Programación Miércoles 10 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Booker Ervin

Boo

Uranus

Louis Stewart

I’ve never been in love before

Shayna Steele

Sunshine girl

Paper bag

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

András Schiff, piano

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, soprano

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67

Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce

Estampas nocturnas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Claude Debussy

Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)

Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto Budapest

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op.31, Nº3, "La cacería"

Robert Riefling, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Jacques Chambon, oboe;

Bernard Gabel, trompeta

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

06.00

Y la mañana va

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía "Juventud"

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy

07.00

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Luigi Boccherini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andrei Gavrilov, piano

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico, op.4, sobre textos de Leon Tolstoy

Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Georg Frideric Handel

Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, “A la francesa”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

10.00

Alexander Borodin

Petite suite

Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó en Do mayor, K.485

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00

Los Caminos del Barroco

Giuseppe Tartini

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, D.112

Mira Glodeanu, violín

Ensemble Ausonia / Frédérick Haas

Johann Gottlieb Graun

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor

Johannes Pramsohler, violín

Philippe Grisvard, clavecín

Michele Stratico

Concierto en Re mayor para dos violines obligados

B ojan Čіčіć e Ivan Jаkšеkovіć, violines

Ensemble Barroco de Croacia

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.72, Nº1, Nº2, Nº3

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Karl Maria von Weber

Pieza de concierto en fa menor para piano y orquesta op. 79 (1821)

Peter Rösel, piano

Orquesta del Estado de Dresde / Herbert Blomstedt

Edward Elgar

Romanza para fagot y orquesta en re menor, op.62,

Klaus Thunemann,fagot

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondó caprichoso en para violín y orquesta, op.28

María Dueñas, violín

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Mihail Gerts

Alexander Glazunov

El canto del trovador, op. 71, para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Gabriel Fauré

Balada en Fa sostenido mayor para piano y orquesta, op.19

Robert Casadesus, piano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

William Alwyn

Sonata para piano alla toccata

Ashley Wass, piano

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº25; "No hay nada sano en mi cuerpo", BWV 25

Lisa Larsson, soprano

Gerd Türk, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

19.00

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

Anton Rubinstein

Concierto para piano en re menor, op.70, Nº4

Michael Ponti, piano

Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp

Bohuslav Martinů

Serenata Nº1 para dos clarinetes, corno, tres violines y viola

Orquesta de Cámara de Praga / Oldřich Vlček

20.00

La Gran Aldea (Suiza)

Paul Juon

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.49 (1912)

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de la ciudad de Winterthur / Nicholas Carthy

Ernest Bloch (1885 - 1977)

Quinteto con piano Nº2

Piers Lane, piano

Goldner String Quartet

Joachim Raff

Cavatina para violín y piano en La mayor, op.85, Nº3

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

21.00

Industria Nacional

Jules Massenet

Escenas quinta, sexta y séptima del tercer acto de la ópera Manon

Ana María González, soprano

Dante Ranieri, tenor

Orquesta Estable del Teatro Colón / Enrique Ricci

Grabación de la transmisión radial desde el Teatro Colón, 1984

Carlos Franzetti

Tango for Astor (Tango para Astor), para flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas

Jorge de la Vega, flauta

Oscar Carnero, clarinete

Elías Gurevich y Roberto Galomarde, violín

Gabriel Falconi, viola

Jorge Pérez Tedesco, chelo

Carlos Franzetti, piano

Guido Santórsola

Sonata para guitarra Nº4, "Italiana"

Carlos Groisman, guitarra

Jorge Horst

Sehnsucht (2003)

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

23.00

Complemento musical