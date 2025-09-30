PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

30/09/2025

Programación Miércoles 1 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Wayne Shorter
Black Nile
Armageddon

Kenny Drew
Recollections
Chateau en suede

Pam Lawson
I’ll be hard to handle
Top hat, white tie and tails

00.30
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº33 en Mi bemol mayor, K.481
Arthur Grumiaux, violín;
Walter Klein, piano

Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno, L.86
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johann Sebastian Bach
Cantata Nº82: "Ya tengo bastante", BWV 82
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Alexander Glazunov
Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Christoph Willibald Gluck
Danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Ferdinand Hiller (compositor del romanticismo alemán 1811-1885)
Serenata para violín, chelo y piano (Trío Nº4) en la menor, op.64
Trío Göbel de Berlín

Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano

Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a (basada en la sonata para flauta y piano)
Ruggiero Ricci, violín;
Martha Argerich, piano

Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano;
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84
Orquesta de Ulster / Vernon Handley

André Jolivet
Concertino para trompeta, orquesta de cuerdas y piano
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº5
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Gerald Finzi
Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31
Roeland Hendriks, clarinete
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Carl Loewe (compositor alemán 1796-1869)
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano

06.00
Y la mañana va

Antonin Dvorák
Otello, obertura de concierto op.92
Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer

Franz Krommer
Sexteto para vientos en do menor
Consortium Classicum

Edvard Grieg
Humorescas, op.6
Geir Henning Braaten, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, N°17
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

07.00

Carl Michael Ziehrer
Noctámbulos, vals op.466
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Johannes Brahms
Variaciones para piano sobre un tema de Robert Schumann, op.9
Gerhard Oppitz, piano

Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)
Concierto para violín y orquesta en sol menor
Giugliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Edward Elgar
Suspiros, op.70
Sinfonieta de Bournemouth / George Hurst

08.00

Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Elisabeth Ganter, clarinete
Peter Schmalfuss, piano

Alexander Zemlinsky
Cuatro canciones sobre poemas de Maurice Maeterlinck, op.13
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Marin Marais
Sonata “a la Maresiana” para viola y bajo continuo
Ensamble “Le Spectre de la Rose” (El espectro de la rosa)

09.00

Edouard Lalo
Trío Nº3 en la menor, op.26
Trío Parnassus

Rued Langgaard
Sinfonía Nº9, "De la ciudad de la reina Dagmar"
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

10.00

Ernst John Moeran
Cuarteto para cuerdas en la menor (compuesto en 1921)
Cuarteto de cuerdas de Melbourne

Muzio Clementi
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.4, Nº2
Aldo Antognazzi, piano

Bohuslav Martinu
Concierto rapsódico para viola y orquesta
Nobuko Imai, viola
Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist

11.00
Los Caminos del Barroco

Antoine Dauvergne
Concierto en Fa mayor, op. 3 N°2
Concerto Köln

Jean-Marie Leclair
Oubertura en Re mayor para 2 violines y bajo continuo, Op.13 N°3
Le Concert Universel

Antonio Vivaldi
Sonata para cello y bajo continuo en Si bemol mayor, op. 14 N°1, RV 47
Christophe Coin, cello solista
Ageet Zweistra, cello
Christopher Hogwood, clavecín

12.00
El Clásico del Mediodía

Ástor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Ástor Piazzolla
Fuga y misterio
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Ástor Piazzolla
Adiós Nonino
Ástor Piazzolla, bandoneón;
Pablo Ziegler, piano;
Fernando Suárez Paz, violín;
Horacio Malvicino, guitarra;
Héctor Console, contrabajo

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Robert Schumann
Sinfonía N°1 en Si bemol mayor, op. 38, “Primavera” (1841)
Orquesta de Filadelfia / James Levine

Georges Bizet
Variaciones cromáticas, para piano (1868)
Julia Severus, piano

Geroges Bizet
Obertura de “La arlesiana”

Jean-Baptiste Lully
Marcha para el regimento de Turenne

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Robert Schumann
Introducción y Allegro de concierto, op.134
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra en Re mayor
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius

Aaron Copland
Oda sinfónica
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

19.00

François Couperin
Motete a Santa Susana
Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Mili Balakirev
Sonata para piano en si bemol menor
Danny Driver, piano

Edouard Lalo
Scherzo para orquesta en re menor
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

20.00
La Gran Aldea (Finlandia)

Aarre Merikanto
Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica de Turku / Petri Sakari

Oskar Merikanto
Tumbas, ciclo de canciones para voz y piano op.74
Jorma Hynninen, barítono
Ilkka Paananen, piano

Martin Wegelius
Rondo quasi fantasia para piano y orquesta (1872)
Margit Rahkonen, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Petri Sakari

Jean Sibelius
Fuga para Martin Wegelius
Tempera Quartet

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional