Programación Miércoles 10 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Booker Ervin
Boo
Uranus
Louis Stewart
I’ve never been in love before
Shayna Steele
Sunshine girl
Paper bag
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912
András Schiff, piano
Robert Schumann
Trío Nº1 en re menor, op.63
Henryk Szeryng, violín
Pierre Fournier, chelo
Arthur Rubinstein, piano
Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, soprano
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Rudolf Serkin, piano
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Darius Milhaud
Sonatina para clarinete y piano, op.100
Victoria Soames, clarinete
Julius Drake, piano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67
Cuarteto Tátrai
Manuel Ponce
Estampas nocturnas
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
Richard Strauss
Sinfonía doméstica, op.53
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
William Byrd
Christ rising again
Rose Consort of viols
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano
Claude Debussy
Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)
Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein
Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto Budapest
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op.31, Nº3, "La cacería"
Robert Riefling, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Jacques Chambon, oboe;
Bernard Gabel, trompeta
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
06.00
Y la mañana va
William Walton
Música para niños
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Georg Philipp Telemann
Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor
Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23
Seong-Jin Cho, piano
Sergei Rachmaninov
Sinfonía "Juventud"
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy
07.00
Alexander Glazunov
Balada en Fa mayor, op.78
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi
Luigi Boccherini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Peter Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Robert Schumann
Papillons, op.2
Andrei Gavrilov, piano
Albert Roussel
Resurrección, preludio sinfónico, op.4, sobre textos de Leon Tolstoy
Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll
08.00
Georg Frideric Handel
Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Leopold Kozeluch
Sinfonía en la menor, “A la francesa”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Joseph Haydn
Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28
Trío Beaux Arts
09.00
Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96
Leonidas Kavakos, violín
Enrico Pace, piano
Antonio Lotti
Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor
Heinz Holliger, oboe d’amore
I Musici
10.00
Alexander Borodin
Petite suite
Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondó en Do mayor, K.485
Vladimir Horowitz, piano
Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
11.00
Los Caminos del Barroco
Giuseppe Tartini
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, D.112
Mira Glodeanu, violín
Ensemble Ausonia / Frédérick Haas
Johann Gottlieb Graun
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor
Johannes Pramsohler, violín
Philippe Grisvard, clavecín
Michele Stratico
Concierto en Re mayor para dos violines obligados
B ojan Čіčіć e Ivan Jаkšеkovіć, violines
Ensemble Barroco de Croacia
12.00
El Clásico del Mediodía
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.72, Nº1, Nº2, Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Karl Maria von Weber
Pieza de concierto en fa menor para piano y orquesta op. 79 (1821)
Peter Rösel, piano
Orquesta del Estado de Dresde / Herbert Blomstedt
Edward Elgar
Romanza para fagot y orquesta en re menor, op.62,
Klaus Thunemann,fagot
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Camille Saint-Saëns
Introducción y rondó caprichoso en para violín y orquesta, op.28
María Dueñas, violín
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Mihail Gerts
Alexander Glazunov
El canto del trovador, op. 71, para chelo y orquesta
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Gabriel Fauré
Balada en Fa sostenido mayor para piano y orquesta, op.19
Robert Casadesus, piano
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
William Alwyn
Sonata para piano alla toccata
Ashley Wass, piano
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº25; "No hay nada sano en mi cuerpo", BWV 25
Lisa Larsson, soprano
Gerd Türk, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
19.00
Franz Xaver Richter
Cuarteto en Sol mayor, op.5
Cuarteto Apponyi
Anton Rubinstein
Concierto para piano en re menor, op.70, Nº4
Michael Ponti, piano
Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp
Bohuslav Martinů
Serenata Nº1 para dos clarinetes, corno, tres violines y viola
Orquesta de Cámara de Praga / Oldřich Vlček
20.00
La Gran Aldea (Suiza)
Paul Juon
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.49 (1912)
Sibylle Tschopp, violín
Orquesta de la ciudad de Winterthur / Nicholas Carthy
Ernest Bloch (1885 - 1977)
Quinteto con piano Nº2
Piers Lane, piano
Goldner String Quartet
Joachim Raff
Cavatina para violín y piano en La mayor, op.85, Nº3
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
21.00
Industria Nacional
Jules Massenet
Escenas quinta, sexta y séptima del tercer acto de la ópera Manon
Ana María González, soprano
Dante Ranieri, tenor
Orquesta Estable del Teatro Colón / Enrique Ricci
Grabación de la transmisión radial desde el Teatro Colón, 1984
Carlos Franzetti
Tango for Astor (Tango para Astor), para flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Jorge de la Vega, flauta
Oscar Carnero, clarinete
Elías Gurevich y Roberto Galomarde, violín
Gabriel Falconi, viola
Jorge Pérez Tedesco, chelo
Carlos Franzetti, piano
Guido Santórsola
Sonata para guitarra Nº4, "Italiana"
Carlos Groisman, guitarra
Jorge Horst
Sehnsucht (2003)
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta
23.00
Complemento musical