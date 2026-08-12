Programación miércoles 12 de agosto

Miércoles 12-08-2026
00.00
Trasnoche Jazz
Ricardo Pinheiro
De dah
When you wish upon a star
Barbara Dennerlein
Gray may blues
Southern funk
Lauren Bush
Joy spring
Circle game
00.30
La Trasnoche Clásica
Manuel de Falla
Cuatro piezas españolas
Alicia de Larrocha, piano
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Wolfgang Amadeus Mozart
Una broma musical, K.522
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Melos
Igor Stravinsky
Pulcinella, suite para orquesta
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Benedetto Marcello
Sonata para chelo y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº4
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos
Konrad Junghänel, tiorba
Robert Kohnen, clave
Johann Nepomuk Hummel
Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky
Gabriel Fauré
Réquiem, op.48
Lucia Popp, soprano
Simon Estes, barítono
Staatskapelle Dresden / Colin Davis
Coro de la Radio de Leipzig
Robert Schumann
Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92
Jenö Jandó, piano
Orquesta de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
Ástor Piazzolla
Contrabajísimo
Ástro Piazzolla, bandoneón
Pablo Ziegler, piano
Fernando Suárez Paz, violín
Horacio Malvicino, guitarra
Héctor Console, contrabajo
Francesco Manfredini
Concerto grosso en Do mayor, "per il Santissimo Natale en Do mayor, op.3, Nº12
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23
Bern Glemser, piano
Claude Debussy
Rapsodia para clarinete y orquesta Nº1, L.116
George Pieterson, clarinete
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie
Silvestre Revueltas
Ventanas
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029
Yo-Yo Ma, violonchelo
Kenneth Cooper, clave
Alexander Zemlinsky
Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts
Jacques Offenbach
Las bellas americanas
Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel
Edward MacDowell
Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, "Celta"
Garah Landes, piano
07.00
Y la mañana va
Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht
Robert Schumann
Tres piezas para piano: Arabesco op.18, Allegro op.8 y Toccata op.7
Robert Hairgrove, piano
Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Etienne-Jack David, violín
Nicole Mastero, arpa
Gaetano Donizetti
Obertura de la ópera “Don Pasquale”
Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado
8.00
William Alwyn
Sinfonietta para cuerdas
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones
Erik Satie
Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador
Aldo Ciccolini, piano
Luigi Cherubini
Obertura de concierto
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Gabriel Fauré
Cántico de Jean Racine, op.11
Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi
9.00
Arnold Bax
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Rafal Blechacz, piano
10.00
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y
orquesta en mi menor, op.88
Thea King, clarinete
Nobuko Imai, viola
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19
Liubov Timofeieva, piano
Dmitri Shostakovich
Suite de Ballet para orquesta Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
11.00
Los Caminos del Barroco
12.00
Al Mediodía
Johannes Brahms
Obertura Festival académico, op.80
Orquesta de Cleveland / George Szell
François Adrien Boïeldieu
Sonata en Mi bemol mayor para violín y arpa, op.8
Josef Suk, violin
Dagmar Platilová, arpa
Anónimo
Qué dulcemente canta
Juan Hidalgo
¿Qué quiere Amor?
Anónimo
Aunque sabes, Nise
Mercedes Hernández e Yetzabel Arias Fernández, sopranos
Francisco Fernández Rueda, tenor
Ensamble Ars Atlantica / Manuel Vilas
Leonard Bernstein
Divertimento para orquesta
Orquesta de Minnesota / Eiji Oue
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Johannes Brahms
“Bienaventurados los que sufren”, de Un réquiem alemán, op.35
Coro Philharmonia
Orquesta Philharmonia / Otto Klemperer
Gabriel Fauré
Réquiem, op.48
Agnès Mellon, soprano
Peter Kooy, barítono
La Chapelle Royale
Les Petits Chanteurs de Saint-Louis
Ensamble Música Oblicua / Philippe Herreweghe
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Niccolò Jommelli
“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín
Maria Joao Pires, piano
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
19.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº31 en Re mayor, Hob.I:31, "Con la llamada de corno"
Ádám Friedrich, corno
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Heinrich Franz von Biber
“Partita Nº1” de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Mili Balakirev
Vals melancólico Nº2 en fa menor
Alexander Paley, piano
20.00
Momentos Musicales
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Miklós Szenthelyi, violín
András Schiff, piano
Antonio Salieri
Cuartetos para clarinete y tres cornos de basetto sobre temas de la ópera Palmira
Clarinetistas suizos
Richard Wagner
Obertura de “El holandés errante”, WWV 69
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Ferenc Erkel
Hunyadi Lászlo: csárdás y palotás
Orquesta del Estado Húngaro / János Ferensik
21.00
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº10
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Giacomo Puccini
Capricho sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly
Thomas Arne
Obertura Nº3 en Sol mayor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Francis Poulenc
Sonata para oboe y piano
Hansjörg Schellenberger, oboe
Rolk Koenen, piano
22.00
Industria Nacional
Jorge Pítari
Los que se fue
Juan Manuel Solare, piano
Nicolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade. Suite sinfónica, op.35
Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania de Baden-Baden y Friburgo / Alejo Pérez
Jermolaj Albiker, violín
23.00
Complemento musical
Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"
Hilary Hahn, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue
Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano