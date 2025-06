Programación Miércoles 11 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Art Farmer

Soft shoe

Confab in tempo

Abe Rábade

Transito Nro.3

Caroline Henderson

From New York

I am she

Corruptible

00.30

La Trasnoche Clásica

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, Wq 169, H.445

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maria João Pires, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi /Vladimir Spivakov

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nocturno para piano Nº18 en mi mayor, op.62, Nº2

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg

Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Louis Ferdinand

Trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Ernö Dohnányi

Cuatro rapsodias para piano, op.11

Martin Roscoe, piano

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Escena de amor, de la música incidental para “El mercader de Venecia”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro II

Alicia de Larrocha, piano

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Mauro Giuliani

Variaciones sobre un tema de la ópera “Amazilia”, de Pacini, op.128

Stefano Cardi, guitarra

07.00

Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)

“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3

Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3

Salvatore Accardo, violin

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Karl Goldmark

Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer

08.00

Ludwig van Beethoven

Gran Fuga para cuarteto en Si bemol mayor, op.133

Cuarteto Juilliard

Charles Koechlin (compositor francés, 1867 y 1950)

Sonata para piano y flauta, op.52

Philippe Racine, flauta

Daniel Cholette, piano

Marc-Antoine Charpentier

Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo

Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie



09.00



Eduard Lassen (compositor y director danés, 1830-1904)

Concierto para violin y orquesta en Re mayor, op.87

Linus Roth, violin

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Antony Hermus

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada en 1931

Howard Shelley, piano

10.00

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

Arnold Schoenberg

Concierto para piano y orquesta, op.42

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº3

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

11.00

Los Caminos del Barroco

Domenico Gabrielli

Ricercare N°7 en re menor

Anner Bylsma, cello

Jean Barrière

Sonata para cello y bajo continuo en Sol mayor, Libro IV

Bruno Cocset, cello

Les Basses Réunies

Salvatore Lanzetti

Sonata para cello y bajo continuo en la menor, op.1 N°5

Stefano Veggetti, cello

Joachim Held, tiorba

Diana Petech, clavecín

Jakob Klein

Sonata para cello y bajo continuo en la menor, op. 6 N°5

Kristin von der Goltz, cello

Hille Perl, viola da gamba

Lee Santana, laúd

Carl Friedrich Abel

Sonata para viola da gamba y bajo continuo en mi menor, WK150

Simone Eckert, viola da gamba

Ulrich Wedemeier, tiorba

12.00

El Clásico del Mediodía

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43

Daniil Trifonov, piano

Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin

Frédéric Chopin

Variaciones para piano y orquesta sobre La ci darem la mano, de Don Giovanni de Mozart en Si bemol mayor, op.2

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Gidon Kremer, violín;

Giedré Dirvanauskaité, chelo;

Daniil Trifonov, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Mijail Glinka

Vals fantasía (1856)

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

Gabriel Fauré

Cinco canciones, op.58, “De Venecia”, con textos de Paul Verlaine (“Mandolina”, “Con sordina”, “Green”, “A Climene” y “Es el éxtasis”)

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Josef Suk

Fantasía para violín y orquesta en sol menor, op.24 (1903)

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Gioachino Rossini

"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide

Olga Peretyatko, soprano

Coro y Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

Eugène Godecharle (compositor belga, 1742-1798)

Cuarteto para arpa, violín, viola y contrabajo en La mayor, op.4, Nº1

Société Lunaire

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

Leif Ove Andsnes, piano

19.00

Joachim Raff

Sinfonía Nº10 en fa menor, op.213, "En Otoño"

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi mayor, BWV 1016

Janine Jansen, violín

Jan Jansen, clave

Sergei Rachmaninov

Romanza para piano a seis manos

Alexander Melnikov, Alexandre Tharaud y Alexsandar Madzar, piano

20.00

La Gran Aldea (Dinamarca)

Christian Frederik Emil Horneman

Obertura y Ballet del tercer acto de la ópera Aladdin

Orquesta Sinfónica de Aalborg / Owain Arwel Hughes

Hakon Borresen

Sonata para violín y piano en la menor, op.13

Arne Balk-Møller, violín

Christina Bjørke, piano

Dietrich Buxtehude

Cuan bueno y dulce sabe, BuxWV108

Katherine Hill, soprano

Matthew White, contratenor

Paul Grindlay, bajo

Ensamble Arcadia / Kevin Mallon

21.00

Música Nocturna

Héctor Berlioz

Haroldo en Italia, op.16. Sinfonía en cuatro movimientos con viola obligato

Pinchas Zuckerman, viola

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Fernando Sor

Variaciones sobre un tema escocés, op.40

Göran Söllscher, guitarra

22.00



Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº4, en Re mayor, BWV1069

Academia de Música Antigua de Berlín

Franz Liszt

“Sobre una lectura del Dante”: Fantasia quasi sonata

Yulianna Avdeeva, piano

23.00

Industria Nacional

Martín Matalón

Rugged, para doble orquesta (2018)

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck

Isaac Albéniz

Iberia. Tercer cuaderno (“El Albaicín”, “El Polo” y “Lavapiés”)

Nelson Goerner, piano

Giacinto Scelsi

Gloria

John Taverner

El cordero

Alfred Schnittke

“Hombres cristianos, reuníos”, de los Rezos penitenciales

Estudio Coral de Buenos Aires, grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional, Buenos Aires, el 26 de mayo de 2017