Programación Miércoles 12 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Posi-Tone Swingtet
You dig
Eudaimonia
Marijus Aleksa
As they are
Irene Kral
I’d know you everywhere
Detour ahead
What’s right for you
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Trío Nº8 en Si bemol mayor, WoO 39
Trío Beaux Arts
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
Claude Debussy
La caja de juguetes, L.128
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Emanuel Ax, piano
The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nº7, "Antártica"
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink
Henry Purcell
Fantasía a 4 "tres partes sobre un ostinato", Z.733
Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen
Béla Bartók
Dos retratos, op.5 Sz 37
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)
Göran Söllscher, guitarra
Jean Sibelius
Cinco piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos
William Sterndale Bennett
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.1
Malcolm Binns, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
Franz Liszt
Libros de canciones para piano solo. Segundo libro, S. 536-540
Jenö Jándo, piano
06.00
Y la mañana va
Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Frédéric Chopin
Scherzo Nro.3 en do sostenido menor, op.39 y Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57
Maurizio Pollini, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”
The English Concert / Trevor Pinnock
07.00
Ernö Dohnányi
Tres piezas para piano, op.23
Martin Roscoe, piano
Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Carl Nielsen
Serenata in vano, para clarinete, fagot, corno, chelo y contrabajo
Miembros de la Orquesta de Cámara de Randers
08.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai
Malcolm Arnold
Sonata para flauta y piano, op.121
Judith Pearce, flauta
Ian Brown, piano
Marc-Antoine Charpentier
Magníficat
Bernadette Degelin, soprano
Jean Niruet, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile de Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos
09.00
Aram Kachaturián
Concierto para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.38
Constantine Orbelian, piano
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Joseph Haydn
Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1
Cuarteto Tátrai
10.00
Benjamin Britten
Sinfonía simple, op.4
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, Deutsch 664
Javier Perianes, piano.
André Caplet
Leyenda, para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium
11.00
Los Caminos del Barroco
Matthew Locke
Suite de “La tempestad”
Vox Orchester / Lorenzo Ghirlanda
Matthew Locke
Comienzo de la semi-ópera “Psyche”
Nicolas Brooymans, bajo
Renaud Brès, bajo-barítono
Caroline Bardot, soprano
Caroline Weynants, soprano
Lucile Richardot, mezzosoprano
Ensemble Correspondances / Sébastien Daucé
12.00
El Clásico del Mediodía
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Antonin Dvorák
Rondó
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Richard Wagner
“En el invernadero”, de las Canciones de Mathilde Wessendonck
Jessye Norman, soprano
Irwin Cage, piano
Richard Wagner
Fragmento del dúo de amor de Tristán e Isolda
Birgit Nilsson, soprano
Wolfgang Windgassen, tenor
Christa Luddwig, mezzosoprano
Orquesta del Festival de Bayreuth / Karl Böhm
Richard Wagner
“Sueños”, de las Canciones de Mathilde Wessendonck
Jessye Norman, soprano
Irwin Cage, piano
Richard Wagner
Preludio al tercer acto de Tristán e Isolda
Orquesta del Festival de Bayreuth / Karl Böhm
Édouard Lalo
Dos alboradas, para decteto (1873)
I Cameristi / Diego Dini Ciacci
Sergei Rachmaninov
Capricho bohemio, op.12
The Philharmonia / Neeme Järvi
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Hans Christian Lumbye (compositor danés, 1810-1874)
Vals de la Sílfide
Orquesta Sinfónica de Tivoli / David Riddell
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº6
Sabine Dreier, flauta traversa
Peter Spohr, flauta traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave
Ludwig van Beethoven
Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56
Giuliano Carmignola, violín
Sol Gabetta, chelo
Dejan Lazić, piano
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovani Antonini
19.00
Franz Liszt
Balada para piano Nº1 en Re bemol mayor. "El canto del cruzado", S.170
Steffen Horn, piano
Sergei Rachmaninov
La isla de los muertos, op.29
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
George Frideric Handel
"Ombra mai fu" de la ópera Serse, HWV 40
Franco Fagioli, contratenor
Il Pomo D’Oro / Zefira Valova
20.00
La Gran Aldea
21.00
Complemento musical