PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

09/09/2025

Programación Miércoles 10 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Buddy Rich Septet
Brainwashed
Big leg Mary

Martin Taylor
Embraceable you

Sara Gazarek
Lonely hours
Spinning round

00.30
La Trasnoche Clásica

Henry Purcell
Bonduca o la heroína británica, Z.594
The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Sergei Prokofiev
Quinteto, op.39
Solistas de Berlín

Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Thomas Arne
Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Robert Schumann
Escenas del bosque para piano, op.82
Vladimir Ashkenazy, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Neil Black, oboe
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Erik Tawaststjerna, piano

Georg Philip Telemann
Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali
Walter van Hauwe, flauta dulce;
Toyohiko Satoh, laúd;
Wouter Möller, chelo;
Glen Wilson, clave

Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en re menor
Jaap Schroeder, violín;
Philippe Foulon, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave

Samuel Wesley
Sinfonía en La mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Franz Krommer
Cuarteto con flauta en Re mayor, op.93
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Elisabeth Ganter, clarinete;
Peter Schmalfuss, piano

06.00
Y la mañana va

Carl Stamitz
Sinfonía en Re mayor, "La caza"
Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor
Ensamble L'Ecole d'Orphée

Frederic Chopin
Polonesa para piano en mi bemol menor, op.26, Nro.2
Maurizio Pollini, piano

Pierre Mercure (compositor y fagotista canadiense, 1927-1966)
“Caleidoscopio”, poema sinfónico
Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

07.00

Josef Strauss
Acuarelas, vals op.258
Orquesta de Minnesota / Antal Dorati

Luigi Gianella
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en re menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim

Johann Sebastian Bach
“Oh, sagrado bautismo de agua y de espíritu”, cantata catálogo Bach 165
Caroline Stam, soprano
Elisabeth von Magnus, mezzosoprano
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

08.00

Johannes Brahms
Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, op.24
Murray Perahia, piano

François Couperin
Concierto Real Nro.3
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave

Mieczyslaw Karlowicz
Un cuento triste, op.13
Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

09.00

Franz Berwald
Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2
Tobias Ringborg, violín
Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515
Anna Mauthner, viola
Cuarteto Tátrai

10.00

Sergei Prokofiev
Suite escita, op.20
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano

Robert Russell Bennett (compositor y arreglador estadounidense, colaborador de Irving Berlin, George Gershwin y Cole Porter, 1894-1981)
En los barcos hacia el mar
Orquesta de vientos del Royal Northern College of Music / Mark Heron

11.00
Los Caminos del Barroco

Andreas Anton Schmelzer
Sonata para violín y bajo continuo en la menor “La batalla contra los turcos a las puertas de Viena en 1683”:
Les Passions De L'Ame / Meret Lüthi

Johann Joseph Fux
Partita en Do mayor para dos violines y bajo continuo "Turcaria"
Clemencic Consort / René Clemencic

André Campra
-Aria “Mis ojos” y pasacalle de la suite de la ópera "L'Europe galante",
La petite bande / Gustav Leonhardt

Georg Philipp Telemann
Los turcos, de la obertura-suite "Las naciones"
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

Georg Frideric Handel
Sinfonía y aria “Nel findo, nel abisso” de la ópera “Tamerlano”
The English Concert / Trevor Pinnock

Antonio Vivaldi
Aria “Sposa son disprezzata” de la ópera “Bajazet” o “Il Tamerlano”
Sophie Rennert, mezzosoprano
Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Jean-Baptiste Lully
Ceremonia de los turcos, de la comedia-ballet “El burgués gentilhombre”
Bernard Delétré, bajo
Gilles Ragon, contratenor
Michel Laplénie, tenor
Michel Verschaeve, tenor
Philippe Cantor, bajo
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

12.00
El Clásico del Mediodía

Gustav Mahler
Sinfonía Nº2 en do menor, "Resurrección". Mov 1 y 2
Felicity Lott, soprano;
Julia Hamari, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Albert Roussel
Resurrección, preludio sinfónico
Filarmónica del Estado de Rheinland-Pfalz / Pierre Stoll

Ástor Piazzolla
Resurrección del ángelLuis
Ascot, piano

Carlos Guastavino
Bailecito
Luis Ascot, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt
“Fuegos fatuos”, “Estudio N°10”, “Paisaje” y “Cacería salvaje”, de Estudios de ejecución trascendental
Daniil Trifonov, piano

Mily Balakirev
Tamara, poema sinfónico (1892)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Valery Sinaissky

Henri Duparc
La invitación al viaje, con texto de Charles Baudelaire
José van Dam, barítono
Maciej Pikulski, piano

Henri Duparc
En el país donde se hace la guerra, con texto de Téophile Gautier
Véronique Gens, mezzosoprano
Susan Manoff, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Música Nocturna

Igor Stravinsky
La consagración de la primavera (arreglo para piano a cuatro manos del compositor)
Martha Argerich y Daniel Barenboim, piano a cuatro manos

Giuseppe Ferlendis
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor
Heinz Holliger, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

22.00

Silvestre Revueltas
Ventanas
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Hector Berlioz
Herminia
Véronique Gens, soprano
Orquesta Nacional de la Región de Loire / John Axelrod

Joseph Haydn
Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1
Cuarteto Tátrai

23.00
Industria Nacional

Pascual de Rogatis
Atipac. Escenas de la selva (1920)
Orquesta Sinfónica Nacional / Pablo Boggiano

Norma Lado
Interiores II, para flauta sola
Martín Ausa, flauta.

Jaakko Mäntyjärvi (compositor finlandés, 1963)
Cántico de la calamidad marítima
Grupo Vocal de Difusión / Mariano Moruja
Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 26 de agosto de 2011

Humberto Catania
Lejano… en el Sur
Augusto Octaviano, clarinete
Humberto Catania, piamo

Miguel Ángel Sugo (1951)
Chunca Sostayok, para cuarteto de cuerdas
Ensamble Contemporáneo Andino