Programación Miércoles 11 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Chico O’Farrill

Botellero

Lamento

More mambo

Lars Danielsson y Leszek Mozdzer

Praying

Reminder

Mel Carter

Please don’t talk about me when I’m gone

I worry about you

Where or when

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 4 “para el gran contrabajo”, Nº1 y Nº2

The Parley of instruments / Peter Holman

Joseph Haydn

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3, Hob.III:21

Cuarteto Tátrai

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata a 4 en sol menor, op.34, Nº1

Florilegium

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Antony Pay, clarinete

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

“La bendición de Dios en la soledad”, de las Armonías poéticas y religiosas

Leslie Howard, piano

Moritz Moszkowski

Danzas españolas, Libro Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataulfo Argenta

Arnold Bax

Una leyenda, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascal Le Corre, piano

Ferdinand David

Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera “El cazador furtivo”

The Hanover Band / Roy Goodman

Ludwig Van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

William Sterndale Bennett

Las ninfas del bosque, obertura, op.20

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ferdinand Ries (compositor alemán, 1784-1838)

Gran sonata en re mayor, op.9, N°1

Alexandra Oehler, piano

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Mauro Giuliani

Sonata brillante en Do mayor, op.15

Reinbert Evers, guitarra

Gaspard Fritz

Sinfonía en Fa mayor, op.6, Nº5

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)