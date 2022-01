Programación Miércoles 12 de Enero

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

The Prestige Blues Swingers

Sent for you yesterday and here you come today

Blues a-swingin’

Geri Allen

Light matter

Linda Purl

It’s a pity to say goodnight

This autumn

Them there eyes

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Vincent D'Indy

Cuadros de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

Richard Strauss

Divertimento para orquesta de cámara sobre piezas para clave de Couperin, op.86

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bamberg / Clemens Krauss

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob XV:16

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo,

Bruno Canino, piano

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Antonin Dvorák

El duende del agua, op.107

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Scherzo para piano Nº2 en si bemol menor, op.31

Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven

Trío en Mi bemol mayor, op.97, "Archiduque"

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

07.00

Y la mañana va

Lars-Erik Larsson

Obertura de “Las horas del día”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austbo, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera "Dardanus"

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº9 en re menor, op.34

Cuarteto Chilingirian

Manuel de Falla

7 Canciones populares españolas

Victoria de los Angeles, soprano

Gonzalo Soriano, piano.

Arnold Bax

Balada del Norte Nº1

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Leif Ove Andsnes, piano

Christian Tetzlaff, violín

Tanja Tetzlaff, chelo

Dag Wirén (compositor sueco, 1905-1986)

Sinfonía Nº3, op.20

Orquesta Sinfónica de Norrköping / Thomas Dausgaard

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Sergei Prokofiev

Ocho piezas para piano de “Romeo y Julieta”, op.75

Boris Berman, piano

Giovanni Bottesini

Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta en fa sostenido menor

José-Luis Garcia, violín

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)