PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

09/12/2025

Programación Miércoles 10 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Booker Ervin
Boo
Uranus

Louis Stewart
I’ve never been in love before

Shayna Steele
Sunshine girl
Paper bag

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912
András Schiff, piano

Robert Schumann
Trío Nº1 en re menor, op.63
Henryk Szeryng, violín
Pierre Fournier, chelo
Arthur Rubinstein, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, soprano
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Rudolf Serkin, piano
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Darius Milhaud
Sonatina para clarinete y piano, op.100
Victoria Soames, clarinete
Julius Drake, piano

Joseph Haydn
Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67
Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce
Estampas nocturnas
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss
Sinfonía doméstica, op.53
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

William Byrd
Christ rising again
Rose Consort of viols

Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano

Claude Debussy
Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)
Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto Budapest

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op.31, Nº3, "La cacería"
Robert Riefling, piano

Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Jacques Chambon, oboe;
Bernard Gabel, trompeta
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

06.00
Y la mañana va

William Walton
Música para niños
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann
Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor
Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23
Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov
Sinfonía "Juventud"
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy

07.00

Alexander Glazunov
Balada en Fa mayor, op.78
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Luigi Boccherini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Peter Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann
Papillons, op.2
Andrei Gavrilov, piano

Albert Roussel
Resurrección, preludio sinfónico, op.4, sobre textos de Leon Tolstoy
Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Georg Frideric Handel
Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch
Sinfonía en la menor, “A la francesa”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn
Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28
Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96
Leonidas Kavakos, violín
Enrico Pace, piano

Antonio Lotti
Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor
Heinz Holliger, oboe d’amore
I Musici

10.00

Alexander Borodin
Petite suite
Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondó en Do mayor, K.485
Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00
Los Caminos del Barroco

Giuseppe Tartini
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, D.112
Mira Glodeanu, violín
Ensemble Ausonia / Frédérick Haas

Johann Gottlieb Graun
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor
Johannes Pramsohler, violín
Philippe Grisvard, clavecín

Michele Stratico
Concierto en Re mayor para dos violines obligados
B ojan Čіčіć e Ivan Jаkšеkovіć, violines
Ensemble Barroco de Croacia

12.00
El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.72, Nº1, Nº2, Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Karl Maria von Weber
Pieza de concierto en fa menor para piano y orquesta op. 79 (1821)
Peter Rösel, piano
Orquesta del Estado de Dresde / Herbert Blomstedt

Edward Elgar
Romanza para fagot y orquesta en re menor, op.62,
Klaus Thunemann,fagot
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Camille Saint-Saëns
Introducción y rondó caprichoso en para violín y orquesta, op.28
María Dueñas, violín
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Mihail Gerts

Alexander Glazunov
El canto del trovador, op. 71, para chelo y orquesta
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Gabriel Fauré
Balada en Fa sostenido mayor para piano y orquesta, op.19
Robert Casadesus, piano
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

William Alwyn
Sonata para piano alla toccata
Ashley Wass, piano

Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach
Cantata Nº25; "No hay nada sano en mi cuerpo", BWV 25
Lisa Larsson, soprano
Gerd Türk, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

19.00

Franz Xaver Richter
Cuarteto en Sol mayor, op.5
Cuarteto Apponyi

Anton Rubinstein
Concierto para piano en re menor, op.70, Nº4
Michael Ponti, piano
Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp

Bohuslav Martinů
Serenata Nº1 para dos clarinetes, corno, tres violines y viola
Orquesta de Cámara de Praga / Oldřich Vlček

20.00
La Gran Aldea (Suiza)

Paul Juon
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.49 (1912)
Sibylle Tschopp, violín
Orquesta de la ciudad de Winterthur / Nicholas Carthy

Ernest Bloch (1885 - 1977)
Quinteto con piano Nº2
Piers Lane, piano
Goldner String Quartet

Joachim Raff
Cavatina para violín y piano en La mayor, op.85, Nº3
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

21.00
Industria Nacional

Jules Massenet
Escenas quinta, sexta y séptima del tercer acto de la ópera Manon
Ana María González, soprano
Dante Ranieri, tenor
Orquesta Estable del Teatro Colón / Enrique Ricci
Grabación de la transmisión radial desde el Teatro Colón, 1984

Carlos Franzetti
Tango for Astor (Tango para Astor), para flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Jorge de la Vega, flauta
Oscar Carnero, clarinete
Elías Gurevich y Roberto Galomarde, violín
Gabriel Falconi, viola
Jorge Pérez Tedesco, chelo
Carlos Franzetti, piano

Guido Santórsola
Sonata para guitarra Nº4, "Italiana"
Carlos Groisman, guitarra

Jorge Horst
Sehnsucht (2003)
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

23.00
Complemento musical