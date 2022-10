Programación Miércoles 12 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

The Mike Vax Big Band

Young blood

Pegasus

Nick Moran

Shorter steps

Barbara Dane

If I could be with you

Porgy

Why don’t you do right

01.30

La trasnoche de La 96.7

01.30

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº5, BuxWV 263

Cuarteto Purcell

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Claude Debussy

El mar, L.109 (versión original para piano a cuatro manos)

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Enrique Granados

Goyescas. Intermezzo (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en do menor, R.401

Heinrich Schiff, chelo;

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Edouard Lalo

Rapsodia noruega para orquesta

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Jean Sibelius

Sonatina para piano en fa sostenido menor, op.67, Nº1

Glenn Gould, piano

Antoni Milwid (compositor y director polaco, 1755-1837)

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

Mariusz Pedzialek, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jan Krenz

08.00



William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Sergei Prokofiev

Sonata para flauta y piano en Re mayor, op.94

Sharon Bezaly, flauta

Ronald Brautigam, piano

Carlo Ricciotti

Concertino para cuerdas en Sol mayor

Ensamble de Cuerdas de Budapest / Béla Bánfalvi

09.00



Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Alban Berg

Cuarteto para cuerdas, op.3

Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

10.00

Nicolai Miaskovsky

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.18

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Konstantin Ivanov

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Dietrich Buxtehude

Sonata a due en la menor, op.1, Nº3

Manfredo Kraemer, violín

Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Dane Roberts, violone

Dirk Börner, clave

Esteban Benzecry

Concierto para piano y orquesta, “Universos infinitos” (2011)

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Gustavo Dudamel

Grabado en vivo en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles el 12 de octubre de 2019

Tradicional

Oh, freedom!, Beautiful dreamer y Ride the chariot, negro spirituals

Coro Estable de Rosario / Christian Hernández Larguía

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)