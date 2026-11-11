PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

11/11/2026

Programación Miércoles 11 de Noviembre



00.00
Trasnoche Jazz

Sonny Rollins
Tune up
Blues for Philly Joe

Hiromi
Uncertainty

Dinah Shore
I can’t stop loving you
I’ve got you under my skin
More

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"
Trío de Oslo

Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of instruments / Peter Holman

Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete;
Emanuel Ax, piano

Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125
Leif Ove Andsnes, piano
Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko

Camille Saint-Saëns
La Rueca de Omphale, op.31
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Alban Berg

Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta;
Ian Brown, piano

Heitor Villa-Lobos
Concierto para guitarra y orquesta
Julian Bream, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"
Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov

Joseph Timmer
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

John Field
Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Pieter van Maldere
Sinfonía en La mayor con viola obligada
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Vladimir Ashkenazy, piano

John Dowland
Gallarda de la melancolía
Miguel Ángel Girolet, guitarra

07.00
Y la mañana va

Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283
Stefan Vladar, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ottorino Respighi
Variaciones sinfónicas
Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano

08.00

Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Nocturno y Variaciones brillantes
Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00

Ilya Shakhov (compositor y trompetista ruso, 1925-1986)
Concierto romántico para trompeta y orquesta
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

George Gershwin
Love is here to stay y Embraceable you
Katia y Marielle Labeque, pianos

Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.12, Nº4
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

10.00

Heitor Villa-Lobos
Trío Nº1
Antonio Spiller, violin
Jay Humeston, chelo
Monique Duphil, piano

Ralph Vaughan Williams
Serenata a la música
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze

Charles-Valentin Alkan
Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y Nro.4 en Do mayor
Marc Viner, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Giovanni Gabrieli
Motete a 8 voces “O Magnum Mysterium”
Sofia Vokalensemble / Bengt Ollén

Giovanni Gabrieli
Sonata pian´e forte
His Majesties Sagbutts and Cornetts / Peter Bassano

Giovanni Valentini
-Sonata a 5 en sol menor
-Sonata a 6 en Do mayor
-Sonata a 4 en sol menor, “inarmónica”
Ensemble Acronym

Heinrich Schütz
-Motete “Soy una recta vid”
-Motete “Santos sean los difuntos”
The Cambridge Singers / John Rutters

Hans Leo Hassler
Cinco motetes:
- “Solo Dios sea en las alturas”
- “Un niño nacido en Belén”
- “Ayúdenme a alabar al Señor”
- “Ven, Salvador de los paganos”
- “In dulci jubilo”
Peñalosa Ensemble

Mogens Pedersøn
Dos motetes:
-Alabaré al Señor
-Ahora pidamos al Espíritu Santo
Ars Nova / Bo Holten

12.00
Al Mediodía

Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera Oberón
Orquesta del Estado de Dresde / Gustav Kuhn

Luis Gianneo
Cinco piezas para violín y piano
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano

Peter Winter
Concertino en do menor para fagot y orquesta
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Federico Moreno Torroba
Piezas características, para guitarra
Andrés Segovia, guitarra

Franz Schubert
Música de ballet Nº2, de Rosamunda
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Josef Suk
Impresiones de verano, op.22b (1902)
Margaret Fingerhut, piano

Gustav Mahler
“Veni, creator spiritus”, Primer movimiento de la Sinfonía N°8 en Mi bemol mayor, “Sinfonía de los mil” (1906)
Heather Harper, Lucia Popp, Arleen Auger, sopranos
Yvonne Minton y Helen Watts, contraltos
René Kollo, tenor
John Shirley-Quirk, barítono
Martti Talvela, bajo
Coro de la Ópera del Estado de Viena
Asociación Coral de Viena
Niños Cantores de Viena
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Jean Sibelius
Primer movimiento de la Sinfonía N°3 en Do mayor, op.52 (1907)
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Joseph Joachim Raff
"Romeo y Julieta", obertura sobre temas de Shakespeare
Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Mauro Giuliani
Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30
Eduardo Fernández, guitarra
Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano

19.00

George Gershwin
Rhapsody in Blue
Michael Tilson Thomas, piano
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

Ferdinand Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín

Richard Wagner
“La cabalgata de las Valkirias” de la ópera La Valkiria, WWV 86b
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Friedrich von Flotow
"Ach so fromm" de la ópera Martha
Luciano Pavarotti, tenor
New Philarmonia Orchestra / Richard Bonynge

20.00
Momentos Musicales

Emanuel Elenescu
Rapsodia rumana para violín y orquesta
Ion Voicu, violín
Orquesta de la Radiotelevisión Rumana / Emanuel Elenescu

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

Carl Nielsen
Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

21.00

Paul Hindemith
Sinfonía Matías el pintor
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

François Couperin
Comienzo del Libro 1 de Piezas para clave, Orden Nº2
Scott Ross, clave

22.00
Industria Nacional

23.00
Complemento musical

Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027
Yo-Yo Ma, chelo;
Kenneth Cooper, clave

Gustav Mahler
Sinfonía Nº10 en Fa sostenido mayor. Mov.I: Adagio
Orquesta Filarmónica de Londres /Klaus Tennstedt

Franz Schubert
Sonata en Mi bemol mayor, D.157
Radu Lupu, piano