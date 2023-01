Programación Miércoles 11 de Enero

00.00

La trasnoche de La 96.7

Robert Schumann

Arabesque para piano en Do mayor, op.18

Maurizio Pollini, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Beaux Arts

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº3: "Rondas de primavera" (Libro Nº3)

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Giulio Caccini

Le Nuove Musich: Amor ch'attendi; Amor, io parte; Tu ch'hai le penne; Non ha'l ciel

Arnold Schoenberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Ernö Dohnányi

Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.15

Cuarteto Kodály

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

Johann Kaspar Mertz

Le Gondolier, op.65, Nº3

Raphaëlla Smits, guitarra

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas para orquesta, op.64

Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Felix Mendelssohn

Seis preludios y fugas para piano, op.35

Martin Jones, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Anton Bruckner

Quinteto de cuerdas en Fa mayor, WAB 112

Quinteto Filarmónico de Viena

Franz Schubert

Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Microcosmos, Sz107 Vol.4/97-121

Loránt Szücs, piano

Tielman Susato

Pavana "Mille Regretz", Ronda, Pavana "Si pas souffrir", Ronda y Saltarello, Danza de Hoboecken y Ronda "Il estoit une fillette"

Collegium Aureum

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

07.00

Y la mañana va

Erich Korngold

“Straussiana”, para orquesta

Sinfonia of London / John Wilson

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº13 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.253

Holliger Wind Ensemble

Dorothy Howell (compositora y pianista británica, 1898-1982)

“Lamia”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

08.00

Reinhold Gliere

Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2

Cuarteto Gliere

Claude Debussy

Estampas

Daniel Barenboim, piano

Percy Grainger

Canción de la montaña, Nº1

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

09.00

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor

James y Jeanne Galway, flautas

London Mozart Players

Ernst Toch (compositor austríaco de música clásica y de películas, 1887-1964)

Sonata para chelo y piano, op.50 (escrita en 1929)

Jens Peter Maintz, chelo

Jascha Nemtsov, piano

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca para orquesta Nº3, op.47

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

10.00

Sergei Prokofiev

Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz

Ferdinand David

Cuatro caprichos para violín solo, op.9

Reto Kuppel, violín

John Ireland

Leyenda para piano y orquesta

Jane Coop, piano

Orquesta de la Radio de la CBC / Mario Bernardi

11.00

Música de Verano

Richard Wagner

Obertura de Tannhäuser

Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelson

Francis Poulenc

Sonata para violín y piano

Patricia Kopatchinskaja, violín

Polina Leschenko, piano

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

12.00

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8 .

Trío Locatelli

Enrique Granados

Danzas españolas

Daniel Ligorio, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº46 en Si mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

13.00

Actualidad Musical

Gloria Isabel Ramos Triano

(compositora y directora Canaria de nuestro tiempo)

Amazona (Estreno mundial)

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / Manfred Honeck

Heinz Hall, Pittsburgh, Pennsylvania2022

Cesar Franck

Sonata en La mayor

Lisa Batiashvili, violín

Giorgi Gigashvili, piano

Giovanni Benedetto Platti (Compositor italiano 1697-1763)

Concierto para clave en Fa mayor

Philippe Grisvard, clave

Ensamble Diderot / Johannes Pramsohler

Giuseppe Verdi

Acto primero de Don Carlo, con libreto de Achille de Lauzières y Angelo Zanardini

Un fraile, el bajo Evgeny Stavinsky

Rodrigo, Marqués de Posa, el barítono Roman Burdenko

Don Carlos, el tenor Francesco Meli

Princesa de Eboli, .la mezzo soprano Ekaterina Semenchuck

Elizabeth de Valois, la soprano Eleonora Buratto

Felipe II, el bajo Mikhail Petrenko

Teobaldo, la soprano Nikoletta Hertsak

Coro del Maggio Musicale Fiorentino / Lorenzo Fratini

Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino / Danielle Gatti

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Claude Debussy

Petite Suite para piano a 4 manos, L.65

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº4 en Mi bemol mayor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra, op.8, Nº4

Pepe Romero, guitarra

19.00

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones para chelo y orquesta sobre un tema rococó, op.33

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Astor Piazzolla

Jacinto Chiclana y El títere (textos de Jorge Luis Borges)

Bernard Fink, mezzosoprano

Marcos Fink, bajo-barítono

Carmen Piazzini, piano

20.00

Gioachino Rossini

Andante y variaciones para violín y arpa

Peter-Lukas Graf, flauta

Ursula Holliger, arpa

Julius Röntgen (compositor alemán, 1855-1932)

Fantasía para violín y piano, op.24

Joan Berhemer, violín

Rob Mann, piano

Jean-Philippe Rameau

De la suite instrumental de la ópera Cástor y Pólux:

- Overture

-Gavottes I

- Ritournelle tendre

- Tambourins I-II

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Ástor Piazzolla

Concierto para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

21.00

Pietro Mascagni

-Visión lírica

- Gavota de las muñecas

Filarmonica '900 / Gianandrea Noseda

Adriano Banchieri (Compositor italiano, 1568-1634)

Cuatro madrigales:

- Madrigale affetuoso

- Madrigale capriccioso

- Madrigale alla romana

- Madrigale alla napolitana

Ensamble Clement Janequin

Ottorino Respighi

Arias y danzas antiguas para laúd, suite Nº1 (transcripción para orquesta)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Marcha Nº 1 en Do mayor, KV408/383e

Preludio en Do mayor, KV394/383a

Ton Koopman, clave

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

22.00

Aleksandr Dargomyzhski

“Danza gitana”, de la ópera Rusalka (1855)

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Béla Bartók

Música del ballet pantomima en un acto El príncipe de madera, op.13 (1916)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

23.00

Industria Nacional

Santiago Santero (1962)

Periplos (2000)

Conjunto Compañía Oblicua / Marcelo Delgado

Robert Schumann

Sonata para piano N°2 en sol menor, op.22

Bruno Gelber, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

“Non più andrai”, de Le Nozze fi Figaro

Leonardo López Linares, barítono

Orquesta / Oliver Grangean

Grabado en vivo en Venezuela en septiembre de 1996

Giuseppe Verdi

“Franco son io”, de Giovanna d’Arco

Leonardo López Linares, barítono

Orquesta del Teatro Argentino de La Plata / Roberto Luvini

Grabado en vivo en mayo de 1998

Gaetano Donizetti

Dúo del acto primero de Lucrezia Borgia

Adelaida Negri, soprano

Leonardo López Linares, barítono

Orquesta / Susana Frangi

Grabado en vivo en el Teatro Avenida de Buenos Aires en marzo de 2000