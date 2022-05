Programación Miércoles 11 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Anonimus Big Band

Snake

Mar Rojo

Mats Eilertsen

The pilot’s choice

Helen Abbey

Ain’t misbehavin’

Twisted

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº5, BuxWV 263

Cuarteto Purcell

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Claude Debussy

El mar, L.109 (versión original para piano a cuatro manos)

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Enrique Granados

Goyescas. Intermezzo (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en do menor, R.401

Heinrich Schiff, chelo;

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, K.43

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Ferdinand David

Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

Franz Schubert

Marcha militar en Re mayor para piano a 4 manos, D.733, Nº1

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Emmanuel Chabrier

Suite Pastoral

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

08.00

Ernesto Nazareth

Cuatro tangos: Garoto, Fon fon, Favorito y Odeón

Polly Ferman, piano

Karl Goldmark

“Sakuntala”, obertura, op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Charles Auguste de Beriot

Concierto para violín y orquesta Nº8 en Re mayor, op.99

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter



09.00



Johann Nepomuk Hummel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cämara de Europa

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº1 en re menor

Geoffrey Tozer, piano

Edvard Grieg

Antigua romanza noruega con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

10.00

Johannes Brahms

Sonata para violin y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Anne-Sophie Mutter, violin

Alexis Weissenberg, piano

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Carlos Guastavino

La rosa y el sauce (transcripción para arpa)

Marcela Méndez, arpa

Jaime Pahissa

Suite intertonal

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Salvador Brotons

Pablo Ortiz (1956)

Maizales del gregoriano, para coro mixto y celesta

Meridionalis

Taka Kigawa, celesta

Sebastián Zubieta, dirección

Gerardo Gandini

Café de la musique. Tango para Claude (1998)

Big Band Köln de la Radio del Oeste de Alemania / Gerardo Gandini

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)