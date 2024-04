Programación Miércoles 1 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Ian Carey y Wood Metal Plastic

Rain tune

Art Tatum

Blue skies

Time on my hands

Nice work if you can get it

Anna Greta

Her house

She moves

Catching shadows

00.30

La Trasnoche Clásica

William Sterndale Bennett

Tres romances para piano, op.14

Ian Hobson, piano

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López-Cobos

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Louis Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata (selección)

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Arnold Bax

“Los bosques en Noviembre”, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Martha Argerich, piano

Nicolo Porpora

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Susan Moses, chelo

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Max Reger

El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Claude Debussy

Peces de oro, del Segundo libro de Imágenes

Artur Rubinstein, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera L'Eumene

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

Franz Danzi

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Hagen Wagenheim, oboe;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

06.00

Y la mañana va

11.00

Los Caminos del Barroco

John Blow (1648-1708)

Venus y Adonis, masque

Nancy Argenta, Lynn Dawson y Emily Van Evera, sopranos

Stephen Varcoe, bajo

Otros solistas

Coro y Conjunto London Baroque / Charles Medlam

12.00

El Clásico del Mediodía

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Priotr Ilich Chaikovsky

Manfredo. Sinfonía programática en cuatro cuadros, op.58 (1885)

Orquesta Sinfónica de Londres / Igor Markevitch

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea (Finlandia)

Jean Sibelius

Suite de Pélleas y Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Jouni Kaipainen

Concierto para oboe y orquesta, op.46

Helén Jahren, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

21.00

Música Nocturna

Joseph Haydn

La creación, Hob.21, Nº2

Christine Schäfer, soprano

Michael Schade, tenor

Andreas Schmidt, bajo

Gächinger Kantorei Stuttgart

Bach-Collegium Stuttgart / Helmuth Rilling

Federico Moreno Torroba (1891 – 1982)

Suite castellana

David Russell, guitarra

23.00

Industria Nacional