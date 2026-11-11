Programación Miércoles 11 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Rollins

Tune up

Blues for Philly Joe

Hiromi

Uncertainty

Dinah Shore

I can’t stop loving you

I’ve got you under my skin

More

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"

Trío de Oslo

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Richard Stoltzman, clarinete;

Emanuel Ax, piano

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125

Leif Ove Andsnes, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko

Camille Saint-Saëns

La Rueca de Omphale, op.31

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Alban Berg

Bohuslav Martinu

Sonata para flauta y piano Nº1, H.306

Susan Milan, flauta;

Ian Brown, piano

Heitor Villa-Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"

Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

John Field

Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58

John O'Connor, piano

Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach

El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Pieter van Maldere

Sinfonía en La mayor con viola obligada

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

John Dowland

Gallarda de la melancolía

Miguel Ángel Girolet, guitarra

07.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen

Obertura para orquesta en Sol mayor

Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Stefan Vladar, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ottorino Respighi

Variaciones sinfónicas

Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano

08.00

Amilcare Ponchielli

Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)

Nocturno y Variaciones brillantes

Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert

Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950

Karita Mattila, soprano

Marjana Lipovsek, contralto

Jerry Hadley, tenor

Coro de la Opera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00



Ilya Shakhov (compositor y trompetista ruso, 1925-1986)

Concierto romántico para trompeta y orquesta

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

George Gershwin

Love is here to stay y Embraceable you

Katia y Marielle Labeque, pianos

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

10.00

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1

Antonio Spiller, violin

Jay Humeston, chelo

Monique Duphil, piano

Ralph Vaughan Williams

Serenata a la música

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze

Charles-Valentin Alkan

Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y Nro.4 en Do mayor

Marc Viner, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Gabrieli

Motete a 8 voces “O Magnum Mysterium”

Sofia Vokalensemble / Bengt Ollén

Giovanni Gabrieli

Sonata pian´e forte

His Majesties Sagbutts and Cornetts / Peter Bassano

Giovanni Valentini

-Sonata a 5 en sol menor

-Sonata a 6 en Do mayor

-Sonata a 4 en sol menor, “inarmónica”

Ensemble Acronym

Heinrich Schütz

-Motete “Soy una recta vid”

-Motete “Santos sean los difuntos”

The Cambridge Singers / John Rutters

Hans Leo Hassler

Cinco motetes:

- “Solo Dios sea en las alturas”

- “Un niño nacido en Belén”

- “Ayúdenme a alabar al Señor”

- “Ven, Salvador de los paganos”

- “In dulci jubilo”

Peñalosa Ensemble

Mogens Pedersøn

Dos motetes:

-Alabaré al Señor

-Ahora pidamos al Espíritu Santo

Ars Nova / Bo Holten

12.00

Al Mediodía

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera Oberón

Orquesta del Estado de Dresde / Gustav Kuhn

Luis Gianneo

Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Peter Winter

Concertino en do menor para fagot y orquesta

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Federico Moreno Torroba

Piezas características, para guitarra

Andrés Segovia, guitarra

Franz Schubert

Música de ballet Nº2, de Rosamunda

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Josef Suk

Impresiones de verano, op.22b (1902)

Margaret Fingerhut, piano

Gustav Mahler

“Veni, creator spiritus”, Primer movimiento de la Sinfonía N°8 en Mi bemol mayor, “Sinfonía de los mil” (1906)

Heather Harper, Lucia Popp, Arleen Auger, sopranos

Yvonne Minton y Helen Watts, contraltos

René Kollo, tenor

John Shirley-Quirk, barítono

Martti Talvela, bajo

Coro de la Ópera del Estado de Viena

Asociación Coral de Viena

Niños Cantores de Viena

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Jean Sibelius

Primer movimiento de la Sinfonía N°3 en Do mayor, op.52 (1907)

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Joseph Joachim Raff

"Romeo y Julieta", obertura sobre temas de Shakespeare

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Mauro Giuliani

Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano

19.00

George Gershwin

Rhapsody in Blue

Michael Tilson Thomas, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

Ferdinand Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Richard Wagner

“La cabalgata de las Valkirias” de la ópera La Valkiria, WWV 86b

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Friedrich von Flotow

"Ach so fromm" de la ópera Martha

Luciano Pavarotti, tenor

New Philarmonia Orchestra / Richard Bonynge

20.00

Momentos Musicales

Emanuel Elenescu

Rapsodia rumana para violín y orquesta

Ion Voicu, violín

Orquesta de la Radiotelevisión Rumana / Emanuel Elenescu

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

21.00

Paul Hindemith

Sinfonía Matías el pintor

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

François Couperin

Comienzo del Libro 1 de Piezas para clave, Orden Nº2

Scott Ross, clave

22.00

Industria Nacional

23.00

Complemento musical

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027

Yo-Yo Ma, chelo;

Kenneth Cooper, clave

Gustav Mahler

Sinfonía Nº10 en Fa sostenido mayor. Mov.I: Adagio

Orquesta Filarmónica de Londres /Klaus Tennstedt

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano