Programación Miércoles 11 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Cuentos de hadas, op.132
Janet Hilton, clarinete;
Nobuko Imai, viola;
Roger Vignoles, piano
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay
Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano
Bohuslav Martinu
Concierto para chelo y orquesta Nº1, H.196
Angelica May, chelo
Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neuman
Francesco Geminiani
Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898
Hansheinz Schneeberger, violín
Thomas Demenga, chelo
Jörg Ewald Dähler, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia
Domenico Scarlatti
Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick
Trevor Pinnock, clave
Ferruccio Busoni
Divertimento para flauta y orquesta, op.53
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Vincenzo Bellini
Torna, vezzosa Fillide
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Thomas Arne
Obertura Nº4 en Fa mayor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Franz Tausch
Concierto para dos clarinetes y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, op.27
Thea King y Nicholas Bucknall, clarinetes
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)
Martin Jones, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras
Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº2 en do sostenido menor, op.6, Nº2
Mazurca para piano Nº15 en Do mayor, op.24, Nº2
Mazurca para piano Nº35 en do menor, op.56, Nº3
Mazurca para piano Nº36 en la menor, op.59, Nº1
Mazurca para piano Nº37 en La bemol mayor, op.59, Nº2
Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3
Emanuel Ax, piano
Gioachino Rossini
Ai capricci della sorte io so far l'indiffernete, dúo del primer acto de L'italiana in Algeri
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Bryn Terfel, barítono
Orquesta de la Academia Nacional Santa Cecila de Roma / Myung-whun Chung
Franz von Suppé
Alegría vienesa. Obertura
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta
Johannes Brahms
Trío Nº3 en do menor, op.101
Trío Beaux Arts
07.00
Y la mañana va
Maurice Ravel
Alborada del gracioso
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Antonio Vivaldi
Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392
Laszlo Barsony, viola d’amore
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Richard Strauss
Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano
Karl-Heinz Steffens, clarinete
Wolfgang Sawallisch, piano
Franz Schubert
Cuarteto Nº9 en sol menor, Deutsch 173
Cuarteto Melos
8.00
Joaquín Turina
El castillo de Almodovar, op.65
Jordi Masó, piano
Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)
Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9
Friedemann Eichhorn, violin
Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº69: "Alaba al Señor, alma mía", Catálogo Bach 69
Ruth Ziesak, soprano
Elisabeth von Magnus, mezzosoprano
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
9.00
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Frederick Delius
“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger
Irene Cantos y Peter Philips, piano
10.00
Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)
Partita para cuerdas
Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach
Christoph Förster
Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor
Barry Tuckwell, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Engelbert Humperdinck
Suite de la ópera “La bella durmiente”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonín Reichenauer
Concierto para oboe, fagot, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor
Sergio Azzolini, fagot
Xenia Löffler, oboe
Collegium 1704 / Václav Luks
Jan Zach
Sinfonía Nº2 en La mayor
Capella Sancta Caecilia / Ivan Zenaty.
Jan Dismas Zelenka
Miserere en do menor, ZWV 57
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Franz Tuma
Sinfonia a quattro
Concerto Italiano / Rinaldo Alеssаndrini
Franz Brixi
Obertura del oratorio “Judas Iscariote”
Musica Bohemica / Jaroslav Krček
12.00
Al Mediodía
Carlos Guastavino
“Jeromita Linares”, Nº6 de Las presencias, para guitarra y cuarteto
Víctor Villadangos, guitarra
Cuarteto de cuerdas de la Universidad de La Plata
Francis Poulenc
Concierto para dos pianos y orquesta en re menor
Louis Lortie y Hélène Mercier, pianos
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner
Antonio Soler
Concierto para dos órganos Nº3 en Sol mayor
Noel Rawsthorne y Terence Duffy
Johan Halvorsen
Marcha de entrada de los boyardos
Orquesta Sinfónica de Islandia / Bjarte Engeset
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Carl Maria von Weber
Obertura de la música incidental para Preciosa, op.79 (1820)
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Münchinger
Robert Schumann
“Vida de gitano”, de Tres poemas, op.29, N°3 (1849)
Coro de la Radio de Leipzig / Horst Neumann
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº3 en Si bemol mayor
Roberto Szidon, piano
Johannes Brahms
Danzas húngaras Nº11, 14 y16
Katia y Marielle Labèque, piano a cuatro manos
Henryk Wieniawski
Tercer movimiento, “Allegro con fuoco – Allegro moderato ( à la Zingara ”
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster
Johann Strauss II
“Csárdás”, de la opereta El murciélago
Diana Damrau, soprano
Orquesta Filarmónica de Liverpool / David Charles Abell
Johann Strauss II
“Csárdás”, de la ópera Caballero Pasman
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber
Vittorio Monti
Csárdás, para violín y piano (1904)
Aladar Mozi, violín
Danica Moziova, piano·
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Guillaume Dumanoir
Suite orquestal en Fa mayor
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Erwin Schulhoff (1894 – 1942)
Doble concierto para flauta, piano y cuerdas
Bettina Wild, flauta
Aleksandar Madžar, piano
Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Andreas Delfs
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
David Helfgott, piano
19.00
Bedrich Smetana
Hakon Jarl, op.16
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº2 en do menor, K.406
Arthur Grumiaux y Arpad Gérecz, violines
Georges Janzer y Max Lesueur, violas
Eva Czako, chelo
Pere Alberch Vila (compositor y organista catalán del Renacimiento)
Reina soberana, villancico
Ensamble Vocal La Colombina / Josep Benet
Edward Elgar
Suspiros, op.70 (arreglo chelo y orquesta)
Marie-Elisabeth Hecker, chelo
Orquesta Sinfónica de Amberes / Edo de Waart
20.00
Momentos Musicales
Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera Oberón
Orquesta de la Deutsche Oper de Berlín / Artur Rother
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº35 en La bemol mayor, Hob.XVI:43
Liubov Timofeieva, piano
Fernando Sor
Fantasía sobre aires españoles, op.51
Víctor Pellegrini - Leo Brouwer, dúo de guitarras
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet El cascanueces, op.71a
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoesyev
21.00
Franz Danzi (compositor alemán, 1763-1826)
Concierto para flauta y orquesta Nº4 en Re mayor, op.43
András Adorján, flauta
Orquesta de Cámara de Múnich / Hans Stadlmair
Isaac Albéniz
Vals El otoño, op.170
Albert Guinovart, piano
Georges Bizet
Suite Nº1 de la ópera La arlesiana
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor
Frédéric Chopin
Vals para piano Nº15 en Mi mayor
Agustin Anievas, piano
22.00
Industria Nacional
Matteo da Peruggia
Ay abril, rondó
Encontrar no puedo, virelais
Ensamble Mala Punica / Pedro Memelsdroff
Vicente Moncho
I Heard You Solemn Sweet Pipes of the Organ (Os oí, dulces, solemnes tubos del órgano), para vientos
Ensamble de Vientos Meadows de la Universidad Metodista del Sur / Jack Delaney
Domenico Zipoli
Toccata (arreglo de Enrique Mario Casella)
Remo Pignoni
Manojito de amancay (arreglo de Marcela Méndez)
Marcela Méndez, arpa
Pablo Ortiz
Concierto rastrojero, para marimba, dos violines, viola, chelo y contrabajo
San Francisco Contemporary Music Players
23.00
Complemento musical
Maurice Ravel
La valse. Versión para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Benedetto Ferrari
Queste pungenti spine
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse