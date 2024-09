Programación Miércoles 11 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Brian Bromberg

Solar

Waltz for Debby

SlideProjection

Arcade

Eliane Elias

At first sight

A volta

00.30

La Trasnoche Clásica

Federico Mompou

Impresiones íntimas

Alicia de Larrocha, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003

Shlomo Mintz, violín

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Maurice Ravel

Vocalise-estudio en forma de habanera

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

John Jenkins

Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"

The Parley of instruments / Peter Holman

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus

Cuarteto Melos

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor

René Clemencic, flauta dulce

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo

András Kecskés, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Mitsuko Uchida, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Liszt

Armonías poéticas y religiosas, S.173

Claudio Arrau, piano

Fernando Sor

Recuerdo de amistad, fantasía op.46

Jeffrey McFadden, guitarra

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O'Neill, fagot

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 4 "para el gran contrabajo", Nº1 y Nº2

The Parley of instruments / Peter Holman

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.XVI:37

Alfred Brendel, piano

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Biagio Marini

Sonata Nº3, "Variada"

Convivium Ensamble

Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Henry Purcell

Bonduca o la heroína británica, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Holman

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de El empresario, K.486

Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignacy Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Andrzej Stefanski, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº9 en Fa mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

07.00

Frederick Delius

Preludio de la ópera Irmelin

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Myer Fredman

Jean Sibelius

Malinconia, op.20

Torleif Thedéen, chelo

Folke Gräsbeck, piano

Marianna Martines (compositora austríaca, 1744-1812)

Concierto para clave y orquesta en Mi mayor

Nicoleta Paraschivescu, clave y dirección

Orquesta La Floridiana

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.76, Nº5, “Largo”

Cuarteto Haydn de Londres



08.00



Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº3, op.47

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Leopold Hofmann

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Tim Hugh, chelo y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano

Ronald van Spaendonck, clarinete

Alexandre Tharaud, piano

09.00



Alice Mary Smith (compositora inglesa, 1839-1884)

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Do mayor, RyomV425 (original para mandolina)

László Szendrey-Karperm guitarra

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (compositor lituano, 1875-1911)

Cuatro preludios para piano

Müza Rubackyte, piano



10.00

Richard Wagner

El Idilio de Sigfrido

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelsons

Johan Kvandal

“Música nocturna”, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57

Ensamble de Vientos de Noruega

Karl Davydov

Tres piezas de salón para chelo y piano, op.30

Marina Tarasova, chelo

Alexander Polezhaev, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Concierto para 2 trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 537)

Michael Harrison y Mark Bennett, trompetas

The English Concert / Trevor Pinnock

Johann Sebastian Bach

Concierto brandemburgués en Fa mayor, BWV 1047

Gabriele Cassone, trompeta

Dorothee Oberlinger, flauta dulce

Paolo Grazzi, oboe

Cecilia Bernardini, violín

Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

George Frideric Handel

Suite para trompeta natural, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Niklas Eklund, trompeta natural

Ensemble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Georg Philipp Telemann

Obertura en Re mayor para dos trompetas, timbales, cuerdas y bajo continuo

Altberg Ensemble / Peter Van Heyghen

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Franz Liszt

Tres sonetos de Petrarca, S.158

Alfred Brendel, piano

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1, S.514

Murray Perahia, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

Más allá de todas las cumbres está la paz, Como ellos decían y Vi en la Tierra vestiduras angelicales, canciones

Diana Damrau, soprano

Helmut Deutsch, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61 (1880)

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Philharmonia / Antonio Pappano

Arnold Schoenberg

Presto en Do mayor, para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Diotima

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Jean Sibelius

Dos serenatas para violín y orquesta, op.69

Dong-Suk Kang, violín

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Michel Richard Delalande

Segunda fantasía o Capricho que el rey solicitaba a menudo

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O'Conor, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

19.00

Clásica en vivo desde el Auditorio

Con la conducción de Boris, participarán la soprano Daniela Tabernig, el tenor Fermín Prieto, el pianista Matías Chapiro, y el dúo de violín y piano que integran Joaquín Orellano y Mariano Manzanelli. Se van a escuchar fragmentos de la ópera “Aurora”, de Panizza, y obras de Beethoven y de Juan José Castro.

Vení a presenciar este programa especial de Clásica en vivo desde el el Auditorio de Radio Nacional – Maipú 555 – Con entrada libre y gratuita

20.00

La Gran Aldea (Finlandia)

Aarre Merikanto

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Turku / Petri Sakari

Martin Wegelius

Rondo quasi fantasia para piano y orquesta (1872)

Margit Rahkonen, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Petri Sakari

Oskar Merikanto

Tumbas, ciclo de canciones para voz y piano op.74

Jorma Hynninen, barítono

Ilkka Paananen, piano

Jean Sibelius

Fuga para Martin Wegelius

Tempera Quartet

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Domenico Zipoli

In hoc mundo (En este mundo). Cantata en honor a San Juan

Rodrigo del Pozo, tenor

L’Harmonie des Saisons / Eric Milnes

Nicolás Segundo Gennero

En la tranquera

Mara Diniello, arpa

César Franck

Quinteto en fa menor para piano y cuerdas

Quinteto Rego

Grabado en vivo en el Instituto Goethe de Buenos Aires en julio de 1985