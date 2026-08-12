PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

12/08/2026

Programación miércoles 12 de agosto

Miércoles 12-08-2026 

00.00
Trasnoche Jazz

Ricardo Pinheiro
De dah
When you wish upon a star

Barbara Dennerlein
Gray may blues
Southern funk

Lauren Bush
Joy spring
Circle game

00.30
La Trasnoche Clásica

Manuel de Falla
Cuatro piezas españolas
Alicia de Larrocha, piano

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Wolfgang Amadeus Mozart
Una broma musical, K.522
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Melos

Igor Stravinsky
Pulcinella, suite para orquesta
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Benedetto Marcello
Sonata para chelo y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº4
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos
Konrad Junghänel, tiorba
Robert Kohnen, clave

Johann Nepomuk Hummel
Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Gabriel Fauré
Réquiem, op.48
Lucia Popp, soprano
Simon Estes, barítono
Staatskapelle Dresden / Colin Davis
Coro de la Radio de Leipzig

Robert Schumann
Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92
Jenö Jandó, piano
Orquesta de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Ástor Piazzolla
Contrabajísimo
Ástro Piazzolla, bandoneón
Pablo Ziegler, piano
Fernando Suárez Paz, violín
Horacio Malvicino, guitarra
Héctor Console, contrabajo

Francesco Manfredini
Concerto grosso en Do mayor, "per il Santissimo Natale en Do mayor, op.3, Nº12
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23
Bern Glemser, piano

Claude Debussy
Rapsodia para clarinete y orquesta Nº1, L.116
George Pieterson, clarinete
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie

Silvestre Revueltas
Ventanas
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029
Yo-Yo Ma, violonchelo
Kenneth Cooper, clave

Alexander Zemlinsky
Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts

Jacques Offenbach
Las bellas americanas
Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel

Edward MacDowell
Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"
Garah Landes, piano

07.00
Y la mañana va

Johann David Heinichen 
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht

Robert Schumann
Tres piezas para piano: Arabesco op.18, Allegro op.8 y Toccata op.7
Robert Hairgrove, piano

Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Etienne-Jack David, violín
Nicole Mastero, arpa

Gaetano Donizetti
Obertura de la ópera “Don Pasquale”
Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado

8.00

William Alwyn
Sinfonietta para cuerdas
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Erik Satie
Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador
Aldo Ciccolini, piano

Luigi Cherubini
Obertura de concierto
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré
Cántico de Jean Racine, op.11
Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi

9.00

Arnold Bax
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Rafal Blechacz, piano

10.00

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y
orquesta en mi menor, op.88
Thea King, clarinete
Nobuko Imai, viola
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19
Liubov Timofeieva, piano

Dmitri Shostakovich
Suite de Ballet para orquesta Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00
Los Caminos del Barroco

12.00
Al Mediodía

Johannes Brahms
Obertura Festival académico, op.80
Orquesta de Cleveland / George Szell

François Adrien Boïeldieu
Sonata en Mi bemol mayor para violín y arpa, op.8
Josef Suk, violin
Dagmar Platilová, arpa

Anónimo
Qué dulcemente canta
Juan Hidalgo
¿Qué quiere Amor?
Anónimo
Aunque sabes, Nise
Mercedes Hernández e Yetzabel Arias Fernández, sopranos
Francisco Fernández Rueda, tenor
Ensamble Ars Atlantica / Manuel Vilas

Leonard Bernstein
Divertimento para orquesta
Orquesta de Minnesota / Eiji Oue

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms
“Bienaventurados los que sufren”, de Un réquiem alemán, op.35
Coro Philharmonia
Orquesta Philharmonia / Otto Klemperer

Gabriel Fauré
Réquiem, op.48
Agnès Mellon, soprano
Peter Kooy, barítono
La Chapelle Royale
Les Petits Chanteurs de Saint-Louis
Ensamble Música Oblicua / Philippe Herreweghe

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Niccolò Jommelli
“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín
Maria Joao Pires, piano

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

19.00

Joseph Haydn
Sinfonía Nº31 en Re mayor, Hob.I:31, "Con la llamada de corno"
Ádám Friedrich, corno
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Heinrich Franz von Biber
“Partita Nº1” de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council

Mili Balakirev
Vals melancólico Nº2 en fa menor
Alexander Paley, piano

20.00
Momentos Musicales

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Miklós Szenthelyi, violín
András Schiff, piano

Antonio Salieri
Cuartetos para clarinete y tres cornos de basetto sobre temas de la ópera Palmira
Clarinetistas suizos

Richard Wagner
Obertura de “El holandés errante”, WWV 69
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ferenc Erkel
Hunyadi Lászlo: csárdás y palotás
Orquesta del Estado Húngaro / János Ferensik

21.00

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº10
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Giacomo Puccini
Capricho sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Thomas Arne
Obertura Nº3 en Sol mayor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Francis Poulenc
Sonata para oboe y piano
Hansjörg Schellenberger, oboe
Rolk Koenen, piano

22.00
Industria Nacional

Jorge Pítari
Los que se fue
Juan Manuel Solare, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade. Suite sinfónica, op.35
Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania de Baden-Baden y Friburgo / Alejo Pérez
Jermolaj Albiker, violín

23.00
Complemento musical

Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"
Hilary Hahn, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano

Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano