico Moreno Torroba
Madroños
Antonio Ruiz-Pipó
Canción y Danza N°1
Joaquín Malats
Serenata española
Irma Costanzo, guitarra