Programación Miércoles 11 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Sonny Rollins
Tune up
Blues for Philly Joe
Hiromi
Uncertainty
Dinah Shore
I can’t stop loving you
I’ve got you under my skin
More
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"
Trío de Oslo
Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of instruments / Peter Holman
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete;
Emanuel Ax, piano
Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125
Leif Ove Andsnes, piano
Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko
Camille Saint-Saëns
La Rueca de Omphale, op.31
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Alban Berg
Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta;
Ian Brown, piano
Heitor Villa-Lobos
Concierto para guitarra y orquesta
Julian Bream, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"
Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov
Joseph Timmer
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
John Field
Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Johann Sebastian Bach
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Pieter van Maldere
Sinfonía en La mayor con viola obligada
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Vladimir Ashkenazy, piano
John Dowland
Gallarda de la melancolía
Miguel Ángel Girolet, guitarra
07.00
Y la mañana va
Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283
Stefan Vladar, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Ottorino Respighi
Variaciones sinfónicas
Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano
08.00
Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas
Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Nocturno y Variaciones brillantes
Konstanze Eickhorst, piano
Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.
09.00
Ilya Shakhov (compositor y trompetista ruso, 1925-1986)
Concierto romántico para trompeta y orquesta
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller
George Gershwin
Love is here to stay y Embraceable you
Katia y Marielle Labeque, pianos
Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.12, Nº4
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
10.00
Heitor Villa-Lobos
Trío Nº1
Antonio Spiller, violin
Jay Humeston, chelo
Monique Duphil, piano
Ralph Vaughan Williams
Serenata a la música
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze
Charles-Valentin Alkan
Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y Nro.4 en Do mayor
Marc Viner, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Giovanni Gabrieli
Motete a 8 voces “O Magnum Mysterium”
Sofia Vokalensemble / Bengt Ollén
Giovanni Gabrieli
Sonata pian´e forte
His Majesties Sagbutts and Cornetts / Peter Bassano
Giovanni Valentini
-Sonata a 5 en sol menor
-Sonata a 6 en Do mayor
-Sonata a 4 en sol menor, “inarmónica”
Ensemble Acronym
Heinrich Schütz
-Motete “Soy una recta vid”
-Motete “Santos sean los difuntos”
The Cambridge Singers / John Rutters
Hans Leo Hassler
Cinco motetes:
- “Solo Dios sea en las alturas”
- “Un niño nacido en Belén”
- “Ayúdenme a alabar al Señor”
- “Ven, Salvador de los paganos”
- “In dulci jubilo”
Peñalosa Ensemble
Mogens Pedersøn
Dos motetes:
-Alabaré al Señor
-Ahora pidamos al Espíritu Santo
Ars Nova / Bo Holten
12.00
Al Mediodía
Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera Oberón
Orquesta del Estado de Dresde / Gustav Kuhn
Luis Gianneo
Cinco piezas para violín y piano
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano
Peter Winter
Concertino en do menor para fagot y orquesta
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács
Federico Moreno Torroba
Piezas características, para guitarra
Andrés Segovia, guitarra
Franz Schubert
Música de ballet Nº2, de Rosamunda
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Josef Suk
Impresiones de verano, op.22b (1902)
Margaret Fingerhut, piano
Gustav Mahler
“Veni, creator spiritus”, Primer movimiento de la Sinfonía N°8 en Mi bemol mayor, “Sinfonía de los mil” (1906)
Heather Harper, Lucia Popp, Arleen Auger, sopranos
Yvonne Minton y Helen Watts, contraltos
René Kollo, tenor
John Shirley-Quirk, barítono
Martti Talvela, bajo
Coro de la Ópera del Estado de Viena
Asociación Coral de Viena
Niños Cantores de Viena
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Jean Sibelius
Primer movimiento de la Sinfonía N°3 en Do mayor, op.52 (1907)
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Joseph Joachim Raff
"Romeo y Julieta", obertura sobre temas de Shakespeare
Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider
Mauro Giuliani
Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30
Eduardo Fernández, guitarra
Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
19.00
George Gershwin
Rhapsody in Blue
Michael Tilson Thomas, piano
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas
Ferdinand Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín
Richard Wagner
“La cabalgata de las Valkirias” de la ópera La Valkiria, WWV 86b
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Friedrich von Flotow
"Ach so fromm" de la ópera Martha
Luciano Pavarotti, tenor
New Philarmonia Orchestra / Richard Bonynge
20.00
Momentos Musicales
Emanuel Elenescu
Rapsodia rumana para violín y orquesta
Ion Voicu, violín
Orquesta de la Radiotelevisión Rumana / Emanuel Elenescu
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Carl Nielsen
Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
21.00
Paul Hindemith
Sinfonía Matías el pintor
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
François Couperin
Comienzo del Libro 1 de Piezas para clave, Orden Nº2
Scott Ross, clave
22.00
Industria Nacional
23.00
Complemento musical
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027
Yo-Yo Ma, chelo;
Kenneth Cooper, clave
Gustav Mahler
Sinfonía Nº10 en Fa sostenido mayor. Mov.I: Adagio
Orquesta Filarmónica de Londres /Klaus Tennstedt
Franz Schubert
Sonata en Mi bemol mayor, D.157
Radu Lupu, piano