Programación Miércoles 11 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
John Field
Nocturno para piano Nº13 do menor. Canción sin palabras
Nocturno para piano Nº14 en Do mayor,
Nocturno para piano Nº10 en mi menor
Mícéal O'Rourke, piano
Nicolai Miaskovsky
Cuarteto Nº3 en re menor, op.33, Nº3
Cuarteto Taneyev de Leningrado
Antonin Dvorák
Canciones de amor, op.83
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Graham Johnson, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.496
Trío Beaux Arts
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº6 en Do mayor
René Clemencic, flauta dulce;
Alexandra Bachtiar, chelo;
Christiane Jaccottet, clave
Ottorino Respighi
Impresiones brasileñas, suite para orquesta
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon
Clara Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7
Isata Kanneh-Mason, piano
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson
Franz Danzi
Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2
Quinteto Aulos
André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard
Igor Stravinsky
Pulcinella, suite para orquesta
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Ernö Dohnányi
Cuarteto Nº1 en La mayor, op.7
Cuarteto Kodály
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"
Ian Hobson, piano
François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº8, dans le goût Teatral
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Jules Massenet
Werther. "Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place"
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel
Carl Maria von Weber
Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3
Sviatoslav Richter, piano
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Jean-Guihen Queyras, chelo;
Alexandre Tharaud, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10
The English Concert / Trevor Pinnock
07.00
Y la mañana va
Eric Coates
Cenicienta, una fantasía orquestal
Real Orquesta Filarmónica de Liverpool / John Wilson
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Martha Argerich, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta y bajo continuo en do menor
Ensamble Bassorilievi
Erik Satie
“Parade” ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau.
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment
08.00
Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer
Muzio Clementi
Sonata para piano en La bemol mayor
Federico Wiman, piano
Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35
Camerata Bariloche / Elias Khayat
09.00
Johan Halvorsen
Sinfonía Nº3 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Trondheim / Ole Kristian Ruud
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor
Andreas Staier y Robert Hill, claves
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
10.00
Johannes Brahms
Tres intermezzi para piano, op.117
Gerhard Oppitz, piano
Johann Baptist Vanhal
Divertimento para violín, viola y contrabajo
Konrad Other, violín
Helmut Löchel, viola
Barbara Sanderling, contrabajo
Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso para tres grupos de cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
11.00
Música de Verano
Franz Liszt
Dos episodios del Fausto de Lenau, S.374
Katia y Marielle Labèque, dúo de pianos
Giovanni Benedetto Platti
Concierto para chelo y orquesta N°8 en Re mayor
Sebastian Hess, chelo
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta N°4 en La mayor, K.298
William Bennett, flauta
Trío Grumiaux
12.00
Hector Berlioz
Haroldo en Italia, op.16
Gérard Caussé, viola
Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía N°2 en Mi bemol mayor
The English Concert / Andrew Manze
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35
Hélène Grimaud, piano
Johann David Heinichen (1683 – 1729)
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Paul Dombrecht, oboe d'amore
Orquesta Il Fondamento / Paul Dombrecht
Piotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31
Orquesta Estatal de Hungría / Adám Fischer
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Kurt Weill
La Dama en la oscuridad, nocturno sinfónico (arreglo de Robert Russell Bennett)
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Marin Alsop
Carl Maria von Weber
Siete variaciones sobre un tema original, op.9
Alexander Paley, piano
Giuseppe Tartini
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor
Adrian Chandler, violín
La Serenissima / Adrian Chandler
19.00
Johannes Bernardus van Bree (compositor holandés, 1801-1857)
Cuarteto para cuerdas N°2 en la menor
Cuarteto de cuerdas de Utrecht
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta de cuerdas Nº13 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña serenata nocturna"
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Percy Grainger
Mock Morris
Martin Jones, piano
20.00
Música de Verano
Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Vítězslava Káprálová
Cuarteto de cueras, op.8 (1936)
Cuarteto Kápralová •
Antonio Lotti
Crucifixus a 10
Taverner Consort Choir & Players / Andrew Parrott
Antonio Lotti
Aria de la segunda escena del segundo acto de la ópera Teofane
Nuria Real, soprano
Ensamble Artemandoline
21.00
Peter Warlock
Suite Capriol (versión para cuerdas)
Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt
Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano
Camille Saint-Saëns
Tercera escena del segundo acto de la ópera Sansón y Dalila
Olga Borodina, mezzosoprano
José Cura, tenor
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
22.00
Georg Philipp Telemann
Cuarteto en re menor para dos flautas y continuo, de la Segunda parte de la Música de mesa
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Joaquín Turina
Danzas fantásticas
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Louis Spohr
Dúo concertante para dos violines en Sol mayor, op.67, Nº3
Dúo Michal-Carfi
Johan Halvorsen
Marcha de entrada de los boyardos
Orquesta Sinfónica de Islandia / Bjarte Engeset
23.00
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº1 en La mayor, BWV 806
Glenn Gould, piano
Bedrich Smetana
Mi patria: 6. Blanik
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano