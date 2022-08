Programación Miércoles 10 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Ernie Krivda Quartet

The remarkable Mr.Black

Tres Latin Jazz

Vamp

Tango a Veran

Rebecca Kilgore

He’s the last word

Kiss me, sweet

Remarkable boy

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Erik Satie

Deportes y divertimentos

Angela Brownridge, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº9

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Dowland

Lejos de la corte triunfal

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Joseph Haydn

Cuarteto Nº11 en re menor ,op.9, Nº4, Hob.III:22

Cuarteto Tátrai

Arnold Bax

Concierto para chelo y orquestra

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Maria João Pires, piano

Johannes Brahms

¿Cómo está mi reina?, op.32, Nº9

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº8 en mi menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

César Franck

Preludio, coral y fuga, M.21

Murray Perahia, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Dénes Koromzay, viola

Cuarteto Takács

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Preludio para una ocasión solemne

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Józef Wieniawsky

Polonesa triunfal, op.21

Julia Kociuban, piano

George Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Reinhold Gliere

“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

08.00

Amilcare Ponchielli

Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)

Variaciones sobre un aire ruso y Nocturno

Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert

Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950

Karita Mattila, soprano

Marjana Lipovsek, contralto

Jerry Hadley, tenor

Coro de la Opera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00



Edvard Grieg

Tres danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano a cuatro manos

Carl Reinecke

Obertura y Romanza, de la ópera cómica "Rey Manfredo", op.93

Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº22 en Si bemol mayor, K.589

Cuarteto Alban Berg

10.00

Franz Schmidt

Variaciones concertantes sobre un tema de Beethoven, para piano y orquesta

Ragna Schirmer, piano

Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Andrey Boreyko

Roland Dyens

Nostalgia N°3

Roberto Aussel, guitarra

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Especial Malvinas

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Dirigidos por Carlos Vieu, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional preparado por Ariel Alonso ofrecen una versión de una de las obras más importantes del repertorio sinfónico-vocal: la sinfonía nº 2 en do menor, Resurrección, de Gustav Mahler. Como solistas actuarán la soprano Jaquelina Livieri y la mezzo María Luisa Merino Ronda. La dirección de la banda interna corresponde a Pablo Bocchimuzzi.

21.30

Complemento musical

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)