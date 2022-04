Programación Miércoles 13 de Abril

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Beegie Adair

Watch what happens

If ever I would leave you

On a clear day (you can see forever)

John Clark

My one and only love

Caterina Zapponi

All the way

Maybe september

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Aaron Copland

Variaciones para piano

David Allen Wehr

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº4, H.305

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín;

Zoltán Kocsis, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Joseph Haydn

Cuarteto Nº65 en Mi bemol mayor, op.76, Nº6 Hob.III:80

Cuarteto Amadeus

07.00

Y la mañana va

Franz Berwald

El juego de los duendes

Orquesta Sinfónica de Gävle / Petri Sakari

Frederic Delius

Otoño, Bosquejo invernal y Danza, de los Bocetos del país del Norte

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Ferruccio Busoni

Sonatina sobre temas de “Carmen”, de Bizet

Geoffrey Douglas Madge, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor

Hermann Baumann, corno

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

08.00



Alexander Glazunov

Obertura solemne, op.73

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Gerald Finzi

Preludio para orquesta de cuerdas

Orquesta de cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

09.00

Leopold Kozeluch

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig

Fredrik Pacius (compositor y director alemán, 1809-1891)

Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”

Pirkko Törnrvist, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom

Johann Stamitz

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano

10.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Vilde Frang, volín

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Ludwig van Beethoven

Quinteto para oboe, tres cornos y fagot en Mi bemol mayor

Jirí Mihule, oboe

Zdenek Tylsar, Bedrich Tylsar y Rudolf Beránek, cornos

Frantisek Herman, fagot

Anónimo popular irlandés

“Danny Boy”

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional



María Laura Antonelli

Hembra corcel, Inyección tango y Metrónomo in progress, para piano

María Laura Antonelli, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía N°5 en Si bemol mayor, op.55

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Leonid Grin

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 22 de diciembre del año 2016

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)