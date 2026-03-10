Programación Miércoles 11 de Marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Bohuslav Martinu

Concierto para chelo y orquesta Nº1, H.196

Angelica May, chelo

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neuman

Francesco Geminiani

Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Hansheinz Schneeberger, violín

Thomas Demenga, chelo

Jörg Ewald Dähler, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti

Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick

Trevor Pinnock, clave

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Vincenzo Bellini

Torna, vezzosa Fillide

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Thomas Arne

Obertura Nº4 en Fa mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Franz Tausch

Concierto para dos clarinetes y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, op.27

Thea King y Nicholas Bucknall, clarinetes

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola;

Leif Ove Andsnes, piano

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Martin Jones, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº2 en do sostenido menor, op.6, Nº2

Mazurca para piano Nº15 en Do mayor, op.24, Nº2

Mazurca para piano Nº35 en do menor, op.56, Nº3

Mazurca para piano Nº36 en la menor, op.59, Nº1

Mazurca para piano Nº37 en La bemol mayor, op.59, Nº2

Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3

Emanuel Ax, piano

Gioachino Rossini

Ai capricci della sorte io so far l'indiffernete, dúo del primer acto de L'italiana in Algeri

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Bryn Terfel, barítono

Orquesta de la Academia Nacional Santa Cecila de Roma / Myung-whun Chung

Franz von Suppé

Alegría vienesa. Obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Johannes Brahms

Trío Nº3 en do menor, op.101

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº9 en sol menor, Deutsch 173

Cuarteto Melos



8.00

Joaquín Turina

El castillo de Almodovar, op.65

Jordi Masó, piano

Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)

Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9

Friedemann Eichhorn, violin

Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº69: "Alaba al Señor, alma mía", Catálogo Bach 69

Ruth Ziesak, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

9.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Frederick Delius

“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger

Irene Cantos y Peter Philips, piano

10.00

Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)

Partita para cuerdas

Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach

Christoph Förster

Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Engelbert Humperdinck

Suite de la ópera “La bella durmiente”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonín Reichenauer

Concierto para oboe, fagot, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor

Sergio Azzolini, fagot

Xenia Löffler, oboe

Collegium 1704 / Václav Luks

Jan Zach

Sinfonía Nº2 en La mayor

Capella Sancta Caecilia / Ivan Zenaty.

Jan Dismas Zelenka

Miserere en do menor, ZWV 57

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Franz Tuma

Sinfonia a quattro

Concerto Italiano / Rinaldo Alеssаndrini

Franz Brixi

Obertura del oratorio “Judas Iscariote”

Musica Bohemica / Jaroslav Krček

12.00

Al Mediodía

Carlos Guastavino

“Jeromita Linares”, Nº6 de Las presencias, para guitarra y cuarteto

Víctor Villadangos, guitarra

Cuarteto de cuerdas de la Universidad de La Plata

Francis Poulenc

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

Louis Lortie y Hélène Mercier, pianos

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

Antonio Soler

Concierto para dos órganos Nº3 en Sol mayor

Noel Rawsthorne y Terence Duffy

Johan Halvorsen

Marcha de entrada de los boyardos

Orquesta Sinfónica de Islandia / Bjarte Engeset

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Carl Maria von Weber

Obertura de la música incidental para Preciosa, op.79 (1820)

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Münchinger

Robert Schumann

“Vida de gitano”, de Tres poemas, op.29, N°3 (1849)

Coro de la Radio de Leipzig / Horst Neumann

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3 en Si bemol mayor

Roberto Szidon, piano

Johannes Brahms

Danzas húngaras Nº11, 14 y16

Katia y Marielle Labèque, piano a cuatro manos

Henryk Wieniawski

Tercer movimiento, “Allegro con fuoco – Allegro moderato ( à la Zingara ”

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Johann Strauss II

“Csárdás”, de la opereta El murciélago

Diana Damrau, soprano

Orquesta Filarmónica de Liverpool / David Charles Abell

Johann Strauss II

“Csárdás”, de la ópera Caballero Pasman

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

Vittorio Monti

Csárdás, para violín y piano (1904)

Aladar Mozi, violín

Danica Moziova, piano·

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Guillaume Dumanoir

Suite orquestal en Fa mayor

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Erwin Schulhoff (1894 – 1942)

Doble concierto para flauta, piano y cuerdas

Bettina Wild, flauta

Aleksandar Madžar, piano

Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Andreas Delfs

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

19.00

Bedrich Smetana

Hakon Jarl, op.16

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº2 en do menor, K.406

Arthur Grumiaux y Arpad Gérecz, violines

Georges Janzer y Max Lesueur, violas

Eva Czako, chelo

Pere Alberch Vila (compositor y organista catalán del Renacimiento)

Reina soberana, villancico

Ensamble Vocal La Colombina / Josep Benet

Edward Elgar

Suspiros, op.70 (arreglo chelo y orquesta)

Marie-Elisabeth Hecker, chelo

Orquesta Sinfónica de Amberes / Edo de Waart

20.00

Momentos Musicales

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera Oberón

Orquesta de la Deutsche Oper de Berlín / Artur Rother

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº35 en La bemol mayor, Hob.XVI:43

Liubov Timofeieva, piano

Fernando Sor

Fantasía sobre aires españoles, op.51

Víctor Pellegrini - Leo Brouwer, dúo de guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite del ballet El cascanueces, op.71a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoesyev

21.00

Franz Danzi (compositor alemán, 1763-1826)

Concierto para flauta y orquesta Nº4 en Re mayor, op.43

András Adorján, flauta

Orquesta de Cámara de Múnich / Hans Stadlmair

Isaac Albéniz

Vals El otoño, op.170

Albert Guinovart, piano

Georges Bizet

Suite Nº1 de la ópera La arlesiana

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº15 en Mi mayor

Agustin Anievas, piano

22.00

Industria Nacional

Matteo da Peruggia

Ay abril, rondó

Encontrar no puedo, virelais

Ensamble Mala Punica / Pedro Memelsdroff

Vicente Moncho

I Heard You Solemn Sweet Pipes of the Organ (Os oí, dulces, solemnes tubos del órgano), para vientos

Ensamble de Vientos Meadows de la Universidad Metodista del Sur / Jack Delaney

Domenico Zipoli

Toccata (arreglo de Enrique Mario Casella)

Remo Pignoni

Manojito de amancay (arreglo de Marcela Méndez)

Marcela Méndez, arpa

Pablo Ortiz

Concierto rastrojero, para marimba, dos violines, viola, chelo y contrabajo

San Francisco Contemporary Music Players

23.00

Complemento musical

Maurice Ravel

La valse. Versión para dos pianos

Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Benedetto Ferrari

Queste pungenti spine

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse