Programación Miércoles 10 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Buddy Rich Septet

Brainwashed

Big leg Mary

Martin Taylor

Embraceable you

Sara Gazarek

Lonely hours

Spinning round

00.30

La Trasnoche Clásica

Henry Purcell

Bonduca o la heroína británica, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Neil Black, oboe

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Erik Tawaststjerna, piano

Georg Philip Telemann

Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali

Walter van Hauwe, flauta dulce;

Toyohiko Satoh, laúd;

Wouter Möller, chelo;

Glen Wilson, clave

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en re menor

Jaap Schroeder, violín;

Philippe Foulon, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Samuel Wesley

Sinfonía en La mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Re mayor, op.93

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Elisabeth Ganter, clarinete;

Peter Schmalfuss, piano

06.00

Y la mañana va

Carl Stamitz

Sinfonía en Re mayor, "La caza"

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor

Ensamble L'Ecole d'Orphée

Frederic Chopin

Polonesa para piano en mi bemol menor, op.26, Nro.2

Maurizio Pollini, piano

Pierre Mercure (compositor y fagotista canadiense, 1927-1966)

“Caleidoscopio”, poema sinfónico

Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

07.00



Josef Strauss

Acuarelas, vals op.258

Orquesta de Minnesota / Antal Dorati

Luigi Gianella

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en re menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Johann Sebastian Bach

“Oh, sagrado bautismo de agua y de espíritu”, cantata catálogo Bach 165

Caroline Stam, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

08.00



Johannes Brahms

Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, op.24

Murray Perahia, piano

François Couperin

Concierto Real Nro.3

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Mieczyslaw Karlowicz

Un cuento triste, op.13

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

09.00



Franz Berwald

Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2

Tobias Ringborg, violín

Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Anna Mauthner, viola

Cuarteto Tátrai

10.00

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Robert Russell Bennett (compositor y arreglador estadounidense, colaborador de Irving Berlin, George Gershwin y Cole Porter, 1894-1981)

En los barcos hacia el mar

Orquesta de vientos del Royal Northern College of Music / Mark Heron

11.00

Los Caminos del Barroco

Andreas Anton Schmelzer

Sonata para violín y bajo continuo en la menor “La batalla contra los turcos a las puertas de Viena en 1683”:

Les Passions De L'Ame / Meret Lüthi

Johann Joseph Fux

Partita en Do mayor para dos violines y bajo continuo "Turcaria"

Clemencic Consort / René Clemencic

André Campra

-Aria “Mis ojos” y pasacalle de la suite de la ópera "L'Europe galante",

La petite bande / Gustav Leonhardt

Georg Philipp Telemann

Los turcos, de la obertura-suite "Las naciones"

Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

Georg Frideric Handel

Sinfonía y aria “Nel findo, nel abisso” de la ópera “Tamerlano”

The English Concert / Trevor Pinnock

Antonio Vivaldi

Aria “Sposa son disprezzata” de la ópera “Bajazet” o “Il Tamerlano”

Sophie Rennert, mezzosoprano

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Jean-Baptiste Lully

Ceremonia de los turcos, de la comedia-ballet “El burgués gentilhombre”

Bernard Delétré, bajo

Gilles Ragon, contratenor

Michel Laplénie, tenor

Michel Verschaeve, tenor

Philippe Cantor, bajo

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

12.00

El Clásico del Mediodía

Gustav Mahler

Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección". Mov 1 y 2

Felicity Lott, soprano;

Julia Hamari, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Filarmónica del Estado de Rheinland-Pfalz / Pierre Stoll

Ástor Piazzolla

Resurrección del ángelLuis

Ascot, piano

Carlos Guastavino

Bailecito

Luis Ascot, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

“Fuegos fatuos”, “Estudio N°10”, “Paisaje” y “Cacería salvaje”, de Estudios de ejecución trascendental

Daniil Trifonov, piano

Mily Balakirev

Tamara, poema sinfónico (1892)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Valery Sinaissky

Henri Duparc

La invitación al viaje, con texto de Charles Baudelaire

José van Dam, barítono

Maciej Pikulski, piano

Henri Duparc

En el país donde se hace la guerra, con texto de Téophile Gautier

Véronique Gens, mezzosoprano

Susan Manoff, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera (arreglo para piano a cuatro manos del compositor)

Martha Argerich y Daniel Barenboim, piano a cuatro manos

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

22.00

Silvestre Revueltas

Ventanas

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Hector Berlioz

Herminia

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de la Región de Loire / John Axelrod

Joseph Haydn

Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Tátrai

23.00

Industria Nacional

Pascual de Rogatis

Atipac. Escenas de la selva (1920)

Orquesta Sinfónica Nacional / Pablo Boggiano

Norma Lado

Interiores II, para flauta sola

Martín Ausa, flauta.

Jaakko Mäntyjärvi (compositor finlandés, 1963)

Cántico de la calamidad marítima

Grupo Vocal de Difusión / Mariano Moruja

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 26 de agosto de 2011

Humberto Catania

Lejano… en el Sur

Augusto Octaviano, clarinete

Humberto Catania, piamo

Miguel Ángel Sugo (1951)

Chunca Sostayok, para cuarteto de cuerdas

Ensamble Contemporáneo Andino