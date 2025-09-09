Programación Miércoles 10 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Buddy Rich Septet
Brainwashed
Big leg Mary
Martin Taylor
Embraceable you
Sara Gazarek
Lonely hours
Spinning round
00.30
La Trasnoche Clásica
Henry Purcell
Bonduca o la heroína británica, Z.594
The Parley of Instruments / Peter Holman
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Sergei Prokofiev
Quinteto, op.39
Solistas de Berlín
Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Thomas Arne
Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Robert Schumann
Escenas del bosque para piano, op.82
Vladimir Ashkenazy, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Neil Black, oboe
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Erik Tawaststjerna, piano
Georg Philip Telemann
Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali
Walter van Hauwe, flauta dulce;
Toyohiko Satoh, laúd;
Wouter Möller, chelo;
Glen Wilson, clave
Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Elisabeth Jacquet de la Guerre
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en re menor
Jaap Schroeder, violín;
Philippe Foulon, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Samuel Wesley
Sinfonía en La mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin
Franz Krommer
Cuarteto con flauta en Re mayor, op.93
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Elisabeth Ganter, clarinete;
Peter Schmalfuss, piano
06.00
Y la mañana va
Carl Stamitz
Sinfonía en Re mayor, "La caza"
Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert
George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor
Ensamble L'Ecole d'Orphée
Frederic Chopin
Polonesa para piano en mi bemol menor, op.26, Nro.2
Maurizio Pollini, piano
Pierre Mercure (compositor y fagotista canadiense, 1927-1966)
“Caleidoscopio”, poema sinfónico
Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin
07.00
Josef Strauss
Acuarelas, vals op.258
Orquesta de Minnesota / Antal Dorati
Luigi Gianella
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en re menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim
Johann Sebastian Bach
“Oh, sagrado bautismo de agua y de espíritu”, cantata catálogo Bach 165
Caroline Stam, soprano
Elisabeth von Magnus, mezzosoprano
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
08.00
Johannes Brahms
Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, op.24
Murray Perahia, piano
François Couperin
Concierto Real Nro.3
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
Mieczyslaw Karlowicz
Un cuento triste, op.13
Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk
09.00
Franz Berwald
Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2
Tobias Ringborg, violín
Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515
Anna Mauthner, viola
Cuarteto Tátrai
10.00
Sergei Prokofiev
Suite escita, op.20
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano
Robert Russell Bennett (compositor y arreglador estadounidense, colaborador de Irving Berlin, George Gershwin y Cole Porter, 1894-1981)
En los barcos hacia el mar
Orquesta de vientos del Royal Northern College of Music / Mark Heron
11.00
Los Caminos del Barroco
Andreas Anton Schmelzer
Sonata para violín y bajo continuo en la menor “La batalla contra los turcos a las puertas de Viena en 1683”:
Les Passions De L'Ame / Meret Lüthi
Johann Joseph Fux
Partita en Do mayor para dos violines y bajo continuo "Turcaria"
Clemencic Consort / René Clemencic
André Campra
-Aria “Mis ojos” y pasacalle de la suite de la ópera "L'Europe galante",
La petite bande / Gustav Leonhardt
Georg Philipp Telemann
Los turcos, de la obertura-suite "Las naciones"
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit
Georg Frideric Handel
Sinfonía y aria “Nel findo, nel abisso” de la ópera “Tamerlano”
The English Concert / Trevor Pinnock
Antonio Vivaldi
Aria “Sposa son disprezzata” de la ópera “Bajazet” o “Il Tamerlano”
Sophie Rennert, mezzosoprano
Accademia Bizantina / Ottavio Dantone
Jean-Baptiste Lully
Ceremonia de los turcos, de la comedia-ballet “El burgués gentilhombre”
Bernard Delétré, bajo
Gilles Ragon, contratenor
Michel Laplénie, tenor
Michel Verschaeve, tenor
Philippe Cantor, bajo
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
12.00
El Clásico del Mediodía
Gustav Mahler
Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección". Mov 1 y 2
Felicity Lott, soprano;
Julia Hamari, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Albert Roussel
Resurrección, preludio sinfónico
Filarmónica del Estado de Rheinland-Pfalz / Pierre Stoll
Ástor Piazzolla
Resurrección del ángelLuis
Ascot, piano
Carlos Guastavino
Bailecito
Luis Ascot, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Franz Liszt
“Fuegos fatuos”, “Estudio N°10”, “Paisaje” y “Cacería salvaje”, de Estudios de ejecución trascendental
Daniil Trifonov, piano
Mily Balakirev
Tamara, poema sinfónico (1892)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Valery Sinaissky
Henri Duparc
La invitación al viaje, con texto de Charles Baudelaire
José van Dam, barítono
Maciej Pikulski, piano
Henri Duparc
En el país donde se hace la guerra, con texto de Téophile Gautier
Véronique Gens, mezzosoprano
Susan Manoff, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
Igor Stravinsky
La consagración de la primavera (arreglo para piano a cuatro manos del compositor)
Martha Argerich y Daniel Barenboim, piano a cuatro manos
Giuseppe Ferlendis
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor
Heinz Holliger, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
22.00
Silvestre Revueltas
Ventanas
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen
Hector Berlioz
Herminia
Véronique Gens, soprano
Orquesta Nacional de la Región de Loire / John Axelrod
Joseph Haydn
Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1
Cuarteto Tátrai
23.00
Industria Nacional
Pascual de Rogatis
Atipac. Escenas de la selva (1920)
Orquesta Sinfónica Nacional / Pablo Boggiano
Norma Lado
Interiores II, para flauta sola
Martín Ausa, flauta.
Jaakko Mäntyjärvi (compositor finlandés, 1963)
Cántico de la calamidad marítima
Grupo Vocal de Difusión / Mariano Moruja
Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 26 de agosto de 2011
Humberto Catania
Lejano… en el Sur
Augusto Octaviano, clarinete
Humberto Catania, piamo
Miguel Ángel Sugo (1951)
Chunca Sostayok, para cuarteto de cuerdas
Ensamble Contemporáneo Andino