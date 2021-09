Programación Miércoles 1 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Richard Sussman Quintet

Alone together

Theme for Ernie

Raskoski Hot Club

Sweet Georgia Brown

Minor swing

Bésame mucho

Veronica Nunn

Don’t be blue

This joy

01.30

La trasnoche de La 96.7

01.30

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

András Schiff, piano

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, soprano

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67

Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce

Estampas nocturnas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Artur Schnabel, piano

Claude Debussy

Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)

Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

07.00

Y la mañana va

Gustav Holst

Suite de Moorside

Ensamble London Brass Virtuosi / David Honeyball

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales, para piano

Bertrand Chamayou, piano

George Gershwin

Canción de cuna, para cuarteto de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Moscú

Carl Maria Von Weber

Obertura y marcha, de la música incidental para Turandot, de Friedrich Schiller

Orquesta Filarmónica de Queensland / John Georgiadis

Johann Strauss

Historias de los bosques de Viena, vals op.325

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

Frederic Chopin

Dos baladas para piano: Nº1 en sol menor op.23 y Nº2 en Fa mayor op.38

Vladimir Ashkenazy, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi

Benjamin Godard

Vals, de la suite op.116

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Charles Ives

Cuarteto para cuerdas Nº1, “del Ejército de Salvación”

Cuarteto de Cuerdas Blair

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº5 en fa menor, BWV 1056

Ivor Bolton, clave y dirección

St.James Baroque Players

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº4 en la menor, op.25

Cuarteto Gotland

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Alfred Heller, piano

William Herschel (alemán, 1738-1822)

Sinfonía Nº14 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Ludwig van Beethoven

Romance para violín y orquesta N°2 en Fa mayor, op.50

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta Estatal de Hungría / Gregor Giorivanyi Rath

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)