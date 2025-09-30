Programación Miércoles 1 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Wayne Shorter
Black Nile
Armageddon
Kenny Drew
Recollections
Chateau en suede
Pam Lawson
I’ll be hard to handle
Top hat, white tie and tails
00.30
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº33 en Mi bemol mayor, K.481
Arthur Grumiaux, violín;
Walter Klein, piano
Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno, L.86
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº82: "Ya tengo bastante", BWV 82
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
Alexander Glazunov
Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász
Christoph Willibald Gluck
Danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Ferdinand Hiller (compositor del romanticismo alemán 1811-1885)
Serenata para violín, chelo y piano (Trío Nº4) en la menor, op.64
Trío Göbel de Berlín
Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano
Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a (basada en la sonata para flauta y piano)
Ruggiero Ricci, violín;
Martha Argerich, piano
Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano;
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84
Orquesta de Ulster / Vernon Handley
André Jolivet
Concertino para trompeta, orquesta de cuerdas y piano
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº5
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Gerald Finzi
Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31
Roeland Hendriks, clarinete
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
Carl Loewe (compositor alemán 1796-1869)
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano
06.00
Y la mañana va
Antonin Dvorák
Otello, obertura de concierto op.92
Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer
Franz Krommer
Sexteto para vientos en do menor
Consortium Classicum
Edvard Grieg
Humorescas, op.6
Geir Henning Braaten, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, N°17
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
07.00
Carl Michael Ziehrer
Noctámbulos, vals op.466
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
Johannes Brahms
Variaciones para piano sobre un tema de Robert Schumann, op.9
Gerhard Oppitz, piano
Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)
Concierto para violín y orquesta en sol menor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Edward Elgar
Suspiros, op.70
Sinfonieta de Bournemouth / George Hurst
08.00
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Elisabeth Ganter, clarinete
Peter Schmalfuss, piano
Alexander Zemlinsky
Cuatro canciones sobre poemas de Maurice Maeterlinck, op.13
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner
Marin Marais
Sonata “a la Maresiana” para viola y bajo continuo
Ensamble “Le Spectre de la Rose” (El espectro de la rosa)
09.00
Edouard Lalo
Trío Nº3 en la menor, op.26
Trío Parnassus
Rued Langgaard
Sinfonía Nº9, "De la ciudad de la reina Dagmar"
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel
10.00
Ernst John Moeran
Cuarteto para cuerdas en la menor (compuesto en 1921)
Cuarteto de cuerdas de Melbourne
Muzio Clementi
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.4, Nº2
Aldo Antognazzi, piano
Bohuslav Martinu
Concierto rapsódico para viola y orquesta
Nobuko Imai, viola
Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist
11.00
Los Caminos del Barroco
Antoine Dauvergne
Concierto en Fa mayor, op. 3 N°2
Concerto Köln
Jean-Marie Leclair
Oubertura en Re mayor para 2 violines y bajo continuo, Op.13 N°3
Le Concert Universel
Antonio Vivaldi
Sonata para cello y bajo continuo en Si bemol mayor, op. 14 N°1, RV 47
Christophe Coin, cello solista
Ageet Zweistra, cello
Christopher Hogwood, clavecín
12.00
El Clásico del Mediodía
Ástor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin
Ástor Piazzolla
Fuga y misterio
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Ástor Piazzolla
Adiós Nonino
Ástor Piazzolla, bandoneón;
Pablo Ziegler, piano;
Fernando Suárez Paz, violín;
Horacio Malvicino, guitarra;
Héctor Console, contrabajo
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Robert Schumann
Sinfonía N°1 en Si bemol mayor, op. 38, “Primavera” (1841)
Orquesta de Filadelfia / James Levine
Georges Bizet
Variaciones cromáticas, para piano (1868)
Julia Severus, piano
Geroges Bizet
Obertura de “La arlesiana”
Jean-Baptiste Lully
Marcha para el regimento de Turenne
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Robert Schumann
Introducción y Allegro de concierto, op.134
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra en Re mayor
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius
Aaron Copland
Oda sinfónica
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas
19.00
François Couperin
Motete a Santa Susana
Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Mili Balakirev
Sonata para piano en si bemol menor
Danny Driver, piano
Edouard Lalo
Scherzo para orquesta en re menor
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
20.00
La Gran Aldea (Finlandia)
Aarre Merikanto
Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica de Turku / Petri Sakari
Oskar Merikanto
Tumbas, ciclo de canciones para voz y piano op.74
Jorma Hynninen, barítono
Ilkka Paananen, piano
Martin Wegelius
Rondo quasi fantasia para piano y orquesta (1872)
Margit Rahkonen, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Petri Sakari
Jean Sibelius
Fuga para Martin Wegelius
Tempera Quartet
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional