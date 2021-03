Programación Miércoles 10 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Tim Hagans y la Norrbotten Big Band

Kickass

Peter Sprague

Days of wine and roses

Blues on the corner

Peppi Morreale

Love

The one I love belongs to somebody else

My kind of town

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Piotr Ilych Chaikowsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Sergei Rachmaninov

Cuatro preludios para piano, op.32

Lilya Zilberstein, piano

Gabriel Fauré

Canción de amor, op.27, Nº1 y El hada de la canción, op.27, Nº2

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano op.167,”Undine”

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano.

Giovanni Bottesini

Gran concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor, Hob.13 Nº3

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

Georges Enescu

Dos intermedios para cuerdas

Orquesta de Cámara de Lausana / Lawrence Foster

Claude Debussy

Tres nocturnos

Coro femenino y Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

John Cristopher Pepusch

Sinfonía de cámara en re menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Csilla Szabó, piano

Péter Komlós, violín

Géza Németh, viola

Károly Botvay, chelo

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

07.00

Y la mañana va

François Borne

Fantasía brillante sobre temas de Carmen de Bizet

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo

Jean Sibelius

Ocho pequeñas piezas para piano, op.99

Erik Tawaststjerna, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1

I Musici

Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)

Rapsodia india

Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper

Darius Milhaud

Cuarteto Nº14

Cuarteto Arcana

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

Domenico Dragonetti

Andante y rondó para contrabajo y cuerdas

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Ralph Vaughan Williams

En el país de los pantanos, impresión sinfónica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Chantal Juillet, violín

Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

Nueve mazurcas para piano, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Tradicional sefaradí

Si tu vieras

Ensamble Accentus

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)