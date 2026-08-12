Programación miércoles 12 de agosto

Miércoles 12-08-2026

00.00

Trasnoche Jazz

Ricardo Pinheiro

De dah

When you wish upon a star

Barbara Dennerlein

Gray may blues

Southern funk

Lauren Bush

Joy spring

Circle game

00.30

La Trasnoche Clásica

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Wolfgang Amadeus Mozart

Una broma musical, K.522

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Benedetto Marcello

Sonata para chelo y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº4

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos

Konrad Junghänel, tiorba

Robert Kohnen, clave

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Gabriel Fauré

Réquiem, op.48

Lucia Popp, soprano

Simon Estes, barítono

Staatskapelle Dresden / Colin Davis

Coro de la Radio de Leipzig

Robert Schumann

Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92

Jenö Jandó, piano

Orquesta de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Ástor Piazzolla

Contrabajísimo

Ástro Piazzolla, bandoneón

Pablo Ziegler, piano

Fernando Suárez Paz, violín

Horacio Malvicino, guitarra

Héctor Console, contrabajo

Francesco Manfredini

Concerto grosso en Do mayor, "per il Santissimo Natale en Do mayor, op.3, Nº12

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Bern Glemser, piano

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta Nº1, L.116

George Pieterson, clarinete

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Silvestre Revueltas

Ventanas

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Alexander Zemlinsky

Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898

Trío Beaux Arts

Jacques Offenbach

Las bellas americanas

Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel

Edward MacDowell

Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"

Garah Landes, piano

07.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen

Obertura para orquesta en Sol mayor

Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht

Robert Schumann

Tres piezas para piano: Arabesco op.18, Allegro op.8 y Toccata op.7

Robert Hairgrove, piano

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Etienne-Jack David, violín

Nicole Mastero, arpa

Gaetano Donizetti

Obertura de la ópera “Don Pasquale”

Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado



8.00

William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Erik Satie

Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador

Aldo Ciccolini, piano



Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Cántico de Jean Racine, op.11

Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi



9.00

Arnold Bax

Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Rafal Blechacz, piano



10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y

orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19

Liubov Timofeieva, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

12.00

Al Mediodía

Johannes Brahms

Obertura Festival académico, op.80

Orquesta de Cleveland / George Szell

François Adrien Boïeldieu

Sonata en Mi bemol mayor para violín y arpa, op.8

Josef Suk, violin

Dagmar Platilová, arpa

Anónimo

Qué dulcemente canta

Juan Hidalgo

¿Qué quiere Amor?

Anónimo

Aunque sabes, Nise

Mercedes Hernández e Yetzabel Arias Fernández, sopranos

Francisco Fernández Rueda, tenor

Ensamble Ars Atlantica / Manuel Vilas

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta de Minnesota / Eiji Oue

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

“Bienaventurados los que sufren”, de Un réquiem alemán, op.35

Coro Philharmonia

Orquesta Philharmonia / Otto Klemperer

Gabriel Fauré

Réquiem, op.48

Agnès Mellon, soprano

Peter Kooy, barítono

La Chapelle Royale

Les Petits Chanteurs de Saint-Louis

Ensamble Música Oblicua / Philippe Herreweghe

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Niccolò Jommelli

“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

19.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº31 en Re mayor, Hob.I:31, "Con la llamada de corno"

Ádám Friedrich, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Heinrich Franz von Biber

“Partita Nº1” de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Mili Balakirev

Vals melancólico Nº2 en fa menor

Alexander Paley, piano

20.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Miklós Szenthelyi, violín

András Schiff, piano

Antonio Salieri

Cuartetos para clarinete y tres cornos de basetto sobre temas de la ópera Palmira

Clarinetistas suizos

Richard Wagner

Obertura de “El holandés errante”, WWV 69

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ferenc Erkel

Hunyadi Lászlo: csárdás y palotás

Orquesta del Estado Húngaro / János Ferensik

21.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº10

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Giacomo Puccini

Capricho sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Thomas Arne

Obertura Nº3 en Sol mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Francis Poulenc

Sonata para oboe y piano

Hansjörg Schellenberger, oboe

Rolk Koenen, piano

22.00

Industria Nacional

Jorge Pítari

Los que se fue

Juan Manuel Solare, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade. Suite sinfónica, op.35

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania de Baden-Baden y Friburgo / Alejo Pérez

Jermolaj Albiker, violín

23.00

Complemento musical

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano